G de A

トレーダー、キャピタル・マネジメント・ファンド、MQL5開発者向けのモデリング。

G de Aとのコラボレーション：通貨および金融資産交換の明確なニーズを踏まえ、インフレによる通貨切り下げに対抗するため、世界の市場参加者に価格設定ツールを普及させるという共同提案が浮上しました。G de Aは、自国通貨を移行する必要がある投資家の資産を保護するため、アルゴリズム内に価格設定および金融決済ツールを開発するためのパートナーシップを模索しています。暗号資産市場に流動性を提供するための通貨吸収プラットフォームとなることを目指して開発が進められています。G de Aの製品への加入、アルゴリズムの開発、または提案の提出を通じて、G de Aに貢献してください。

www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida

danigalv@gmail.com


G de Aは、市場の変動に応じて損失の金銭的価値を制限する自律的なロット管理戦略を採用しています。つまり、損失は金銭的に制限され、1x1ターゲットにおける利益はほぼ85%の精度で得られます。 G d Aは常にユーザーの積極的なインタラクションと連携して使用する必要があります。これにより、より長い時間枠（例：ボリンジャーバンドクロスオーバーや移動平均クロスオーバー）で戦略を確認した後、フィボナッチリトレースメントシグナルが発生した際にAlgotradeがアクティブになります。G d Aをより短い時間枠で動作するように設定します。4倍の長い時間枠で戦略を表示します。
おすすめのプロダクト
DeepInsight
Gustavo Santos Pedrosa
エキスパート
Title: DeepInsight: Flow and Market Context Analysis What is DeepInsight? DeepInsight is a technical analysis tool for MetaTrader 5, developed to assist in reading market dynamics. The indicator processes volume and price movement data to generate objective visual references, facilitating the identification of areas of interest on the chart. The tool functions as an auxiliary analysis dashboard, offering support for manual decision-making without performing automatic order execution. Operationa
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
エキスパート
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
エキスパート
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
MC Datrix EA
Renato Takahashi
エキスパート
All words I spent time to describe this EA trading system does not worth a download that you can do to test this expert advisor. MC Datrix EA is a trading system that combines trend filter, trigger points with specific conditions, smart takeprofit and stoploss calculations, a break orders system based on smart reversal trend. Trend filter was developed with TRIX indicator and also can be enabled or not. Trigger points were specially projected with MACD indicators values and signals. Trigger
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
エキスパート
LAUNCHING PROMOTION:: Only a few copies left at the current price! CURRENT PRICE: $70 MONTH Join our Telegram community to share ready-made setup files Come use our EA that uses the Fimathe Strategy in an automated way . Based on support and resistance zones, our EA was designed to provide you with a new experience. The EA uses a calculation to track 2 possible breakout points. When it locates it, it immediately takes this channel to the starting point and waits for the trade to take place. Al
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
エキスパート
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 -------------------------------------------------
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
エキスパート
Gold is Hot EAは、ボラティリティとMACD指標を組み合わせた著者独自のWAT指標に基づいています。このEAは、上昇トレンドの開始を青い矢印で、下降トレンドの開始を赤い矢印で正確に検出し、TPに達するまでマーチンゲール/グリッドスタイルでオープントレードを制御します 推奨ペア：xauusd、eurusd、audusd、gbpusd、nzdusdなどの主要通貨ペアに加え、audcad、nzdcad、eurnzd、eurcadなどのマイナー通貨ペア（m15以上の時間枠） 設定： 開始時間 – EA の開始時間 開始分 – EA の開始分 終了時間 – EA の終了時間 終了分 – EA の終了分 ロット – 取引を開始する最初のロット 可変ロットの使用 – True/False – 資金管理を使用する True/False 0.01 ロットごとのフリー マージン – 0.01 ロットごとのフリー マージン 乗算 – 1.5 などの乗数 最大ロット – 許可される最大ロット 利益確定 – ポイントでの利益確定 ポイントでのストップ ロス (0: 使用しない) – ポイントでのスト
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
