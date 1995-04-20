Crypto_Forex MT4用インジケーター「ストキャスティクスと2つの移動平均線」、リペイント不要。





- ストキャスティクスは市場で最も優れたインジケーターの一つで、多くのトレーダーにとって最適なツールです。

- 「ストキャスティクスと2つの移動平均線」インジケーターを使用すると、ストキャスティクスの高速移動平均線と低速移動平均線を確認できます。

- 買われすぎゾーン - 80以上、売られすぎゾーン - 20以下。

- 80以上のゾーンから売りエントリー、20以下のゾーンから買いエントリーを行うのが最適です。

- 買いと売りのエントリー条件は画像で確認できます。

- 買いシグナルの条件を検討してください。

(1) - 売られすぎゾーンで高速移動平均線が低速移動平均線を上向きにクロス：買いトレードを開始。

(2) - ストキャスティクスの値が買われすぎゾーンで高速移動平均線が下向きにクロス：買いトレードを終了。

(3) - 売りトレードの場合はその逆（画像を参照）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。