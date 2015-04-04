KnightWatcher Trade Sync Utility

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) は、MT4/MT5 の取引データを KnightWatcher のトレーディングジャーナルに接続するための軽量で安全なデータ同期ツールです。アカウント上の取引を実行、変更、管理することなく、すべてのオープンポジションとクローズ済み取引履歴を自動的に読み取ります。ユーティリティは5秒ごとに更新を送信し、ダッシュボードに常に正確なリアルタイムの損益およびポジション情報が表示されるようにします。API Key と Secret を使用して安全に認証します。
TradeSync はバックグラウンドで静かに動作し、取引パフォーマンスや実行に影響を与えません。インストールは簡単で、WebRequest を有効にし、KnightWatcher API URL を追加するだけです。
手動入力なしで自動ジャーナリング、分析、追跡を行いたいトレーダーに最適です。
初心者も上級者も、簡単な統合とクリーンなデータフローの恩恵を受けられます。
オプションのデバッグログで完全な透明性を提供し、すべての同期試行を追跡します。
完全なセットアップガイドはこちら： https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
おすすめのプロダクト
Manager Time Position
Aliou Ba
ユーティリティ
この小さなツールを使用すると、時間カウンターを分単位で定義できます あなたが設定した分数に応じてポジションをクローズするため。 たとえば、30分に設定した場合、ツールはオープンから30分後に各オープンポジションを閉じます。 設定 アクティブ：ツールをアクティブにして、定義された分数後にポジションを閉じるために使用します。 管理：ツールで管理されるシンボルで選択します。 アカウントのすべてのオープンポジションにシステムを適用する場合は、[ALL CURENCY]を選択します 「この通貨のみ」を選択すると、現在の通貨のみで一時的にポジションがクローズされます。 MINUTE DURATION TRADES：取引期間の分数を選択します。 タイムゾーン： タイムゾーンを定義します。 もしあなたが
FREE
LT Ajuste Diario
Thiago Duarte
3.67 (3)
ユーティリティ
This is a tool in script type. It shows in chart the actual and/or past day ajust price in a horizontal line. The symbol name and it expiration must be set up according to the actual parameters. The lines appearance are fully customizable. You need to authorize the B3 url on MT5 configurations:  www2.bmf.com.br. You need this to the tool can work. This is a tool for brazilian B3 market only!
FREE
Deal multiplier Mt5
Mikhail Mitin
4.5 (8)
ユーティリティ
The utility opens copies of open trades. It is very convenient if you use the   Signals   service and want to increase the volume of transactions. Settings: Symbols: all symbols only current symbol Orders: Buy Sell Magic Any Magic Input Magic Lot size Original - lot size from original order; Fix Lot - fix lot size (input); Lot X Mult - lot size X koef; Stop Loss From sender - Stop Loss from original; Without - without Stop Loss; Plus Fix - Stop Loss from original order + fix points; Fix Point -
FREE
ChartColorMT5
Thomas Pierre Maurice Moine
ユーティリティ
Customize your charts with this simple utility. Choose in the 24 pre-built color sets, or use your own colors, save them to re-use them later. You can also add a text label on your chart. --- Chart Colors-- Color Set : 24 prebuilt color sets (select "Custom" to use colors below) Background color Foreground color Grid color Chart Up color Chart Down color Candle Bull color Candle Bear color  Line color Volumes color --- Label--- Text Label : Type the text you want to appear on the chart Label P
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
ユーティリティ
Total Closed Trades – MT5 Indicator The Total Closed Trades indicator for MetaTrader 5 provides a quick, visual overview of your trading performance by displaying a simple and intuitive 3-value breakdown : Total Trades – The total number of closed trades. Winning Trades – Number of profitable trades. Losing Trades – Number of losing trades. Instead of digging through reports, traders can instantly monitor their historical performance with a compact and elegant pie chart-style widget. Key
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
ユーティリティ
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. This expert adviser OrderBook History Playback allows you to playback the market book events on the history using files, created by OrderBook Recorder . The exper
FREE
TradeHistoryParsing
MetaQuotes Ltd.
