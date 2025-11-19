フィボナッチアラートは、価格がフィボナッチレベルに達した際にアラートと通知を携帯電話に送信するインジケーターです。アラートを発動するレベルを選択できます。すべての市場と時間枠で動作し、リスク管理ツールも搭載されています。

機能：





- すべての市場と時間枠で動作します。





- 複数のチャートに同時に表示できます。





- フィボナッチレベルの選択。





- リスク管理ツールも搭載されています。





- 色をカスタマイズできます。





- 価格が選択したレベルに達した際にアラートを送信します。