エキスパート
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
PropMaster
Jimmy Musyoki Mwongela
エキスパート
PropMaster - Straddle Strategy Expert Advisor Overview PropMaster is a professional Expert Advisor designed specifically for PropFirm challenge evaluations. It implements a straddle strategy that places pending Buy Stop and Sell Stop orders at a calculated distance from current price, capturing momentum moves in either direction. Key Features Auto-Detection System The EA automatically detects the instrument type and adjusts all trading parameters accordingly. Whether you trade indices, forex pa
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
エキスパート
設定ファイルをお送りしますので、メッセージをお送りください。 VPS（このロボットに適したVPSをご提案いただく場合は、ダイレクトメッセージでご連絡ください）で3ヶ月間デモ口座でテストしていただき、ニーズに合わせて調整することをお勧めします。このロボットはツールであり、長年の実績を持つ戦略ではないことをご留意ください。そのため、Gold Trend Swingをお勧めします。 このロボットは、ユーザーが設定した特定の時間にのみ取引を開始することに基づいています。 3. 重要な入力パラメータ パラメータ デフォルト値 説明 LotSize 1.0 取引量（リスク管理に基づいて調整してください）。 FastMAPeriod 高速MAの期間を10に設定（例：10ローソク足）。 SlowMAPeriod 低速MAの期間を50に設定（例：50ローソク足）。 TimeFrame PERIOD_M5 MA計算の時間枠（例：M5、H1）。 InverseLogic false trueの場合、シグナルを反転します。 StopLoss_Points 55 SL（ポイント）（無効にする場合は0）。
Asia Scalper
Antoine Melhem
エキスパート
Asia Scalper はセッションベースのエキスパートアドバイザーで、GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) 向けに設計されています。 本EAはアジアセッションおよびロンドン初動の移行時間に取引を行い、相場がレンジから明確な動きへ変化する場面を狙います。 選択的で低頻度なアプローチを採用し、条件が整ったときのみエントリーします。 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 主な特徴 • GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) のみ取引 • セッションベースで、1日の取引数は少なめ • 固定または自動ロット、最大ロット制限あり • SL/TP が表示され、入力から調整可能 • シンボルごとの最大取引数を管理 • オプションのローソク足クローズ決済 • オプションの高・中ニュースフィルター • エクイティストップ、エクイティトレーリング、日次/週次ロックアウト • 100% MT5 ネイティブ、外部 DLL 不使用 推奨設定 通貨ペア：GBPUSD (M30), USDJPY (H1)
Scorpion Trader
Renato Takahashi
エキスパート
O Scorpion Trader é um robô trader de negociação automática projetado especificamente para a bolsa brasileira B3. Ele utiliza uma estratégia exclusiva baseada na técnica japonesa Heikin Ashi para identificar pontos de reversão (mean reversion). Para calcular a tendência, o robô usa a técnica de médias móveis e candlesticks Heiken Ashi. Ele posiciona ordens de compra e venda nos pontos de reversão, com base em stops fixos ou variáveis ​​determinados com base em candlesticks anteriores. O robô ta
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
エキスパート
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
TheMidasPivot
Bklno Bakkos Bueno
エキスパート
TheMidasPivotBETA は、エキスパートアドバイザー（EA）、つまり「トレーディングロボット」であり、金融市場で自動的に取引を行うために開発されました。 XAUUSD（金） に特化し、 M15（15分足）チャート に焦点を当てて、主要な市場の動きを識別し、それを活用することを目指します。 TheMidasPivotBETA の仕組み このEAは、疲れを知らない感情のない市場アナリストとして機能します。インテリジェントな意思決定は次のように行われます。 マルチシグナル分析とスコアリング: MACD、PSAR、RSI、ストキャスティクス、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標を組み合わせて価格を分析します。各シグナルにはスコアが付けられ、統合されたスコアが高く一貫している場合、ロボットは堅実な機会を特定します。 セキュリティフィルター: 各操作の前に、厳格なフィルターを適用します。 コンセンサス: 複数の指標が一致していることを確認します。 取引時間: 金市場の流動性が高い時間帯にのみ取引します。 トレンドの整合性: より大きな時間足（例：H1）でトレンドを確認し、主要な市場
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
エキスパート
