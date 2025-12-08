Screener MT5

スキャナー内の資産をワンクリックすると、同じチャートウィンドウで瞬時に開きます。新しいウィンドウを開いたり、Market Watch をスクロールしたりする無駄はありません — ワンクリックで取引したい銘柄にすぐ移動できます。スキャルピング、テープリーディング、スピードが必要な人に最適です。

チャートのどの隅にもドラッグでき、“Screener” ボタンをクリックするだけで非表示にできる、100% カスタマイズ可能なフローティングパネル。

利用可能な主なフィルターと並び替え:

Daily % (High → Low) - その日の最大上昇銘柄

Daily % (Low → High) - その日の最大下落銘柄

Spread (Low → High) - スプレッドの低い銘柄を優先

Relative Volume - 平均を大きく上回って取引されている銘柄を強調（強い動き）

Moving Average (above/below) - 上昇または下降トレンドの銘柄のみを表示

表示する銘柄数の制限（例：top 10、top 20 …）

すべてリアルタイムで更新され、チャート上で直接表示され、他のウィンドウを開く必要はありません。

株式、ミニ指数、ミニドル、暗号資産、FX、またはブローカーで利用可能なあらゆる資産に最適です。

注意：シンボルを表示してフィルタリングするには、MT5 の Market Watch 画面でまず有効化する必要があります（Market Watch で右クリック → Show All または手動で追加）。