ATLAS SCALPER ゴールド版

XAUUSD専門プロフェッショナル自動売買システム

🎁 期間限定オファー

2026年6月1日まで無料アクセス

リスクや義務なしでプロフェッショナルなゴールドトレーディングのパワーを体験してください。

私たちは2026年6月1日まで、ATLAS SCALPER ゴールド版を完全無料で提供しています。これは機能が制限された試用版ではありません—プレミアムEAへの完全かつ無制限のアクセスです。なぜでしょうか？ご自身で結果を確認されれば、私たちが構築したものの真の価値を理解していただけると確信しているからです。

テストしてください。信頼してください。それから決めてください。

あなたのゴールドトレーディングを変革

ATLAS SCALPER ゴールド版は単なるエキスパートアドバイザーではありません—XAUUSDマーケットを征服するために特別に設計された実戦テスト済みのトレーディングシステムです。ほとんどのEAがゴールド特有のボラティリティに適応できない中、私たちのシステムはその中で繁栄します。

高度なアルゴリズムに基づいて構築され、複数の市場状況における厳格なテストに裏打ちされたこのEAは、一つの目的のために設計されています：ゴールドの伝説的な価格変動を一貫した取引機会に変えることです。

一貫性のない手動トレーディングの結果に疲れている方でも、自動化ポートフォリオの多様化をお考えの方でも、ATLAS SCALPER ゴールド版は機関投資家レベルの取引技術を直接あなたのMetaTraderプラットフォームに提供します。

ATLAS SCALPER ゴールド版が優位に立つ理由

🎯 精密なゴールドスキャルピング戦略

XAUUSD M5チャートにレーザーフォーカス — ゴールドに適応した汎用フォレックスEAではなく、ゼロから専用に構築 • 稲妻のような高速実行 — 手動トレーダーが見逃す一瞬のチャンスを捕捉 • インテリジェントなエントリー/エグジットアルゴリズム — 外科手術のような精度で高確率のセットアップを識別 • 市場状況に適応 — レンジ、トレンド、ボラティリティの高い環境に調整

🛡️ 軍事グレードのリスク管理

多層保護システム — あなたの資本はすべてのレベルで守られています • 動的なポジションサイジング — 口座残高に基づいて取引サイズを自動調整 • 高度なドローダウン回復 — 不利な市場の動きから回復するように設計 • ストレステスト済みの回復力 — 極端なボラティリティと機関投資家の「クジラ」による操作に耐えることが証明済み • 必要以上にリスクを取らない — 設計上保守的で、条件が有利な場合のみ積極的

⚙️ 柔軟なリスクプロファイル：あなたの選択、あなたのコントロール

あなたのトレーディング性格に合った戦略を選択してください：

🟢 超低リスク：資本の守護者

• 保守的なトレーダーと退職口座に最適 • 最小限のドローダウンで安定した予測可能な成長 • アドレナリンよりも安眠を優先する方に理想的

🟡 低リスク：バランス型ビルダー

• 長期的な資産構築のための最適なリスク・リターンバランス • 過度な露出なしで強力なリターン • ほとんどのプロフェッショナルトレーダーにとってのスイートスポット

🟠 中リスク：成長アクセラレーター

• 管理されたボラティリティで増幅された利益ポテンシャル • より速い口座成長を求めるトレーダー向け • 野心と慎重なリスク管理のバランス

🔴 高リスク：利益マキシマイザー

• 経験豊富なトレーダー向けのアグレッシブな戦略 • ボラティリティを理解し受け入れる方のための最大リターンポテンシャル • 気の弱い方向けではありませんが、最も報酬の可能性が高い

🚀 簡単セットアップ

5分以内でインストールして取引開始 — プログラミング知識は不要 • 事前最適化された設定 — すぐに利益を生む • ワンクリックリスク選択 — プロファイルを選択してEAに任せる • どのブローカーでも動作 — すべてのMetaTrader 5プラットフォームと互換性

