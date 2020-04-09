Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向