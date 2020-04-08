フェアバリューギャップインジケーター

このインジケーターは、中央のローソク足の範囲が隣接するローソク足によって完全に重ならない3本のローソク足の価格不均衡を識別します。これらのギャップは、変動の激しい期間における突然の買いまたは売り圧力によって引き起こされる一時的な注文フローの乱れを明らかにします。

ボリュームフィルター

ボリュームフィルターは、意味のある取引活動に裏付けられた場合にのみギャップが表示されることを保証します。強気ギャップには正のローソク足方向(終値が始値より上)が必要で、弱気ギャップには負の方向(終値が始値より下)が必要です。これにより、確信に欠ける弱い不均衡がフィルタリングされます。UseVolumeをtrueに設定し、VolumeThresholdを調整してフィルタリングを有効にします。

入力パラメーター