Account Guardian Pro
- ユーティリティ
- Yusuf Sahin
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ACCOUNT GUARDIAN PRO - MT5用アカウント保護ユーティリティ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ベータ版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この製品はベータ版です。一部の機能は開発中であり、軽微なバグが発生する可能性があります。皆様のフィードバックがソフトウェアの改善に役立ちます。
機能リクエスト、言語サポート、バグ報告については、お気軽にお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このユーティリティについて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Account Guardian Proは、MT5取引口座を日次および総合ドローダウン違反から保護するために設計されたリスク管理ユーティリティです。プロップファームトレーダーやリスク管理が必要なリテール口座に適しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主な機能
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
プロップファームプリセット - 8つの事前設定オプション
- FTMO (日次5%、総合10%)
- My Forex Funds (日次5%、総合12%)
- Funded Next (日次5%、総合10%)
- The5ers (日次4%、総合6%)
- E8 Funding (日次5%、総合8%)
- True Forex Funds (日次5%、総合10%)
- Topstep (日次3%、総合6%)
- Apex Trader (日次2.5%、総合5%)
ドローダウン監視
- 日次ドローダウン監視（パーセンテージベース）
- 総合ドローダウン監視（口座レベル）
- セーフティバッファオプション（制限到達前にクローズ）
- トレーリングドローダウンオプション
- 残高、有効証拠金、または固定初期預金モード
- スワップと手数料を計算に含む
リスク管理ツール
- トレードごとのリスク警告
- ストップロスなし検出とアラート
- 総オープンリスク監視
- 最大オープンポジション制限
- 最大日次トレード制限
- 日次利益目標トラッカー
ビジュアルインジケーター
- 信号機システム（4つの色分けされたステータスボックス）
- ドローダウン可視化用プログレスバー
- 日リセットまでのカウントダウンタイマー
- ミニパネルモード（コンパクト表示）
- リアルタイム値表示
セッションタイムフィルター
- 許可された取引時間を定義
- セッション外でポジションをクローズするオプション
- サーバー時間ベースのフィルタリング
自動アクション
- DD違反時の自動ポジションクローズ
- 全クローズ、損失のみ、またはFIFOモード
- 自動売買無効化オプション
- サウンド、プッシュ、メールアラート
カスタマイズ
- マルチEA設定用マジックナンバーフィルタリング
- 4つのパネル位置オプション
- カスタマイズ可能な色とフォントサイズ
- フルパネルとミニパネルの切り替え
- すべてのシンボルと時間枠で動作
- ストラテジーテスター互換
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
対象ユーザー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- ドローダウンルールを管理するプロップファームトレーダー
- DDレベルを監視するチャレンジ参加者
- リスク管理ツールを求めるリテールトレーダー
- 複数の戦略を追跡するポートフォリオマネージャー
- セッションと日次制限が必要なデイトレーダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
仕組み
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. プロップファームプリセットを選択するか、カスタムDD制限を設定
2. EAを任意のチャートにアタッチ
3. 信号機、プログレスバー、カウントダウンを監視
4. 制限に達するとEAがポジションをクローズ
5. ビジュアルとオーディオアラートで常に情報を把握
このユーティリティは口座を継続的に監視し、含み損益と確定損益を計算して現在のドローダウンレベルを判断します。制限に近づくと、ビジュアル警告が表示されます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
設定ガイド
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ステップ1：プロップファームプリセットを選択
EA設定を開き、ファームを選択するか、カスタム設定を使用
ステップ2：アクションを設定
- DD違反時の自動クローズ：はい
- 違反時の自動売買無効化：はい
- 必要に応じてアラートを設定
ステップ3：表示をカスタマイズ（オプション）
- パネル位置：コーナーを選択
- 信号機を表示：推奨
- プログレスバーを表示：視覚的フィードバック用
- カウントダウンを表示：日リセットタイマー用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
技術仕様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- プラットフォーム：MetaTrader 5
- タイプ：ユーティリティEA（取引戦略ではない）
- シンボル：すべて
- 時間枠：すべて
- 口座：デモ、ライブ、プロップファーム
- テスト：ストラテジーテスター互換
- リソース使用量：低
- マルチEAサポート：はい（マジックナンバーフィルタリング）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
重要な注意事項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- これはリスク管理ユーティリティであり、取引システムではありません
- このユーティリティは利益や損失からの保護を保証しません
- 常にまずデモ口座で設定をテストしてください
- MT5でアルゴ取引が有効になっていることを確認してください
- 口座ごとに1つのインスタンスで十分です
- 日リセットはサーバー時間00:00に発生します
- 手動または自動取引戦略と併用可能
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ご購入に満足いただけましたら、肯定的なレビューをいただけると大変ありがたいです。
問題が発生した場合は、解決策を見つけるためにご連絡ください。
連絡先：https://www.mql5.com/en/users/eagle71
