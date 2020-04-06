PROTO Fx は PHantom N1 を基盤としつつ、コンセプトをさらに一段階進化させたシステムです。

洗練されたデータドリブンなアプローチに基づき、長年にわたり膨大な過去の市場データおよびリアルタイムの市場挙動を用いて学習されています。

開発環境には、実際の価格変動、ボラティリティサイクル、市場構造の変化、マクロ経済イベントが含まれています。

従来のテクニカル指標に加え、PROTO Fx は視覚的なチャートパターン、ローソク足構造、オーダーフロープロファイルなどのマルチモーダルデータを処理します。

市場のダイナミクスを認識するだけでなく、前モデルよりも選択的かつ堅牢に反応するモデルを構築することが目標でした。

PROTO Fx は新しい市場環境に継続的に適応し、ハードコードされた固定ルールに依存することなく、低品質なシグナルをより積極的に排除します。