実証されたパフォーマンス：数字が物語る

2023年1月2日から2025年3月1日までのM5タイムフレームでバックテスト

リスクレベル 初期入金額 バックテスト利益 ROI これが意味すること
高リスク €100 €2,070.79 2,071% €100を€2,170に — 爆発的な成長ポテンシャル
中リスク €100 €4,831.03 4,831% €100を€4,931に — 卓越したパフォーマンス
低リスク €100 €1,640.95 1,641% €100を€1,740に — 保守的ながら印象的
超低リスク €100 €1,000.10 1,000% €100を€1,100に — 安定した信頼できるリターン

💡 これらの結果が本当に意味すること

これらは幸運な月から厳選された統計ではありません。これは以下を含む複数の市場サイクルを通じた2年以上の一貫した体系的なパフォーマンスです：

• 主要な経済発表 • 連邦準備制度の政策転換 • 世界的な銀行危機 • 極端なボラティリティイベント • ゴールドの強気市場と弱気市場

EAはこれらの条件を生き延びただけでなく、繁栄しました。

重要： バックテスト結果は実際の市場データに基づく歴史的シミュレーションです。過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではありませんが、実際の市場条件下でのEAの堅牢な設計と利益ポテンシャルを示しています。

リアルトレーディングの真実（他の人が教えてくれないこと）

正直に話しましょう

私たちは100%の勝率とゼロ損失を約束することもできます。しかし、しません。なぜなら、それは嘘だからです。

現実は以下の通りです：

すべての取引が勝つわけではない — そしてそれは完全に正常です。プロフェッショナルトレーディングは、毎回勝つことではなく、負けるよりも多く勝つことです。

ドローダウンは起こる — 最高のヘッジファンドでさえ一時的な損失を経験します。重要なのは回復であり、ATLAS SCALPER ゴールド版はより強く回復するように設計されています。

魔法の弾丸は存在しない — リスクなしで保証された利益を約束する人は、経験不足か不誠実です。私たちはどちらでもありません。

ボラティリティは味方でもあり敵でもある — ゴールドは激しく変動することがあり、特に機関投資家が大きな動きをする時です。私たちのEAは、これらの「クジラ」イベントをナビゲートし、ボラティリティを機会に変えるように特別に設計されています。

私たちを異なるものにするもの

私たちはこのEAを、非現実的な約束であなたを感心させるためではなく、時間をかけて勝つために構築しました。

洗練されたリスク管理、適応型アルゴリズム、ドローダウン回復システムにより、困難な時期でも、あなたの口座は収益性への復帰に向けて位置づけられます。これがプロフェッショナルトレーダーの考え方です—そして今、あなたも彼らのようにトレードできます。

始め方：自動化ゴールドトレーディングへの道

クイックセットアップ（最初の取引まで5分）

  1. MetaTrader 5プラットフォームにEAをインストール
  2. 希望するリスクレベルを選択（保守的に始め、後でスケールアップ）
  3. XAUUSD M5チャートにアタッチ
  4. 自動取引を有効化
  5. 自信が高まるにつれてモニタリングと調整

スマートトレーダーのアプローチ

デモテストから始める — ゼロリスクでEAの動作を確認 ✓ 保守的に始める — 超低リスクまたは低リスクから開始し、自信がつくにつれてスケールアップ ✓ 適切な資本化を確保 — より多くの資本 = より安定した優れたパフォーマンス ✓ システムを信頼する — 通常のドローダウン中に介入する誘惑を避ける ✓ モニターし、マイクロマネージメントしない — 毎時ではなく毎週チェック ✓ 賢くスケール — 口座が成長するにつれて、加速的な成長のためにリスクレベルを上げることを検討

推奨開始資金

超低リスク： 最低€100 | 推奨€250+ • 低リスク： 最低€150 | 推奨€300+ • 中リスク： 最低€200 | 推奨€500+ • 高リスク： 最低€300 | 推奨€1,000+

より高い資本化により、ドローダウン耐性と全体的な安定性が向上します。

ATLASコミュニティに参加

継続的な開発をサポート

ATLAS SCALPER ゴールド版があなたのトレーディングに価値をもたらす場合：

💰 Skrill経由での寄付を歓迎：kbenazizi@yahoo.com 🛒 または他のインジケーターを購入 💬 フィードバックを共有 — さらに良くするためにご協力ください

