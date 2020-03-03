Iron Silk MT5
- エキスパート
- Najlaa Alsalih
- バージョン: 1.32
- アップデート済み: 14 12月 2025
- アクティベーション: 10
Iron Silk - 取引の未来
- セットアップに関する詳細 : (リンク)
- 購入後にライブシグナルのリンクについてお問い合わせください。
-
loyalty bonus — 購入後にメッセージを送信してギフトEAを取得してください。
-
ぜひ、 MQL5 チャンネル に参加してください（Telegram で私に連絡してください）： (リンク)
バックテストは、私が提供する設定でより良く動作します。ファイルについてはご連絡ください。
価格は1000から始まります。現在、1 のトレーダーがまだアクセスできます。15 のライセンスが発行された後、価格は1329に上がります。
****** デモ使用のためのトライアル版ファイル が必要な場合はお知らせください。******
- リスク管理: 強力な組み込みのストップロスおよびテイクプロフィット機能により、常にトレードが保護されます（詳細についてはご連絡ください）。
- シンプルなセットアップ: ワンチャートEA- Iron Silk は1つのチャートのみに対応しています（XAGUSD） M30 で、すべてのシンボルで自動的にトレードします。
- 戦略: "ウルフ波パターン"を適用して、価格の動きにおける5つの波パターンを特定することで、潜在的な反転ポイントを検出します。
Iron Silk?
- 迅速な意思決定のための高度なアルゴリズム。
- ボラティリティの高い市場（例：XAGUSD）に最適化されています。
- さまざまなブローカーに対応しており、スプレッドも様々です。
- プロップファームのチャレンジや資金提供アカウントでうまく機能します（詳細についてはご連絡ください）。
私たちの洗練された戦略を用いて、Iron Silkはさまざまな市場条件下で安定した効率的で利益のある取引を確実に実現します。初心者でも経験豊富なトレーダーでも、このEAはあなたのニーズに適応します。
インストールとセットアップ
- あなたのMetaTraderプラットフォームにEAをインストールし、1つのチャート（XAGUSD）に適用します。
- 時間枠（M30）を選択し、必要に応じてロットサイズを調整し、EAに残りの作業をさせます。
- 継続的な取引のために、アカウントがVPSで稼働していることを確認してください。
最低入金額: 最良の結果を得るために、少なくとも$200を推奨します。
お問い合わせ
購入後、プライベートメッセージを送信してプライベートTelegramチャンネルにアクセスしてください。ここでは最新の更新、ニュース、指示を受け取ります。 この独占チャンネルは私たちの顧客専用です！