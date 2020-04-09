Apex Trading Dashboard PRO
- ユーティリティ
- Cedric Landry Shema
- バージョン: 1.20
Apex Trading Dashboard PRO は、プロ向けの取引パネルで、高度なリスク管理、リアルタイム分析、そして高速注文実行が可能です。直感的なダッシュボードから、ストップロス、テイクプロフィット、ロット、日次リスクを簡単に管理できます。精度と規律、完全なコントロールを求めるトレーダーに最適です。
主な機能
• 高度なトレードパネル：注文、ポジション管理、即時操作。
• リスク管理：取引リスク、日次リスク、ドローダウン、トレーリングストップ。
• 柔軟なロット計算：残高、証拠金、有効証拠金、固定ドルリスクに基づく。
• カスタマイズ可能な SL/TP。
• リアルタイム分析。
• TradingView 風 UI。
• ドローダウン、RSI、リスクリミットの警告。
• Inputs タブで設定を迅速に調整。
• Units/Lots 切替。
入力パラメータ
Risk Management Settings
• RiskPercent — 取引ごとのリスク割合。
• MaxDailyRisk — 1 日の最大リスク。
• MaxDrawdown — 最大ドローダウン。
• DefaultSL — pips での SL。
• DefaultTP — pips での TP。
• RiskRewardRatio — 自動 TP 計算。
• MaxPositions — 最大ポジション数。
• UseTrailingStop — トレーリングストップ。
• TrailingStop — 初期距離。
• TrailingStep — ステップ。
Risk Calculation Method
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — 固定ロット。
• UseUnitsInsteadOfLots — ユニット使用。
Alert Settings
• EnableAlerts — 警告オン/オフ。
• RSI_Period — RSI 期間。
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — RSI 水準。
• AlertOnDrawdown — ドローダウン警告。