CrossRoad NeuroBoids PSO AI

MetaTrader 5における人工知能の進化を体験してください。

NeuroBoid v6.4 Complete Edition は、単なるエキスパートアドバイザー（EA）ではありません。リアルタイムの市場リサーチエンジンです。固定された戦略を使用する静的なロボットとは異なり、NeuroBoidは 粒子群最適化（PSO - Particle Swarm Optimization） アルゴリズムを採用し、絶えず変化する市場状況に継続的に適応します。

本バージョンは技術的な大きな飛躍を遂げており、新しい リスク調整済みスコア（Risk-Adjusted Score） 指標を通じて、統計的な堅牢性と資本保護に焦点を当てています。

マルチアセット対応： 主に XAUUSD（ゴールド） での運用を想定して開発されましたが、あらゆる銘柄に対応します。独自のメモリベースPSOと継続的な学習機能により、十分なボラティリティ（価格変動）がある銘柄であれば、CrossRoad NeuroBoidは優れたパフォーマンスを発揮します。

主な機能 (Key Features)

  • リアルタイム・ウォークフォワード検証 (Real-Time Walk-Forward Validation): ロボットは過去のデータを盲目的に信じることはありません。未知のデータウィンドウで継続的なテストを実行し、あなたの資金をリスクに晒す前に、戦略が堅牢であり続けるか検証します。

  • リスク調整済み適合度 (Risk-Adjusted Fitness): 最適化アルゴリズムは、不安定な戦略にペナルティを与えます。システムは実際のスプレッド（Spread）とスリッページ（Slippage）をシミュレーションしながら、可能な限り低い ドローダウン（Drawdown） で最高のリターンを追求します。

  • プロフェッショナル・ダッシュボード (Dashboard): トレンド状態、オシレーター、シグナル強度、群集（Swarm）の信頼度、および基本的な口座データをリアルタイムで表示する、完全に新しいグラフィカルパネルです。

  • スマート・ダイナミック・ロット: ポジションサイズは、シグナルの「信頼度（Confidence）」（Boidsエージェント間の一致率）に基づいて自動的に増加させることができます。

テクニカル戦略 (Technical Strategy)

NeuroBoid v6.4は、同時に4つの市場次元を分析します

  1. コンテキストとトレンド: 複数のEMA（9, 15, 50, 100）とパラボリックSAR指標の配列分析。

  2. オシレーター: RSIとストキャスティクスを使用して、価格の消耗（売られすぎ・買われすぎ）ゾーンを特定。

  3. モメンタム: 高度なMACDとヒストグラム分析。

  4. 反転 (Reversal): プライスアクションとボリンジャーバンドに基づく反転確率パターンの検出。

⚙️ パラメータと要件 (Parameters and Requirements)

  • 推奨タイムフレーム: M5（デフォルト）。M15, H1, H4, D1にも適応可能です。

  • 推奨通貨ペア: ボラティリティが高く、低スプレッドなペアに最適化されています（例: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD）。

  • 動作モード: デフォルトでは取引頻度の高い AGGRESSIVE（積極的） モードに設定されていますが、Conservative（保守的） および Balanced（バランス） モードも備えています。

  • 口座タイプ: 最良の約定環境のために、ECNまたはRaw Spread口座の使用を推奨します。

🛡️ リスク管理 (Risk Management)

  • ボラティリティ（ATR）に基づく ダイナミックなストップロスとテイクプロフィット システム。

  • 高度な利益保護: このバージョンには、継続的な ブレークイーブン および トレーリングゲイン 機能が搭載されています。これらは利益を積極的に追求するトリガーによって機能します。

  • 時間フィルター および過度なスプレッドに対する保護機能。

  • グローバル最大損失リミット: 有効証拠金（Equity）が指定されたパーセンテージ（X%）下落した場合、自動的に取引を停止します。


