Nova Stem
- エキスパート
- Dian Mayang Sari
- バージョン: 1.64
- アップデート済み: 15 12月 2025
- アクティベーション: 10
期間限定の発売価格： 現在の 800 価格は割引されています！最終価格は 1024 に上昇します。
高度なリスク管理EA
Nova Stem は、スマートなリスクマネージャーとプロップファームトレーダー向けに特別に設計された堅牢なエキスパートアドバイザーです。それは GBPJPY で完全に自動化され、M15 をベースチャートとして使用します。EAを1つのチャートのみにロードし、精密なロジックにすべてを任せてください。
ボーナスを含む：購入後にメッセージを送信して、あなたの無料 エキスパートアドバイザーを請求してください。
有効なバックテスト結果については、私に連絡して、ガイダンスとセットアップファイルを共有します。
ご連絡いただければ、デモ専用の試用版をお送りします。
“厳格なドローダウン管理とニュースフィルターを備えた — Nova Stem は生存と成長のために構築されています。”
主な機能
- ベースに基づく機能：モメンタム加速パターンを使用して衝動的な市場フェーズを特定し、マイナーな引き戻しの終わりに取引を開始し、私がゼロから設計したボラティリティフィルターでエントリーの精度を最大化します。
- 1つのチャートのみ必要：GBPJPYに取り付け、EAが内部ロジックを処理します。
- シンボルリスト： 最適に使用するにはGBPJPY （デフォルト入力）を使用してください。
- ロット管理モード：固定ロットまたはSLあたりのリスクベースのロットをアカウント残高に基づいて選択します。
- 戦略的ドローダウンストップ：ドローダウンが設定された制限（例：70％）を超えると、自動的に取引を閉じて取引を停止します。
- 自動ニュースフィルター：自動的にニュースフィルターをチェック（調整可能）し、取引が影響の大きいニュースの近くで行われないようにします。
推奨設定
- 取り付け位置： GBPJPY
- タイムフレーム： M15
- アカウント残高： 最低 $250
- レバレッジ： 1:33以上
- ブローカー： 低スプレッドのECNブローカー
- Telegramチャンネル： 私に連絡してください
- MQLチャンネル： https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
プロップファームフレンドリー
- 日々の損失とリスク制限に従うように構築されています
- 日々の損失がリスクパラメータを超えると、取引を完全に停止できます
購入後
すぐにご連絡ください 更新、ニュース、および独占EAのヒントを掲載するプライベートTelegramチャンネルへのアクセスを取得します。