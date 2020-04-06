The ORB Guardian MT4

ORB Guardian – オープニングレンジブレイクアウト + Prop Firm 保護
プロップファームチャレンジと規律あるデイトレードのために設計された高速・安定型EA。
マーチンなし。グリッドなし。完全ルールベース。

ORB Guardian が選ばれる理由

• 当社のプロフェッショナルトレーディングジャーナルへの取引自動同期
• 自動 Opening Range ブレイクアウト
• ワンシグナル / 確認モード
• プロップファーム保護（1日 / 週 / 月 / 合計ドローダウン）
• 制限値や利益目標到達で自動停止
• トレンド・ボラティリティフィルター
• 曜日・時間帯フィルター

チャレンジ安定通過のために設計
• シングルオーダー
• 固定リスク
• 隠れた危険なロジックなし
• USDJPY・XAUUSD・US30 など対応

主な機能
• カスタム可能な Opening Range
• ブレイクアウト / リバース
• プロップファーム安全モジュール
• 週次/月次レポート
• クリーンなダッシュボード

推奨
• M5〜M15
• 最低 500 USD
• FTMO、MFF、FundedNext 等に最適