2 (1)
ユーティリティ
The TradeHistoryParsing is a utility for working with the trade history obtained from the MetaTrader 5 terminal. The product is based on the " RegularExpressions in MQL5 " library. It allows to quickly get the required data on your trading history. The filtering results are displayed as a table, a summary of mathematical statistics is provided below the table. Working with the tool Export the trade report as an html file and place it into the "sandbox". After that, when launching the EA, specif
FREE
Auto Breakeven
David Muriithi
ユーティリティ
Introducing a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to enhance your trading strategy – the Auto Breakeven EA! This feature-rich EA is tailored to bring your stop-loss to breakeven, ensuring a risk-free trade once the market moves in your favor up to a specified price. Explore the full potential of the Auto Breakeven EA. Download it for free now, and find the download link at the bottom of our page. Elevate your trading experience and take control of your risk management strategy. Happy
FREE
Positions Risk Analyzer
Jacobus Nicolaas Van Staden
ユーティリティ
Positions Risk Analyzer Utility The Trade Analyzer is a powerful tool designed for real-time monitoring of your trading performance directly on the chart. It provides insights into: Total Open Positions : Number of active trades. Potential Profit (TP) : Estimated profit if all Take Profits are hit. Potential Loss (SL) : Maximum potential loss if all Stop Losses are triggered. Floating Profit/Loss : Real-time net profit or loss of all open trades. This utility dynamically updates its calculation
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
ユーティリティ
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker in real time. The expert OrderBook Recorder records market book changes and stores them in local files for further usage in indicators and expert adviser, including testing in the tester. The expert stores market book
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
エキスパート
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
インディケータ
This spread indicator displays the actual spread of each candle. It highlights the maximum spread and the minimum spread of the chosen symbol. This indicator is very helpful to see in real time the spread evolution helping to avoid taking a trade when the spread is too high. Inputs: Print value in Points: if true displays the spread as a whole number D isplay minimum and maximum spread of the past N days: select the number of days to consider the maximum and minimum spread Automatically adj
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
ユーティリティ
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
ユーティリティ
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
Close all on current symbol
Oleksandr Kashyrnyi
ユーティリティ
現在のシンボルでポジションを閉じる 現在のシンボルでのすべてのポジションを閉じるためのシンプルで信頼性の高いスクリプトです。面倒な作業を省き、貴重な時間を節約します。 利点： 現在の資産に焦点を当てる： 選択したシンボルの取引のみを閉じ、他のポジションには影響しません。 迅速で便利： 1回の実行で数秒で全ポジションを閉じます。 あらゆる戦略に対応： 複数ポジションや単一の資産に対応します。 安全性： 各ポジションを処理し、エラーをログに記録します。 仕組み： MetaTrader 5ターミナルでスクリプトを起動します。 スクリプトが現在のシンボルのすべてのオープンポジションを自動的に検出します。 他の資産を変更せずに、すべての取引をワンクリックで閉じます。 このツールが適しているのは？ 単一シンボルのポジションを迅速に閉じる必要があるトレーダー。 短期戦略を使用し、迅速さを重視するユーザー。 時間を節約し、重要な決定に集中したいすべての方。 私の他のツール： Clear All Stops and Takes on Current Symbol 選択したシンボルのすべてのストップロス
FREE
Change Spread
Manh Viet Tien Vu
ユーティリティ
Most current tick data does not accurately reflect the actual spread levels. To achieve more precise backtest results, we need to adjust it to a higher value to account for slippage that may occur when Expert Advisors (EAs) execute orders in real trading. This tool is used to change the Spread value in custom symbols created from tick data for backtesting purposes. Simply select the desired Spread value and wait for the tool to adjust it accordingly.
