🌐 ウェブサイトとサポート

公式サイト： https://imperiumtrading-ai.vercel.app/

お問い合わせ： https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

📌 重要な技術情報

推奨通貨ペア：EURUSD（パラメータを調整すれば全ての通貨ペアで動作）

時間足：M15〜H1

マルチ通貨対応：はい（適切なパラメータで）

Netting / Hedge 対応：はい（ヘッジが常に望ましい）

最低入金額：200 USD（非常に低リスクモード推奨）

推奨入金（高い潜在性）：1,000 USD

最適入金（完全な安全性を確保した潜在性）：5,000 – 10,000 USD

レバレッジ：1:30 から動作 — 最適 1:500

全ブローカー対応：はい（ECN 推奨 — IC Markets の標準口座が最適）

設定不要で即動作：はい（デフォルト設定は EURUSD に最適化済み）

他の通貨ペア向けの専門パラメータ：購入後リクエストで提供

VPS 推奨：はい

⭐ 概要

ImperialX は Imperium アルゴリズムファミリーのプレミアム Expert Advisor であり、外部の機械学習エンジンで強化された高度な確率的システムを通じて市場を分析するよう設計されています。

この EA は、厳密さ、統計的精度、動的適応を組み合わせ、安定的で効率的、かつ持続可能なトレード体験を提供します。

進化可能な確率エンジンに基づき、ImperialX は外部 AI によって強化されたデータを通じて最良の結果を継続的に計算します。単にシグナルを実行するだけでなく、最も可能性の高いシナリオを選択し、市場の変化にリアルタイムで適応します。

🔥 ImperialX の主な機能

✔ 高度な確率エンジン

各決定は以下に基づいて評価されます：

市場コンテキストの品質

動きの統計的確率

シグナルの強さ

ボラティリティの構造とダイナミクス

内部の確率スコアが定義された閾値を超えた場合にのみポジションがオープンされます。

✔ 外部機械学習

ImperialX は以下を学習データとした機械学習システムにより強化されています：

主要なトレンド

長期間のレンジ

高ボラティリティのフェーズ

極端な値動き

反復する価格構造

これらのデータはシナリオ選択を継続的に最適化し、確率エンジンの堅牢性を強化します。

✔ 高頻度だが制御されたトレード頻度

条件が最適な時、ImperialX は頻繁にトレードすることがあります。しかし、不利なフェーズでは、資本を保護し低品質なエントリーを避けるために、数時間〜数日にわたり意図的に活動を減らすことがあります。

✔ マルチ通貨 — デフォルトで EURUSD に最適化

EA は全ての Forex ペアで動作します。各シンボル向けの専門パラメータは購入後にリクエストに応じて提供できます。

✔ 超簡単インストール

EA をチャートにアタッチ

リスクレベルを選択（任意）

ImperialX は即時に動作開始

EURUSD 用のデフォルトパラメータにより即時展開が可能です。

✔ パフォーマンスと安定性のために設計

ImperialX は以下を提供します：

超頑強なロジック

動的適応

制御されたエクスポージャー

最適化された頻度

管理されたリスク

完璧な互換性（ECN / RAW / Standard）

推奨ブローカー：IC Markets、FP Markets、Pepperstone、BlackBull、Admirals など。

⚙️ 最低要件と推奨

項目\t値

最低入金\t200 USD

推奨（高い潜在性）\t1,000 USD

最適（安全性 + フルパワー）\t5,000 – 10,000 USD

最低レバレッジ\t1:30

最適レバレッジ\t1:500

口座タイプ\t問わず

VPS\t推奨

🧩 ImperialX は誰向け？

次のようなトレーダー向け：

プレミアムな Expert Advisor を求める方

真の確率的戦略

あらゆる市場状況に適応する能力

厳格な規律と長期的安定性

複雑な設定なしで簡単に使えること

ImperialX はリスクを管理しつつ安定したパフォーマンスを提供するよう設計されています。

💼 利用可能性

柔軟に利用できるレンタルで提供。完全版（生涯購入）も利用可能で、ImperialX の完全な力を制限なく利用可能。

🔎 Imperium の透明性と哲学

市場の大半のロボットは非現実的なバックテスト、偽の「AI」、または過度な最適化を示し、実際の環境では生き残れません。結果：購入者の 80％ 超が実際の取引で損失を被っています。

ImperialX では、厳密な論理を適用する稀なプロジェクトの一つです：

現実的な結果、誇張された数値はなし

管理されたリスク、規律あるロジック

信頼できるアーキテクチャ、テスト済み・検証済み

長期的視野、不可能な約束や奇跡はありません

私たちは見せびらかすためではなく、本当に成果を出す 20％ に入りたいと考えています。透明性と厳格さが Imperium の理念の中核です。

👥 開発とチーム

ImperialX は以下の協力の成果です：3 名の経験豊富なトレーダーと 2 名の MQL5 専門開発者 — これにより、実際の市場で性能を発揮する現実的で透明な EA が保証されます。

🌐 サイトとサポート

公式サイト： https://imperiumtrading-ai.vercel.app/

お問い合わせ： https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

ご質問、サポート、購入後の個別パラメータのご依頼は以下で承ります：

MQL5 メッセージ

または公式サイトより直接お問い合わせください

🎯 結論

ImperialX は先進的な確率、外部機械学習、運用の安定性を組み合わせたプレミアム Expert Advisor です。

数秒でインストールでき、市場に自動で適応し、そのインテリジェントなアーキテクチャにより一貫したパフォーマンスを提供します。

ImperialX — Rule The Market.