MAX GOLD SCALPING EAは、XAUUSD（金）ペアの完全自動取引システムです。非常に安全で、安定した成長を誇ります。





これは現在市場で最も安定した金EAの一つであり、M5時間枠向けに特別に設計されています。





MAX GOLD SCALPING EAは、Prop_firm取引やFTMOチャレンジにも適しています。









EAの特徴：

- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な手法は使用していません。各注文には、アカウント保護のためのFixed_SLが設定されています。

- このEAは非常に使いやすく、トレーディングのプロと初心者の両方が使用できます。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、対応するSet_fileを適用してPCを起動しておくだけです（またはVPSを使用することもできます）。

- EAには、1分単位の正確な動作時間フィルターが搭載されています。

- EAは取引で1つ以上の注文を使用しません。

- ギャップを避けるため、金曜日から月曜日まで注文を保持しません。

- スキャルピング手法。

- 複利のポジションサイズ管理手法を実装しました。

- ロボットを実行するために必要な最低口座残高はわずか50ドルです。

- 時間枠：M5のみ。

- 取引ペア：XAUUSD（金）のみ。

- 稼働時間：EAは米国セッション終了時とアジアセッション開始時にエントリーシグナルを探します。

- 口座のレバレッジ：1:30から1:2000の範囲の任意のレバレッジ。

- リスク管理：取引あたり1～6%のリスク（デフォルトのSet_fileでは4%ですが、設定で変更できます）、または固定ロットを使用します。

- EAには情報ディスプレイがあり、接続されているXAUUSDペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- ディスプレイには、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。





インストール方法：

このシステムを使用するには、スプレッドが狭いMT4アカウント（Raw SpreadまたはECN）が必要です。

- XAUUSDチャートを開きます。

- チャート上でM5タイムフレームを選択します。

- EAをチャートにアタッチします。

- EAに対応する「Set_file」を適用します。パラメータTrading_Flag = trueであることを確認してください。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、PC（またはVPS）でMT4を実行したままにしておくことだけです。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 稼働時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合、EAのタイム設定を変更する必要があります。その場合は、私にメッセージを送信してください（ブローカーのタイムゾーンを確認するため）。そのお手伝いをし、必要に応じて関連するSet_fileをご提供いたします。

- スプレッドとブローカー：最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドの狭い口座（RawスプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。