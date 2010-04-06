Nova Stem

期間限定の発売価格： 現在の 800 価格は割引されています！最終価格は 1024 に上昇します。

高度なリスク管理EA 


Nova Stem は、スマートなリスクマネージャーとプロップファームトレーダー向けに特別に設計された堅牢なエキスパートアドバイザーです。それは GBPJPY で完全に自動化され、M15 をベースチャートとして使用します。EAを1つのチャートのみにロードし、精密なロジックにすべてを任せてください。


ボーナスを含む：購入後にメッセージを送信して、あなたの無料 エキスパートアドバイザーを請求してください。

有効なバックテスト結果については、私に連絡して、ガイダンスとセットアップファイルを共有します。

ご連絡いただければ、デモ専用の試用版をお送りします。


“厳格なドローダウン管理とニュースフィルターを備えた — Nova Stem は生存と成長のために構築されています。”


主な機能

  • ベースに基づく機能：モメンタム加速パターンを使用して衝動的な市場フェーズを特定し、マイナーな引き戻しの終わりに取引を開始し、私がゼロから設計したボラティリティフィルターでエントリーの精度を最大化します。
  • 1つのチャートのみ必要：GBPJPYに取り付け、EAが内部ロジックを処理します。
  • シンボルリスト： 最適に使用するにはGBPJPY （デフォルト入力）を使用してください。
  • ロット管理モード：固定ロットまたはSLあたりのリスクベースのロットをアカウント残高に基づいて選択します。
  • 戦略的ドローダウンストップ：ドローダウンが設定された制限（例：70％）を超えると、自動的に取引を閉じて取引を停止します。
  • 自動ニュースフィルター：自動的にニュースフィルターをチェック（調整可能）し、取引が影響の大きいニュースの近くで行われないようにします。


推奨設定


プロップファームフレンドリー

  • 日々の損失とリスク制限に従うように構築されています
  • 日々の損失がリスクパラメータを超えると、取引を完全に停止できます


購入後

すぐにご連絡ください 更新、ニュース、および独占EAのヒントを掲載するプライベートTelegramチャンネルへのアクセスを取得します。

