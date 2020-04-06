CrossRoad NeuroBoids PSO AI
- エキスパート
- Fabio Rodrigues
- バージョン: 6.4
- アクティベーション: 20
MetaTrader 5における人工知能の進化を体験してください。
NeuroBoid v6.4 Complete Edition は、単なるエキスパートアドバイザー（EA）ではありません。リアルタイムの市場リサーチエンジンです。固定された戦略を使用する静的なロボットとは異なり、NeuroBoidは 粒子群最適化（PSO - Particle Swarm Optimization） アルゴリズムを採用し、絶えず変化する市場状況に継続的に適応します。
本バージョンは技術的な大きな飛躍を遂げており、新しい リスク調整済みスコア（Risk-Adjusted Score） 指標を通じて、統計的な堅牢性と資本保護に焦点を当てています。
マルチアセット対応： 主に XAUUSD（ゴールド） での運用を想定して開発されましたが、あらゆる銘柄に対応します。独自のメモリベースPSOと継続的な学習機能により、十分なボラティリティ（価格変動）がある銘柄であれば、CrossRoad NeuroBoidは優れたパフォーマンスを発揮します。
主な機能 (Key Features)
-
リアルタイム・ウォークフォワード検証 (Real-Time Walk-Forward Validation): ロボットは過去のデータを盲目的に信じることはありません。未知のデータウィンドウで継続的なテストを実行し、あなたの資金をリスクに晒す前に、戦略が堅牢であり続けるか検証します。
-
リスク調整済み適合度 (Risk-Adjusted Fitness): 最適化アルゴリズムは、不安定な戦略にペナルティを与えます。システムは実際のスプレッド（Spread）とスリッページ（Slippage）をシミュレーションしながら、可能な限り低い ドローダウン（Drawdown） で最高のリターンを追求します。
-
プロフェッショナル・ダッシュボード (Dashboard): トレンド状態、オシレーター、シグナル強度、群集（Swarm）の信頼度、および基本的な口座データをリアルタイムで表示する、完全に新しいグラフィカルパネルです。
-
スマート・ダイナミック・ロット: ポジションサイズは、シグナルの「信頼度（Confidence）」（Boidsエージェント間の一致率）に基づいて自動的に増加させることができます。
テクニカル戦略 (Technical Strategy)
NeuroBoid v6.4は、同時に4つの市場次元を分析します ：
-
コンテキストとトレンド: 複数のEMA（9, 15, 50, 100）とパラボリックSAR指標の配列分析。
-
オシレーター: RSIとストキャスティクスを使用して、価格の消耗（売られすぎ・買われすぎ）ゾーンを特定。
-
モメンタム: 高度なMACDとヒストグラム分析。
-
反転 (Reversal): プライスアクションとボリンジャーバンドに基づく反転確率パターンの検出。
⚙️ パラメータと要件 (Parameters and Requirements)
-
推奨タイムフレーム: M5（デフォルト）。M15, H1, H4, D1にも適応可能です。
-
推奨通貨ペア: ボラティリティが高く、低スプレッドなペアに最適化されています（例: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD）。
-
動作モード: デフォルトでは取引頻度の高い AGGRESSIVE（積極的） モードに設定されていますが、Conservative（保守的） および Balanced（バランス） モードも備えています。
-
口座タイプ: 最良の約定環境のために、ECNまたはRaw Spread口座の使用を推奨します。
🛡️ リスク管理 (Risk Management)
-
ボラティリティ（ATR）に基づく ダイナミックなストップロスとテイクプロフィット システム。
-
高度な利益保護: このバージョンには、継続的な ブレークイーブン および トレーリングゲイン 機能が搭載されています。これらは利益を積極的に追求するトリガーによって機能します。
-
時間フィルター および過度なスプレッドに対する保護機能。
-
グローバル最大損失リミット: 有効証拠金（Equity）が指定されたパーセンテージ（X%）下落した場合、自動的に取引を停止します。