RESET PRO: The Future of Algorithmic Trading Revolutionary Technology for Consistent and Intelligent Trading RESET PRO is the most advanced automated trading solution, combining cutting-edge market analysis with a dynamic position management system. Our exclusive reset-and-recover methodology ensures consistent performance, even in the most challenging market conditions. Key Technical Features PROPRIETARY RESET MECHANISM Never lose trade direction again! When the market moves against yo
FREE
Three Strategy Robot
Bruno Werneck Vieira
エキスパート
このエキスパートアドバイザー（EA）は、3つの異なる完全にカスタマイズ可能な戦略で動作します。 各戦略には、それぞれ**テイクプロフィット（Take Profit）、ストップロス（Stop Loss）、トレーリングストップ（Trailing Stop）**があり、個別に設定できます。 第1の戦略 この戦略は、ローソク足の終値が移動平均線をクロスすることに基づいており、デフォルトでは 20期間 に設定されています。これもカスタマイズ可能です！ メニューで他の戦略を無効にするだけで、単独で動作させることもできます。 第2の戦略 この戦略では、 グリッドシステム を第1の戦略に追加し、トレードが逆行した場合の素早い回復を可能にします。 この戦略では、以下の設定が可能です： 各注文間の距離（ポイント単位） 最大オープン注文数 ロットマルチプライヤー を使用するかどうか（倍率をかけたくない場合は「1」に設定） 第3の戦略 この戦略では、価格が 200期間の移動平均線 に触れたときにトレードを開始し、最初の接触後に反発を期待します。 この戦略では、以下の設定が可能です： ロットサイズ テイクプロフ
Scalpel Regeneration
Andriy Sydoruk
エキスパート
Scalpel Regeneration – универсальный бот-скальпель нового поколения. Может работать на любых типах счетов. На любых инструментах без исключения. Бот работает на реальных тиках. Корректирует все значение связанніе с ценой (пипсами) относительно волатильности. Поскольку бот необходимо оптимизировать для каждой валютной пары, то вы должны понимать, что это необходимая процедура перед запуском бота. Оптимизировать необходимо на реальным тикам. Пример оптимизации в обсуждении продукта. Также еще он
MovingInWL
Iurii Tokman
エキスパート
MovingInWL   エキスパートアドバイザーは、オープンポジションが特定の所定の利益レベルに達したときに損失がないようにストップを移動するように設計されています。 アドバイザ設定の説明： MagicNumber-注文識別子 LevelProfit-ストップを損失なしのレベルに移動するためにポジションが到達しなければならないポイントでの利益のレベル。 LevelWLoss-ポイントでの損失のないレベル。利益がポイントでの LevelProfit レベルに達した後にストップポジションが転送されます。   エキスパートアドバイザーは、オープンポジションが特定の所定の利益レベルに達したときに損失がないようにストップを移動するように設計されています。
FREE
Investmen Guru
Vitalii Zakharuk
エキスパート
Forex Bot Investment Guru Description: Highly Efficient Trading Tool Introduction Among the many tools for trading on the foreign exchange market, the   Investment Guru   forex bot stands out with its advanced internal architecture and unique operating mechanics. Its main goal is to provide traders with the ability to maximize market volatility without promising profits but with a clear structure that encourages purchasing. Operating Principle Investment Guru   employs trend trading methods, all
Conflux MT5
Jin Sangun
エキスパート
Overview Conflux EA is an expert advisor (EA) designed to analyze the market’s complex movements and execute intelligent trades accordingly. This EA is specifically tailored to adapt to market conditions using EA, particularly in assets like gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN), and other volatile instruments. Going beyond simple rule-based trading, it comprehensively interprets market data to help traders uncover hidden opportunities. The EA utilizes various technical indicators, such as RSI, Bolli
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
Hedge Star EA – Smart, Adaptive, Fully Automated Trading Intelligence ( candleforms.co ) Hedge Star EA is a next-generation automated trading system engineered to deliver stability, precision, and adaptability in changing market conditions. By combining trend analysis, hedge logic, grid mechanics, and dynamic risk-control features, the robot reacts intelligently to price movements while keeping risk tightly managed. 1. Trend-Driven Smart Entry System Hedge Star EA determines trend directio
