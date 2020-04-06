HFT Dominator MT5
- エキスパート
- Cedric Landry Shema
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 23 12月 2025
- アクティベーション: 10
MyfxBook Reports:
HFT Dominator – 超高速市場執行システム この エキスパートアドバイザー (EA) は、高速かつ低遅延の市場操作のために設計されています。 タイトなスプレッド内で正確なエントリーを実行し、貴金属、インデックス、外国為替ペアなどの高速市場に最適で、最適化されたスリッページ制御を備えています。 プロモーション： EAを30日間30ドルでレンタル — 期間限定オファー。 このシステムは、複数の資金管理モード、適応的な取引タイミング、および保護的なトレーリングロジックをサポートし、ペースの速い取引に対する最大限の制御を保証します。
入力パラメーターの概要 (Input Overview)
-
一般設定 (General Settings)
-
Magic Number – EAの取引に対する一意の識別子。
-
Slippage (スリッページ) – 注文執行中に許容される最大価格偏差（ポイント単位）。
-
-
時間設定 (Time Settings)
-
Start Hour / End Hour – ブローカーサーバー時間での取引時間枠を定義します。
-
secs – 取引操作間の最小時間遅延（オーバー取引を減らします）。
-
-
資金管理 (Money Management)
-
Lot Type – ポジションサイズを計算する方法：
-
Fixed_Lots – 一定のロットサイズ
-
Pct_of_Balance – 口座残高に基づくリスク
-
Pct_of_Equity – 現在の資産（エクイティ）に基づくリスク
-
-
Fixed Lot – Fixedモード使用時の手動ロットサイズ
-
Risk Percent – 残高、エクイティ、または証拠金モードに適用されるリスクのパーセンテージ
-
-
取引設定（ポイント単位）(Trade Settings (in Points))
-
Delta – 取引をトリガーするための最小価格変動
-
Max Distance – エントリー前の現在の価格からの最大許容距離
-
Stop – ストップロスの距離（ポイント単位）
-
Max Trailing – 最大トレーリングストップ距離
-
Max Spread – 取引を開くために許容される最大スプレッド
-
このEAはスピード、精度、および制御に焦点を当てており、カスタマイズ可能なリスクとタイミングで高頻度実行を求めるトレーダーに適しています。 特にロンドンやニューヨークなどのアクティブなセッション中に、低遅延のVPSまたは専用サーバーで最適に動作します。