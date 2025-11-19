Fibonacci Alerts
- インディケータ
- Efren Hernandez Partida
- バージョン: 1.15
- アップデート済み: 17 12月 2025
- アクティベーション: 5
フィボナッチアラートは、価格がフィボナッチレベルに達した際にアラートと通知を携帯電話に送信するインジケーターです。アラートを発動するレベルを選択できます。すべての市場と時間枠で動作し、リスク管理ツールも搭載されています。
機能：
- すべての市場と時間枠で動作します。
- 複数のチャートに同時に表示できます。
- フィボナッチレベルの選択。
- リスク管理ツールも搭載されています。
- 色をカスタマイズできます。
- 価格が選択したレベルに達した際にアラートを送信します。
- 携帯電話に通知を送信します。
