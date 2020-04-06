TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) は、MT4/MT5 の取引データを KnightWatcher のトレーディングジャーナルに接続するための軽量で安全なデータ同期ツールです。アカウント上の取引を実行、変更、管理することなく、すべてのオープンポジションとクローズ済み取引履歴を自動的に読み取ります。ユーティリティは5秒ごとに更新を送信し、ダッシュボードに常に正確なリアルタイムの損益およびポジション情報が表示されるようにします。API Key と Secret を使用して安全に認証します。 TradeSync はバックグラウンドで静かに動作し、取引パフォーマンスや実行に影響を与えません。インストールは簡単で、WebRequest を有効にし、KnightWatcher API URL を追加するだけです。 手動入力なしで自動ジャーナリング、分析、追跡を行いたいトレーダーに最適です。 初心者も上級者も、簡単な統合とクリーンなデータフローの恩恵を受けられます。 オプションのデバッグログで完全な透明性を提供し、すべての同期試行を追跡します。 完

