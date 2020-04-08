Volume FVG
- インディケータ
- Arinze Michael Ejike
- バージョン: 5.786
- アップデート済み: 15 12月 2025
- アクティベーション: 5
フェアバリューギャップインジケーター
このインジケーターは、中央のローソク足の範囲が隣接するローソク足によって完全に重ならない3本のローソク足の価格不均衡を識別します。これらのギャップは、変動の激しい期間における突然の買いまたは売り圧力によって引き起こされる一時的な注文フローの乱れを明らかにします。
ボリュームフィルター
ボリュームフィルターは、意味のある取引活動に裏付けられた場合にのみギャップが表示されることを保証します。強気ギャップには正のローソク足方向(終値が始値より上)が必要で、弱気ギャップには負の方向(終値が始値より下)が必要です。これにより、確信に欠ける弱い不均衡がフィルタリングされます。UseVolumeをtrueに設定し、VolumeThresholdを調整してフィルタリングを有効にします。
入力パラメーター
- InpColorUp - 強気ギャップの色(デフォルトはライム)。
- InpColorDown - 弱気ギャップの色(デフォルトはディープピンク)。
- Lookback - スキャンするバーの数(デフォルトは21)。
- UseVolume - ボリュームベースのフィルタリングを有効化(デフォルトはfalse)。
- VolumeThreshold - 必要な最小ボリューム(デフォルトは0)。
- UseAlerts - マスターアラートスイッチ(デフォルトはtrue)。
- UsePopupAlert - ポップアップ通知を表示(デフォルトはtrue)。
- UseEmailAlert - メールアラートを送信(デフォルトはfalse)。
- UsePushNotification - モバイルアラートを送信(デフォルトはfalse)
- UseAlertOnFVGCreation - ギャップ形成時にアラート(デフォルトはtrue)。
- UseAlertOnFVGFilled - 価格がギャップを埋めた時にアラート(デフォルトはtrue)。