Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены.

Валютная пара : AUDCAD М5





Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller





Panel - Включить или отключить торговую панель.

Panel AI - Включить или отключить торговую панель.



Enable background - Включить или отключить задний фон.

AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

Параметры настройки времени и дней недели торговли.

Опция принудительного закрытия всех ордеров в определенное время.



Потенциальные риски: