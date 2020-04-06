まずこれを読んでください（非常に重要） このEAは、口座を転売したり、1週間で金持ちになるためのものではありません。もしあなたがそのような目的を求めているなら、このシステムはあなたには適していません。 Prop Firm Gold EA は、プロップファームのチャレンジに合格し、資金を獲得し、最初の支払いを受けるという 1 つの目的のみを目的として設計されています。 ライブ結果: FTMO 結果 | メインポートフォリオ | ライブシグナル | ビデオレビュー プロップファームチャレンジの合格が難しい理由 トレーダーがプロップファームチャレンジに失敗する主な理由は単純で、非常に一般的です。 リスクを取り すぎる 取引しているシステムの 過去の最大ドローダウン を知らない 日中最大損失ルールの 破り ほとんどのトレーダーが失敗するのは、そのシステムが市場で実質的な優位性を持っておらず、リスクが適切に管理されていないためです。 このEAがどのようにしてミスを回避するのか この EA では、 選択可能な 特定のリスク モードを実装しました。 低 中 高 各リスクモードは