FREE
Pairs Navigator MT5
Suvashish Halder
ユーティリティ
Pairs Navigator   is a simple and easy-to-use tool that allows you to view all of your charts in a single window. This eliminates the need to open multiple charts from the Market Watch window, saving you time and effort. Pairs Navigator is also very lightweight, so it will not put a strain on your RAM or cause your MT4/5 platform to hang. To use Pairs Navigator, simply drag and drop the currency pairs you want to view into the Pairs Navigator window. You can then easily switch between charts by
FREE
Lot Size Calculator Panel
Italo Martins Coutinho
ユーティリティ
It mesures the lot size based on the points measured by clicking with the MIDDLE MOUSE BUTTON then CLICK and DRAG , previous that configure the indicator based on the risk you accept; The risk can be % based on fixed account, actual account size, and fix capital risk; If the INDICATOR DOESN'T WORK propperly try after configuring it CHANGE the TIMEFRAME and GET BACK to the PREVIOUS timeframe, SOMETIMES  this FIX IT
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
エキスパート
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
ユーティリティ
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
ユーティリティ
The utility TradeKeeper Lite can show your profits for different periods and bip a sound when you reach a profit target value. Click the tachometer to quickly switch to the next profit period. There are 5 of them: This Day, This Week, This Month, Last 90 Days and All I Made. With the utility TradeKeeper Pro , available at this link , you can also open trades with a magic number and volume of your choice, trail any orders with a simple trail or iSAR-based trail, as well as close any open trades a
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
インディケータ
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
ユーティリティ
Playback of previously saved data from the order book. Key features: Historical data navigation Adjusting the playback speed with the "---" and "+++" buttons, as well as with the mouse, you can by scrolling the wheel over the area of ​​these buttons and between them Turning Price Centering On and Off Time display accurate to thousandths of a second Attention: This product also needs a utility to save data: https://www.mql5.com/en/market/product/71642
FREE
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
ユーティリティ
Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5用 固定スケールインジケーター Fixed Scale Indicator は、MetaTrader 5 でチャートの価格スケールを固定するための補助ツールです。価格を常にチャートの中央に維持し、市場の動きに合わせてスケールを自動的に調整します。これにより、急激な価格変動が発生しても視覚的なバランスを保ち、トレーダーが価格アクションをより正確に観察できます。 主な機能 固定スケールの切り替え: 価格軸（チャート右側）を3回クリックすることで、固定スケールを簡単に有効または無効にできます。 価格の中央保持: 市場の上下動にかかわらず、価格を常にチャート中央に表示し続けます。 自動スケール調整: 価格の変化に応じて、縦軸のスケールを自動的に変更し、チャートの可読性を維持します。 互換性: すべてのシンボルおよび時間足に対応し、他のインジケーターやテンプレートとの併用も可能です。 Fixed Scale Indicator は、スキャルピングやボラティリティの高い市場環境でのチャート観察に特に有効です。価格動向をより安
Fibo Trading Assistant MT5
Wei Bang Wu
ユーティリティ
[Regarding Investment Issues]  Question 1:  When market opportunities arise, most investors tend to place orders frantically. However, when placing orders in such a frantic manner, you have no way of knowing whether you will be liquidated. The only reference is the margin ratio, but the margin ratio cannot accurately determine whether you will be liquidated.  If the order quantity is large or the product order quantity is even larger, you cannot calculate the loss and profit. If there is a t
