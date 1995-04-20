Crypto_Forex MT4用インジケーター「Trend Correction Pro Histogram」、リペイント不要！





- Trend Correction Pro Histogramは2色表示が可能。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドを表します。

- ヒストグラムの7列が連続して同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。

- Trend Correction Pro Histogramインジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。

- インジケーターの感度を制御するパラメーター「Period」を備えています。

- モバイルとPCの両方に対応したアラート機能を搭載しています。

- インジケーターには情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- 情報表示はチャートの任意の場所に配置できます。

- Trend Correction Pro Histogramは、シンプルながらも収益性の高い取引システムとして活用できます。詳細は以下をご覧ください。





インジケーターの使い方：

1) ヒストグラムの列が同じ色で7列以上連続しているかどうかを確認します。これは新しいトレンドの始まりを意味します。例えば、下の図では青い列が7列以上あります。

2) 反対色の列（この例では赤色）が1列だけ現れ、その直後に青色に変わるのを待ちます。これはトレンド修正を意味します。

3) 赤色の列が1列だけ現れた後、青色の列が現れたらロングポジションを開きます。これは、修正後のメイントレンドの方向に注文が開かれたことを意味します。

4) SL（図参照）とTP（目標値）を設定します。TPはSLの3倍以上である必要があります。この設定であれば、勝率が30%であっても利益を上げることができます。

5) 売り（ショート）取引の場合は逆の手順となります（図参照）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。