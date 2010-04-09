Wysiwyg Candle
- Syamsurizal Dimjati
WYSIWYG Candle for WYSIWYG ORB
Smart Breakout Candles is a professional multi-method breakout detection indicator that combines ATR, Bollinger Bands, Opening Range Breakout (ORB), and Squeeze Detection to identify high-probability breakout opportunities across all financial instruments. This indicator provides real-time visual signals through colored candles and precise arrow placements, making it ideal for traders seeking reliable volatility-based entries.
"Use in conjunction with the WYSIWYG ORB indicator for maximum results."
Key Features
Multi-Method Detection System
ATR-Based Breakouts: Identifies volatility expansions using Average True Range
Bollinger Bands Breakouts: Detects price movements outside standard deviation bands
ORB (Opening Range): Monitors session highs/lows for intraday breakouts
Squeeze Detection: Flags Bollinger Bands compression before major moves
Fakeout Recognition: Identifies false breakouts for better risk management
Advanced Visual System
Smart Candle Coloring:
Blue/Red: Normal bullish/bearish breakouts
Dark Blue/Crimson: Strong breakout signals
Steel Blue/Brown: Super-strong multi-confirmation signals
Precision Arrows:
Buy/Sell Signals: Standard breakout entries
Strong Buy/Sell: Multi-confirmation high-probability setups
Automatic Positioning: Adjusts for all pairs (Crypto, Forex, Metals, Indices)
Intelligent Settings
Universal Compatibility: Works flawlessly across all timeframes (M1-MN1)
Pair-Specific Optimization: Automatically adjusts for different instrument types
Time-Session Control: Configurable trading hours and days
Confidence Filtering: Minimum breakout confidence thresholds
Universal Compatibility
Works on all MT5 instruments: Forex, Crypto, Stocks, Commodities, Indices
Timeframe independent: Consistent performance M1-MN1
No repainting: All signals based on closed candles
Smart Positioning System
Automatic arrow adjustment for each pair type
Candle-proportional offsets for consistent visuals
No manual tweaking needed between instruments
Professional Grade
Institutional-quality detection algorithms
Multi-timeframe stable (no arrow jumping)
Low resource consumption for fast backtesting
Transform Your Breakout Trading with Smart Multi-Method Detection!
"Don't just trade breakouts—trade SMART breakouts with confidence and precision."