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
インディケータ
この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。 -   より便利なインジケーター このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります)。 コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / \ # このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 外観の種類     - 情報行の表示タイプ。次の 3 つのオプションがあります。 価格に従ってください     - 価格に従う。 コメントとして     - コメントとして; 画面の選択した隅に     - 画面の選択した隅にあります。 添付用グラフコーナー     - 表示タイプを選択した場合 画面の選択されたコーナーでは、この項目を使用して 4 つのスナップ コーナーの 1 つを選択
FREE
SG InfoBox MT5
Hleb Smoliar
3.5 (2)
ユーティリティ
The   "InfoBox"   utility is designed to display the presence of open orders, the number of lots, current profit and much more in one window. The version for the MT4 platform is here . You've probably encountered a situation where you have an advisor that works on a currency pair, but information about its operation: - orders and their number, the size of the spread for the instrument, the volume of lots on the market, drawdown and much more - are scattered in different places of the terminal an
FREE
SynchroObjects MT5
Maxim Polishchuk
4.4 (15)
ユーティリティ
The SynchroObjects utility is designed to facilitate and speed up the work with graphic constructions on different charts of one symbol. The SynchroObjects utility clones the created objects to all charts on which the utility is running and which have the same symbol. And also synchronously changes their properties. The utility is easy to use and requires no configuration. Tip: If you view the history frequently - we also recommend you to also install the free Smart AutoScroll utility. It automa
FREE
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
ユーティリティ
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
PointFigureKagiCharts DEMO
Stanislav Korotky
ユーティリティ
This non-trading expert utilizes so called custom symbols feature to build custom charts based on history of real ticks of selected standard symbol. New charts imitate one of well-known graphic structures: Point-And-Figure (PnF) or Kagi. The result is not exactly PnF's X/O columns or rectangular waves of Kagi. Instead it consists of bars, calculated from and denoting stable unidirectional price moves (as multiples of the box size), which is equivalent to XO columns or polygonal lines. These Poi
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順   -   アプリケーションの手順   -   デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT5 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT5 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT5 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
ユーティリティ
ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。 価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader は、 Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。 パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。 インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。 必要環境 MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。 インストーラーは公式の インストールガイ
