PRO PRICE ACTION OB EAは、プライスアクションリサーチに基づいた優れた自動売買システムです！





これは、あなたの代わりにすべての取引作業をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！7つのSet_filesをご用意しています！





取引アイデアは、有名な強力なプライスアクションパターンであるOutsideBarに基づいています！





Pro Price Action OB EAは非常に優れた投資です。長年にわたり、あなたのために機能し、すべてのSet_filesはプラスの数学的期待値を持っています！





EAの特徴：

- EAは7つの通貨ペアで同時に実行可能 。

- 多くのスキャルパーのように、高額な手数料で資金を無駄にすることはありません。

- 厳しいスプレッド要件はありません - EAはどの口座でも使用できます。

- システムは危険なグリッド手法を使用していません。

- EAには、デフォルトで複利による資金管理が組み込まれています。

- すべての取引にはSLとTPがありますが、ブローカーには表示されません。

- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応します。

- EA設定で補償モードを選択できます。

- トレンドフィルターとオシレーターフィルターが組み込まれています。

- ダイナミックトレーリングストップも組み込まれています。

- 取引ペア：NZDCAD、NZDUSD、AUDUSD、EURUSD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF。

- 時間枠：D1。

- 稼働時間：EAはローソク足の終値でエントリー機会を探します。日足ローソク足（D1時間枠）が形成された後にシステムが注文を設定しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。

- EAにはInfo Spread Swap Displayがあり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。





インストール方法：

- 推奨チャート7つを開きます：

NZDCAD、NZDUSD、AUDUSD、EURUSD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF。

- 各チャートでD1タイムフレームを選択します。

- 各チャートにExpert Adviserをアタッチします。

- 対応する「Set_file」をEAに適用します。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。