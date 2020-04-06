Auto SF Pro Scalping EA mz

AUTO SF PRO SCALPING EAは、MT4に対応したスワップフリーのマルチペア取引システムです。非常に安全で、安定した成長を誇ります。

これは、あなたの代わりにすべての取引作業をこなしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです。7つの通貨ペアに対応した7つのSet_filesをご用意しています。

テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください:

EAの主な特徴：
- ロールオーバーの影響を受けません。
- スワップはありません。
- ギャップを避けるため、金曜日から月曜日までの注文を保持する必要はありません。
- スキャルピングテクニックに対応しています。
- システムは安全で、グリッドやマーチンゲール法などの危険な手法は使用していません。アカウント保護のため、各注文には固定のSLが設定されています。
- このEAは非常に使いやすく、FXのプロと初心者の両方が使用できます。
- ロボットはすべて自動で動作します。必要なのは、MT4にインストールして（以下の簡単な「インストール方法」の手順に従ってください）、PCを起動したままにしておくか、VPSを使用するだけです。
- 1分単位の正確な動作時間フィルターを搭載しています。
- 複利による資金管理手法を実装しています。
- ロボットを稼働させるために必要な最低口座残高はわずか100ドルです。
- 時間枠：15分足のみ
- 取引ペア：GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURCAD
- 動作時間：EAはアジア取引セッションの開始時にエントリーシグナルを探します。
- 口座のレバレッジ：1:30から1:2000の範囲で任意のレバレッジ。
- リスク管理：1取引あたり3%のリスク（設定で変更可能）または固定ロット。
- EAにはスプレッドとスワップ情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。
0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。

インストール方法：
- システムは、狭スプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4アカウントが必要です。
- GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURCADのチャートを開きます。
- 各チャートでM15タイムフレームを選択します。
- 各チャートにEAをアタッチします。
- 各チャートのEAに対応する「Set_file」を適用します。パラメータTrading_Flag = trueであることを確認してください。
- ロボットはすべて自動的に処理します。必要なのは、MT4をPC（またはVPS）で実行したままにしておくことだけです。

重要！取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。
- 営業時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAのタイム設定を変更する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。設定をサポートし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。
- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを最大限に高めるには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。

これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