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Scanner – マルチアセット対応の市場構造型ストップロス分析システム 概要 Smart Stop Scanner は、複数の市場にわたるストップロス構造をプロフェッショナル品質で監視するために設計されたツールです。 実際の市場構造、重要なブレイクアウト、価格アクションロジックに基づいて最も意味のあるストップゾーンを自動的に検出し、 高精細（DPI対応）で見やすい統一パネルに表示します。 Forex、ゴールド、インデックス、メタル、暗号資産など幅広い市場に対応しています。 ストップレベルの算出方法 従来型のインジケーターや任意の計算式は使用していません。 代わりに、 ブレイクアウト、より高い高値、より低い安値 といった実際の市場構造イベントを検出します。 ストップレベルはこれらの構造ポイントから直接生成されるため、より自然で信頼性が高く、 実際の市場動向に即したストップ設定が可能になります。 主なハイライト • 高精度のマルチアセット対応 Forex、メタル、ゴールド、インデックス、暗号資産など、幅広い銘柄をサポートし、桁数やティックサイズを自動処
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
ユーティリティ
MT5のトレードコピー機は、МetaТrader5プラットフォームのトレードコピー機です 。 それは間の 外国為替取引をコピーします   任意のは 、MT5 - MT5、MT4 - MT5   COPYLOT MT5版の アカウント （またはを MT4 - MT4   MT5 - MT4   COPYLOT MT4版用） 信頼できるコピー機！ MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 МТ4ターミナルでトレードをコピーすることもできます（   МТ4   -   МТ4、МТ5   -   МТ4   ）：   MT4のCOPYLOT CLIENT このバージョンには、端末間 МТ5   -   МТ5、МТ4   -   МТ5が含まれ ます。 ディールコピー機は、2/3/10端末間でディール/ポジションをコピーするために作成されます。 デモ口座と投資口座からのコピーがサポートされています。 プログラムは、複数の端末バインデ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT5 (コピーキャット MT5) は、今日の取引課題に対応して設計されたローカルトレードコピーシステムと完全なリスク管理・実行フレームワークです。プロップファームのチャレンジから個人ポートフォリオ管理まで、堅牢な実行、資本保護、柔軟な設定、高度な取引処理の組み合わせで、あらゆる状況に適応します。 コピーシステムはマスター（送信側）とスレーブ（受信側）の両方のモードで動作し、成行注文と指値注文、取引修正、部分決済、両建て決済操作のリアルタイム同期を行います。デモ口座とライブ口座、取引ログインまたは投資家ログインの両方に対応し、EA、ターミナル、またはVPSが再起動してもパーシスタント取引メモリシステムを通じて復旧を保証します。複数のマスターとスレーブをユニークIDで同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックス調整またはカスタムシンボルマッピングを通じて自動的に処理されます。 マニュアル/設定  | Copy Cat More MT4 | チャンネル  特別機能： 設定が簡単 — わずか30秒で完了（ビデオをご覧
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
ユーティリティ
MT5 to Telegram Signal Provider は、Telegramのチャット、チャンネル、またはグループに 指定された シグナルを送信することができる、完全にカスタマイズ可能な簡単なユーティリティです。これにより、あなたのアカウントは シグナルプロバイダー になります。 競合する製品とは異なり、DLLのインポートは使用していません。 [ デモ ] [ マニュアル ] [ MT4版 ] [ Discord版 ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。必要な全ては開発者から提供されます。 主な特長 購読者に送信する注文の詳細をカスタマイズする機能 例えば、Bronze、Silver、Goldといった階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。Goldサブスクリプションでは、すべてのシグナルが提供されます。 id、シンボル、またはコメントによって注文をフィルターできます 注文が実行されたチャート
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 当社の取引パネルを使用すると、チャートから直接シングルクリックで取引を実行でき、標準の MetaTrader コントロールよりも 30 倍高速に取引操作を実行できます。 パラメータと関数の自動計算により、トレーダーにとって取引がより速く、より便利になります。 グラフィックのヒント、情報ラベル、取引取引に関する完全な情報はチャート MetaTrader にあります。 MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。  開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader5 のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 5で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。カスタムシンボルをサポートしているインジケーターやEAをすべて使用できます。標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 組み込みのティックデータベースにより、ヒストリカルデータを 瞬時にロード 。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング や高頻度取引。 正確なエントリーとエグジット。 短期タイムフレームでの取引戦略のテスト。 タイムフレームの設定 デフォルトの設
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT5> MT5、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
ユーティリティ
チャート同期インジケーター - ターミナル ウィンドウのグラフィック オブジェクトを同期するように設計されています。 TradePanel への追加として使用できます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモは こちら から。 作業するには、オブジェクトのコピー元のチャートにインジケーターをインストールします。このチャート上で作成されたグラフィック オブジェクトは、インジケーターによって同じシンボルを持つすべてのチャートに自動的にコピーされます。インジケーターは、グラフィック オブジェクトの変更もコピーします。 入力パラメータ: Exception - コピーする必要のないグラフィック オブジェクトの名前の接頭辞。複数のプレフィックスを指定するには、「;」で区切って入力します。 Custom symbols - グラフィックオブジェクトをコピー（同期）する追加シンボル。複数のシンボルを「;」区切りで指定できます。 SyncVLINE - 垂直線を同期します。 SyncHLINE - 水平線 SyncTREND - トレンドライン SyncTRENDBY
