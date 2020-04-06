PROTO Fx
- エキスパート
- Sofya Tselishcheva
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
PROTO Fx EA – マルチレイヤー市場インテリジェンスを備えた高度なAIエキスパートシステム
PROTO Fx は PHantom N1 を基盤としつつ、コンセプトをさらに一段階進化させたシステムです。
洗練されたデータドリブンなアプローチに基づき、長年にわたり膨大な過去の市場データおよびリアルタイムの市場挙動を用いて学習されています。
開発環境には、実際の価格変動、ボラティリティサイクル、市場構造の変化、マクロ経済イベントが含まれています。
従来のテクニカル指標に加え、PROTO Fx は視覚的なチャートパターン、ローソク足構造、オーダーフロープロファイルなどのマルチモーダルデータを処理します。
市場のダイナミクスを認識するだけでなく、前モデルよりも選択的かつ堅牢に反応するモデルを構築することが目標でした。
PROTO Fx は新しい市場環境に継続的に適応し、ハードコードされた固定ルールに依存することなく、低品質なシグナルをより積極的に排除します。
1. 強化されたビジュアル市場解析
PROTO Fx の中核要素の一つは、現在の市場状況を視覚的に捉え、解釈する能力です。これは PHantom N1 と類似していますが、より高度なフィルタリングロジックを備えています。
EA はチャートデータの構造化表現を生成し、AI駆動のパターンエンジンによって処理します。
前世代と比較して、PROTO Fx はトレンドの質と構造的安定性をより重視します。サポート、レジスタンス、レンジゾーン、ブレイクアウトの動きが評価され、
ノイズが多く成功確率の低いセットアップは一貫して除外されます。
2. マルチレイヤーAI検証エンジン
視覚的および技術的に収集された情報は、文脈理解のためのセマンティックAI層（GPT-5.1）を含む多段階の検証プロセスを通過します。
このエンジンは、検出されたパターンの妥当性を確認し、過去の反応に基づいて市場センチメントを評価し、シグナルを複数の品質レベルに分類します。
この多層パイプライン（視覚認識・定量フィルター・論理分析）により、弱い、または矛盾したシグナルは従来よりも厳しく除外されます。
PROTO Fx は高い確信度を持つセットアップに集中し、不安定な市場局面での過剰取引を抑制します。
3. PROTO Fx Core – 適応型トレードロジック
検証後、シグナルは PROTO Fx Core モジュールへ送られます。これは、改良されたリスクプロファイルと市場状態検出を用いる内部トレーニング済みの意思決定モデルです。
Core は、シグナル強度、ボラティリティ環境、直近の取引パフォーマンス、他銘柄との相関を評価した上で注文を実行します。
PHantom N1 と比較し、PROTO Fx は洗練された仕組みを導入しています。ボラティリティに基づく動的リスク調整、より賢いエントリータイミング、
そして資金曲線を滑らかにするための部分利確オプションです。意思決定はルールベースでありながら適応的で、安定性を保ちつつ迅速に反応するよう設計されています。
4. テクニカル実行・リスク管理・安全性
- 低レイテンシーとスプレッド／スリッページ処理を改善した最適化された注文執行
- 異常なボラティリティやニュース影響の継続的監視
- ロット計算、ストップロス／テイクプロフィット調整、ドローダウン制限のための改良された独自リスクエンジン
- 重要ニュースや極端な市場局面におけるエクスポージャー低減のための保護モード
PROTO Fx は資本保護を最優先とし、自律的に稼働するよう設計されています。市場が不明確な場合、無理に取引を行うのではなく、一時的に停止します。
5. 主な特徴一覧
- PHantom N1 と比較して強化されたリアルタイム視覚分析
- 取引品質を高めるマルチレイヤーAI検証パイプライン
- ボラティリティを考慮した適応型意思決定ロジック
- 安定した資金成長とオーバートレードの抑制に重点
- 複数銘柄に対応し、M30 / H1 に最適化
- デイトレード、スイング、セミ自動取引に対応
要件・推奨事項
|1
|ブローカー
|制限なし（低スプレッド・高速約定）
|2
|最低入金額
|100$
|3
|レバレッジ
|最低 1:30
|4
|時間足
|M30 / H1
|5
|VPS
|VPS を 24/7 使用することを推奨
|6
|シンボル
|XAUUSD（その他）
PROTO Fx は単なるエキスパートアドバイザーではなく、熟練トレーダーのように市場を分析する高度なAIトレーディングフレームワークです。ただし、より構造化され、高速で、感情に左右されません。
強化されたビジュアル解析、多層AI検証、改良された意思決定コアの組み合わせにより、PHantom N1 で導入されたコンセプトを次のレベルへと引き上げます。
AI主導の意思決定支援を活用しつつ、リスクの透明性と完全なコントロールを維持したいトレーダーに最適です。