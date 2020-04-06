PRICE ACTION OB EAは、プライスアクションリサーチに基づいた優れた自動売買システムです！





これは「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーで、すべての取引作業をあなたに代わって行います！7つのSet_filesをご用意しています！









取引アイデアは、有名な強力なプライスアクションパターンであるOutsideBarに基づいています！





Price Action OB EAは非常に優れた投資です。長年にわたり効果を発揮し、すべてのSet_filesはプラスの期待値を持っています！





取引システムの特徴：

- 多くのスキャルパーのように、高額な手数料で資金を無駄にすることはありません。

- 厳しいスプレッド要件はありません - EAはどの口座でも使用できます。

- システムは危険なグリッド手法を使用していません。

- EAには、デフォルトで複利による資金管理機能が組み込まれています。

- すべての取引にはSLとTPがありますが、ブローカーには表示されません。

- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応します。

- EA設定で補償モードを選択できます。

- トレンドフィルターとオシレーターフィルターが組み込まれています。

- ダイナミックトレーリングストップも組み込まれています。

- 取引ペア：NZDCAD、EURUSD、USDCHF、NZDUSD、AUDUSD、USDJPY、AUDCHF。

- 時間枠：D1。

- 動作時間：EAはローソク足の終値でエントリー機会を探します。日足ローソク足（D1時間枠）が形成された後にシステムが注文を設定しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。





インストール方法：

- 推奨チャート7つを開きます：

NZDCAD、EURUSD、USDCHF、NZDUSD、AUDUSD、USDJPY、AUDCHF。

- 各チャートでD1時間枠を選択します。

- 各チャートにエキスパートアドバイザーをアタッチします。

- 対応する「Set_file」をEAに適用します。

- ロボットはすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。