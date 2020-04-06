149 – 早期購入者向け価格。

CandleSignalEA は、短期足（主に M1）でのスキャルピング向けに設計された高頻度取引EA（Expert Advisor）で

す。金（XAU/USD）などの高ボラティリティ銘柄向けに最適化されており、多数の小さな利益を狙う取引を生成します。

この戦略はマーケットノイズや急騰・急落に敏感なため、スプレッドが狭く取引コストが低い環境で特に効果を発揮しま

す。

このEAは完全に自律的で、動的トレーリングストップ、ブローカー要件に応じたSL/TPレベルの調整、スプレッド・

RSI・移動平均線の傾き・スリッページ・取引時間帯によるフィルタリング、およびストップロス・テイクプロフィット

設定方法の柔軟なカスタマイズをサポートしています。

推奨事項：安定した動作のためには、スプレッドが狭く手数料が最小限のECN口座の利用を強くお勧めします。これはス

キャルピングの収益性にとって極めて重要です。

設定可能なパラメータ：

UseFixedLot — 固定ロットを使用（リスクベース計算の代わりに）。

FixedLot — 固定ロットのサイズ。

RiskPercent — 取引1回あたりの残高に対するリスク割合（UseFixedLot = false の場合）。

StopMode — SL/TPモード：0 — ポイント指定、1 — ATR基準、2 — 直近2本の足の高値・安値基準。

StopLossPoints — ストップロスのポイント数（StopMode = 0 時）。

TakeProfitPoints — テイクプロフィットのポイント数（StopMode = 0 時）。

ATRPeriod — フィルターや計算に使用するATRインジケーターの期間。

ATRMultiplierSL — ストップロス計算時のATR倍率（StopMode = 1 時）。

ATRMultiplierTP — テイクプロフィット計算時のATR倍率（StopMode = 1 時）。

RR_Ratio — 高値・安値基準でのTP計算時のリスクリワード比（StopMode = 2 時）。

UseTrailing — トレーリングストップを有効化。

BE_AfterPoints — 指定ポイントの利益到達後、ポジションを損益分岐点へ移動。

TrailingStepPoints — トレーリングのステップ（ポイント単位）。

MaxSpreadPoints — エントリー許容最大スプレッド（ポイント単位）。

MaxSlippagePoints — 注文発注時の許容最大スリッページ（ポイント単位）。

SkipWeekends — 週末の取引をスキップ。

MagicNumber — 注文識別のためのマジックナンバー。

CommentPrefix — 注文コメントの接頭辞。

→ RSIフィルター

UseRSIFilter — RSIに基づくフィルターを有効化。

RSI_Period — RSIの期間。

RSI_MaxForBuy — 買い注文許容最大RSI値（過熱感フィルター）。

RSI_MinForSell — 売り注文許容最小RSI値（売られ過ぎフィルター）。

→ レンジ相場フィルター：移動平均線の傾き

UseMASlopeFilter — 移動平均線の傾きに基づくレンジ相場フィルターを有効化。

MASlopeFilterTF — 移動平均線の傾きを分析する時間足（例：H1）。

MAPeriod — 移動平均線の期間。

MinSlopePoints — 取引許容に必要な移動平均線の最小傾き（ポイント単位）。これ未満の場合、相場はレンジと

みなされます。

→ 取引時間制限（サーバー時間、-1で無効化）

NoTradeStart1 / NoTradeEnd1 — 1つ目の取引禁止時間帯の開始／終了（サーバー時間。Startを-1にすると無

効化）。

NoTradeStart2 / NoTradeEnd2 — 2つ目の取引禁止時間帯の開始／終了（サーバー時間。Startを-1にすると無

効化）。