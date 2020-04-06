G de A
- エキスパート
- Daniel De Almeida Galvao
- バージョン: 1.20
- アクティベーション: 5
トレーダー、キャピタル・マネジメント・ファンド、MQL5開発者向けのモデリング。
G de Aとのコラボレーション：通貨および金融資産交換の明確なニーズを踏まえ、インフレによる通貨切り下げに対抗するため、世界の市場参加者に価格設定ツールを普及させるという共同提案が浮上しました。G de Aは、自国通貨を移行する必要がある投資家の資産を保護するため、アルゴリズム内に価格設定および金融決済ツールを開発するためのパートナーシップを模索しています。暗号資産市場に流動性を提供するための通貨吸収プラットフォームとなることを目指して開発が進められています。G de Aの製品への加入、アルゴリズムの開発、または提案の提出を通じて、G de Aに貢献してください。
www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida
danigalv@gmail.com
G de Aは、市場の変動に応じて損失の金銭的価値を制限する自律的なロット管理戦略を採用しています。つまり、損失は金銭的に制限され、1x1ターゲットにおける利益はほぼ85%の精度で得られます。 G d Aは常にユーザーの積極的なインタラクションと連携して使用する必要があります。これにより、より長い時間枠（例：ボリンジャーバンドクロスオーバーや移動平均クロスオーバー）で戦略を確認した後、フィボナッチリトレースメントシグナルが発生した際にAlgotradeがアクティブになります。G d Aをより短い時間枠で動作するように設定します。4倍の長い時間枠で戦略を表示します。