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 5 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
ユーティリティ
OrderManager をご紹介：MT5用の革新的なユーティリティ 新しく設計されたOrder Managerユーティリティを使用して、MetaTrader 5での取引をプロフェッショナルなものにしましょう。シンプルさと使いやすさに焦点を当てたこのユーティリティは、各取引に関連するリスクを簡単に定義し、視覚化できます。これにより、情報に基づいた意思決定が可能になり、取引戦略を最適化できます。OrderManagerに関する詳細は、マニュアルをご参照ください。 [ マニュアル ] [ MT4 バージョン ] [ Telegram チャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] 主な特長： リスク管理：取引のリスクを素早く簡単に定義し、より良い意思決定を行い、取引パフォーマンスを向上させます。 視覚表現：オープンなポジションとそれに関連するリスクをグラフィカルに表示し、明瞭かつ簡潔な理解が可能です。 注文変更：数回のクリックで注文を簡単に変更またはクローズし、取引プロセスを効率化し、貴重な時間を節約します。 手のひらの上の最新ニュース：ボタン一つで最新の市場ニュース
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
ユーティリティ
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
ユーティリティ
取引資金を簡単に保護しましょう 取引資金を守ることは、増やすことと同じくらい重要です。KT Equity Protectorはあなた専用のリスクマネージャーとして、口座の純資産（エクイティ）を常に監視し、あらかじめ設定した利益目標や損失限度に達すると、すべてのポジションや指値注文を自動的に決済して、損失回避や利益確保を行います。 感情に左右されることも、直感に頼ることもありません。ただ信頼できる資金保護ツールが、あなたのために24時間体制で機能します。 KT Equity Protectorは、すべてのチャートを自動的に閉じることで、他のエキスパートアドバイザー（EA）による取引を停止できます。これにより、KT Equity Protectorを手動で再起動するまで、追加の取引が行われることはありません。完全なコントロールと安心感を提供します。 仕組みについて エクイティ・ストップロス（損失から守る）: 例えば口座残高が$10,000あり、$1,000のストップロスを設定した場合、エクイティが$9,000に達するとKT Equity Protectorは全取引を即座に終了し、資金のさ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
ユーティリティ
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
ユーティリティ
DashPlus は、MetaTrader 5プラットフォーム上での取引効率と効果を向上させるために設計された高度なトレード管理ツールです。リスク計算、注文管理、高度なグリッドシステム、チャートベースのツール、パフォーマンス分析など、包括的な機能を提供します。 主な機能 1. リカバリーグリッド 逆境の市場環境下で取引を管理するための平均化および柔軟なグリッドシステムを実装します。 取引回復のための戦略的なエントリーおよびエグジットポイントを可能にします。 2. スタックグリッド 強い市場の動きの中でポジションを追加することで、有利な取引での潜在的なリターンを最大化するように設計されています。 トレンド市場で利益を得られるよう、勝ち取引を拡大します。 3. 損益（P&L）ライン チャート上に直接、潜在的な利益と損失のシナリオを視覚的に表示します。 設定を調整し、P&Lラインをドラッグして、実行前にさまざまな取引結果を評価します。 4. バスケットモード 同じシンボルでの複数ポジションの管理を簡素化し、それらを単一の集約ポジションにまとめます。 平均価格に基づいて、ストップロスやテイクプ
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
ユーティリティ
MT5のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 [Instruction for Risk Manager parameters] アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明し
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
ユーティリティ
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
作者のその他のプロダクト
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
エキスパート
HFT Dominator – 超高速市場執行システム この エキスパートアドバイザー (EA) は、 高速 かつ 低遅延 の市場操作のために設計されています。 タイトなスプレッド内で正確なエントリー を実行し、貴金属、インデックス、外国為替ペアなどの 高速市場 に最適で、最適化されたスリッページ制御を備えています。 プロモーション： EAを 30日間30ドル でレンタル — 期間限定オファー。 このシステムは、 複数の資金管理モード 、適応的な取引タイミング、および保護的なトレーリングロジックをサポートし、ペースの速い取引に対する 最大限の制御 を保証します。 入力パラメーターの概要 ( Input Overview ) 一般設定 ( General Settings ) Magic Number – EAの取引に対する一意の識別子。 Slippage (スリッページ) – 注文執行中に許容される最大価格偏差（ポイント単位）。 時間設定 ( Time Settings ) Start Hour / End Hour – ブローカーサーバー時間での取引時間枠を定義します。 secs –
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
エキスパート