あなたのサポートにより、最先端のトレーディングツールの改良と開発を続けることができます。

カスタマイズまたは学習をご希望ですか？

以下に興味のある開発者と上級トレーダー向けにソースコードが利用可能：

• 基礎となるアルゴリズムの理解 • 特定の戦略のためのパラメータのカスタマイズ • プロフェッショナルなEA開発の学習

📧 ライセンスオプションについて kbenazizi@yahoo.com までお問い合わせください。

⚠️ リスク免責事項

取引前に必ずお読みいただき、ご理解ください

取引には重大なリスクが伴います。外国為替および貴金属取引（ゴールド（XAUUSD）を含む）は、重大な損失を招く可能性があります。

理解すべき主要なリスク：

高レバレッジリスク： レバレッジは利益と損失の両方を拡大します • 重大なドローダウン： 特に高リスク設定では、一時的な損失が大きくなる可能性があります • 保証された利益はない： 過去の結果は将来のパフォーマンスを保証しません • 資本損失リスク： 投資資本の一部またはすべてを失う可能性があります • 市場のボラティリティ： ゴールド市場は極端な価格変動を経験する可能性があります • ブローカーの違い： スプレッド、執行、プラットフォームによって結果が異なる場合があります

このEAを使用する前に：

✓ 投資目的とリスク許容度を慎重に評価してください ✓ 個人の財務状況を理解してください ✓ まずデモ口座で徹底的にテストしてください ✓ 資格のある財務アドバイザーへの相談を検討してください ✓ 失っても良い金額以上を投資しないでください ✓ 選択したリスクレベルに適した資本化を確保してください ✓ 損失は取引の一部であることを受け入れてください

ATLAS SCALPER ゴールド版を使用することにより、これらのリスクを完全に理解し、受け入れることを認めます。

連絡先とサポート

メール： kbenazizi@yahoo.com 寄付： kbenazizi@yahoo.com (Skrill) ソースコードに関するお問い合わせ： kbenazizi@yahoo.com

あなたのトレーディング革命はここから始まる

ATLAS SCALPER ゴールド版は単なるエキスパートアドバイザー以上のものです—複雑さ、ストレス、急な学習曲線なしでプロフェッショナルグレードのゴールドトレーディングへのゲートウェイです。

問題は、自動取引が機能するかどうかではありません。問題は：あなたは正しい自動化を使用していますか？

何千ものEAが利益を約束します。実現するのはわずかです。さらに少ないのがゴールドのユニークな特性のために特別に設計されたものです。ATLAS SCALPER ゴールド版はその稀な例外です—目的を持って構築され、厳密にテストされ、複数の市場サイクルで証明されています。

なぜ待つのですか？

2026年6月1日まで、このEAを完全無料で体験できます。クレジットカード不要。義務なし。罠なし。

デモでテストしてください。ライブで実行してください。動作を見てください。

それから、永続的なトレーディング武器庫に追加する価値があるかどうかを決めてください。

トレーディングの成功は運についてではありません—それは適切なツールを持つこと、適切なリスク管理、そして実証されたシステムに仕事をさせる忍耐力についてです。

選択はあなた次第

一貫性のない結果の手動取引を続けるか、ゴールド専用に設計された機関投資家レベルの自動化を活用するか。

今すぐATLAS SCALPER ゴールド版をダウンロードして、プロフェッショナルな自動取引が実際にどのようなものかを発見してください。

ATLAS SCALPER ゴールド版 — テクノロジーがゴールドマーケットの機会と出会う場所


レビュー 10
Emanuel533
244
Emanuel533 2025.12.27 21:37 
 

ACTUALIZO MIS COMENTARIOS Y PUNTUACION,DADO A UN ERROR DE MI BROKER ANTIGUO exness,YO no sabia que el problema estaba en mi "broker" EXNESS queda malos datos" historicos y de mala calidad" ENTONSES generaba problemas con el EA,pero cambie de BROKER a ICmarkets Y ahi MEJORO MUCHO EL "backtesting" solo me falta usarlo en real.. GRACIAS y mil disculpas.

RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
87
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

レビューに返信