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
エキスパート
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Accurate Trend Finder
Machel Delaurence Miller
エキスパート
The "Accurate Trend Finder" EA combines the power of 10 technical indicators, 10 candlestick patterns, and precise analysis of support and resistance levels to make highly accurate and reliable decisions on trend direction, ensuring you stay ahead in the market. This EA is a sophisticated trading tool designed to automate trading decisions based on a combination of technical indicators and candlestick patterns. This EA is engineered to help traders make informed and precise trading decisions by
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
エキスパート
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
Black Cat XAU
Prama Shellaerinda
3 (1)
エキスパート
BlackCAT XAU is a simple and powerful Expert Advisor. This robot has a very powerful keylevel determination algorithm embedded. With this keylevel reference, this robot can work effectively and efficiently. BlackCAT XAU is specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair, and can be run on the M5 or M15 timeframe   Instrument Specifications Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: M5 Account Requirements Type: Hedging Spreads: Low Spread Min Deposit: $200   Top Features of BlackCAT EA Settings Easy
Enoch
Alexandro Matos
エキスパート
NO DLL NEEDED ! English Description (for MQL5 Market) Title : ENOCH – The Guardian of Automated Trading Description : ENOCH is a powerful Expert Advisor designed for traders who demand discipline, automation, and consistency. With a flexible risk management structure and a smart lot increment system , ENOCH acts as a true guardian of your account , protecting your capital while seeking the best trading opportunities. ️ Main Features : Risk Management : customizable lot size, Stop Los
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
エキスパート
EURUSD London Breakout Pro 高度な人工知能ツールのサポートを受けて開発された EURUSD London Breakout Pro は、速度と安定性を最適化したクリーンで効率的なコードを提供します。 本エキスパートアドバイザーは、機関投資家レベルのリスク管理フレームワークを適用し、マーチンゲール、グリッドアベレージング、制御されていないヘッジなどの高リスク戦略を回避します。 精度と安全性を求めるトレーダーのために設計された本システムは、実証済みのロンドンセッション・ブレイクアウトコンセプトと強力なエントリーフィルターを組み合わせています： EMA200 (H4) による方向バイアス ADX(14) による市場の強さ測定 MACD(12,26,9) によるモメンタム整合性の確認 RSI(14) による買われ過ぎ／売られ過ぎ保護 ATR(14) による適応型バッファと動的ストップロス設定 量より質を重視し、EURUSD London Breakout Pro は、FX市場で最も流動性の高い時間帯において高確率の値動きを捉えることを目指し、一貫した執行と堅固な
FREE
XAU Auto Buy EA MT5
Lie Ning Mao
エキスパート
EAの主な特徴 スマートな注文管理：注文の全体スイッチ、動的な最大ポジション計算、時間間隔制御などに対応。 柔軟な利食い・損切り：動的ストップロス、含み損保護利食い、トレーリングストップなど多様な利益保護機能。 SARシグナルフィルタリング：パラボリックSARのトレンドシグナルに基づき、より正確なエントリーポイントを提供。 高度なリスク管理：口座残高、証拠金比率などのリスク管理機能を内蔵し、安全な取引を実現。 多様な取引シナリオ対応：複数通貨ペア、異なる口座タイプ、各種戦略ニーズに対応。 新機能 動的ストップロス（Dynamic SL）：価格変動に応じて自動的にストップロスを調整し、リスクを低減。 高度なリスク管理：動的最大ポジション計算を有効化し、証拠金比率に基づきリスクを管理。 含み損保護利食い：含み損発生時に保護的な利食いを設定し、損失を軽減。 精密な損切り管理：各注文ごとに個別の損切り金額とスリッページ設定が可能。 EAパラメータ概要 主な設定項目： 注文パラメータ：注文全体スイッチ、最小間隔、スリッページ制御など。 SARパラメータ：加速因子、初期値、最大値の柔軟な設定、シ
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
エキスパート
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
エキスパート
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (7)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信