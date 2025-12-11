RSI abcd Francisco Gomes Da Silva 3 (1) インディケータ

RSI ABCDパターンファインダー：テクニカル戦略 1. インジケーターの仕組み 古典的RSI と ABCD調和パターン の自動検出を組み合わせたものです。 主要コンポーネント 標準RSI （調整可能な期間） 高値・安値マーカー （矢印） ABCDパターン （緑/赤の線） 過買（70）・過売（30）フィルター 2. MT5設定 period = 14 ; // RSI期間 size = 4 ; // 最大パターンサイズ OverBought = 70 ; // 過買水準 OverSold = 30 ; // 過売水準 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 確認フィルター 3. 取引戦略 3.1. 買いエントリー（強気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 谷（ A ）→ 山（ B ）→ より高い谷（ C ） D が過売域（30）より上だが C より下 確認：A-B-C-Dを結ぶ緑色の線 目標： TP1: B-Cの61.8% TP2: B-Cの100% ストップロス： D より下 3.2. 売りエントリー（弱気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 山（ A