ORB Guardian – オープニングレンジブレイクアウト + Prop Firm 保護 プロップファームチャレンジと規律あるデイトレードのために設計された高速・安定型EA。 マーチンなし。グリッドなし。完全ルールベース。 ORB Guardian が選ばれる理由 • 当社のプロフェッショナルトレーディングジャーナルへの取引自動同期 • 自動 Opening Range ブレイクアウト • ワンシグナル / 確認モード • プロップファーム保護（1日 / 週 / 月 / 合計ドローダウン） • 制限値や利益目標到達で自動停止 • トレンド・ボラティリティフィルター • 曜日・時間帯フィルター チャレンジ安定通過のために設計 • シングルオーダー • 固定リスク • 隠れた危険なロジックなし • USDJPY・XAUUSD・US30 など対応 主な機能 • カスタム可能な Opening Range • ブレイクアウト / リバース • プロップファーム安全モジュール • 週次/月次レポート • クリーンなダッシュボード 推奨 • M5〜M15 • 最低 500 USD •
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
ユーティリティ
Apex Trading Dashboard PRO は、プロ向けの取引パネルで、高度なリスク管理、リアルタイム分析、そして高速注文実行が可能です。直感的なダッシュボードから、ストップロス、テイクプロフィット、ロット、日次リスクを簡単に管理できます。精度と規律、完全なコントロールを求めるトレーダーに最適です。 主な機能 • 高度なトレードパネル：注文、ポジション管理、即時操作。 • リスク管理：取引リスク、日次リスク、ドローダウン、トレーリングストップ。 • 柔軟なロット計算：残高、証拠金、有効証拠金、固定ドルリスクに基づく。 • カスタマイズ可能な SL/TP。 • リアルタイム分析。 • TradingView 風 UI。 • ドローダウン、RSI、リスクリミットの警告。 • Inputs タブで設定を迅速に調整。 • Units/Lots 切替。 入力パラメータ Risk Management Settings • RiskPercent — 取引ごとのリスク割合。 • MaxDailyRisk — 1 日の最大リスク。 • MaxDrawdown — 最大ドローダウン。 •
FREE
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
インディケータ
TripleWave Signal Indicator - 複数時間軸トレンド確認システム もう二度と高確率のトレードを見逃すことはありません！ TripleWave Signal Indicator は、3つの時間軸（M15、H1、H4）を同時に分析し、最も信頼性の高い BUY および SELL シグナルのみを提供するプロフェッショナルグレードのシステムです。 推奨設定: XAUUSD: 現時点ではデフォルト設定で問題ありません。 得られるもの: 複数時間軸トレンド分析エンジン。 チャート上の BUY/SELL/EXIT 視覚的矢印。 リアルタイムステータスダッシュボード。 ポップアップおよび モバイルプッシュ通知 。 完全にカスタマイズ可能なパラメーター（EMA期間、色など）。 一度の購入で、 生涯無料アップデート 。 今すぐ TripleWave Signal Indicator をダウンロードし、偽のシグナルを追いかけるのをやめましょう。自信を持って、より賢く取引を始めましょう。
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
エキスパート
こんにちは、トレーダーの皆さん！私は Quant Pulse 、これまで設計された中で最も洗練されたマルチタイムフレームのトレンド確認エキスパートアドバイザーです。私の専門は？揺るぎない精度で複数市場におけるトレンド取引です。私は GOLD (XAUUSD) と GBPUSD を手術的精度で取引し、三重の時間枠分析の力を活用して、一貫したトレード機会を提供します。 なぜ私が特別なのか？ 私はトレンド確認型の EA であり、偽シグナルを排除し、最も高確率のトレードのみを捉えるように精密に設計されています。私のコードには 15 年以上のアルゴリズム取引の経験が組み込まれており、ほぼ完璧に最適化されています。私の創造者たちは、市場に対する深い知識を強力なシステムに集約し、同時に 3 つの時間枠 — M15、H1、H4 — を分析することで、すべてのトレードが三重確認によって裏付けられるようにしました。 通常の EA が単一の時間枠のシグナルだけでトレードを開始するのに対し、私は三つの時間枠すべてが一致するのを忍耐強く待ちます。これはトレード回数が少なくなることを意味しますが、勝率は劇的に高
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
エキスパート
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – 超高速市場執行システム この エキスパートアドバイザー (EA) は、 高速 かつ 低遅延 の市場操作のために設計されています。 タイトなスプレッド内で正確なエントリー を実行し、貴金属、インデックス、外国為替ペアなどの 高速市場 に最適で、最適化されたスリッページ制御を備えています。 プロモーション： EAを 30日間30ドル でレンタル — 期間限定オファー。 このシステムは、 複数の資金管理モード 、適応的な取引タイミング、および保護的なトレーリングロジックをサポートし、ペースの速い取引に対する 最大限の制御 を保証します。 入力パラメーターの概要 ( Input Overview ) 一般設定 ( General Settings ) Magic Number – EAの取引に対する一意の識別子。 Slippage (スリッページ) – 注文執行中に許容される最大価格偏差（ポイント単位）。 時間設定 ( Time Settings ) Start Hour / End Hour – ブローカーサーバー時間で
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
エキスパート
ORB Guardian – オープニングレンジブレイクアウト + Prop Firm 保護 プロップファームチャレンジと規律あるデイトレードのために設計された高速・安定型EA。 マーチンなし。グリッドなし。完全ルールベース。 ORB Guardian が選ばれる理由 • 当社のプロフェッショナルトレーディングジャーナルへの取引自動同期 • 自動 Opening Range ブレイクアウト • ワンシグナル / 確認モード • プロップファーム保護（1日 / 週 / 月 / 合計ドローダウン） • 制限値や利益目標到達で自動停止 • トレンド・ボラティリティフィルター • 曜日・時間帯フィルター チャレンジ安定通過のために設計 • シングルオーダー • 固定リスク • 隠れた危険なロジックなし • USDJPY・XAUUSD・US30 など対応 主な機能 • カスタム可能な Opening Range • ブレイクアウト / リバース • プロップファーム安全モジュール • 週次/月次レポート • クリーンなダッシュボード 推奨 • M5〜M15 • 最低 500 USD •
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信