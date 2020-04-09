MT5 to Telegram Signal Provider は、Telegramのチャット、チャンネル、またはグループに 指定された シグナルを送信することができる、完全にカスタマイズ可能な簡単なユーティリティです。これにより、あなたのアカウントは シグナルプロバイダー になります。 競合する製品とは異なり、DLLのインポートは使用していません。 [ デモ ] [ マニュアル ] [ MT4版 ] [ Discord版 ] [ Telegramチャンネル ] New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。必要な全ては開発者から提供されます。 主な特長 購読者に送信する注文の詳細をカスタマイズする機能 例えば、Bronze、Silver、Goldといった階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。Goldサブスクリプションでは、すべてのシグナルが提供されます。 id、シンボル、またはコメントによって注文をフィルターできます 注文が実行されたチャート