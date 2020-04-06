AI Gold ATM
- エキスパート
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 23 12月 2025
- アクティベーション: 5
賢く取引しながら莫大な利益を！
ストレスなく取引資金を増やしたいなら、この完全自動化・多機能・適応型システム「AI GOLD ATM」が最適です
市場の動きに適応するインテリジェントシステムでXAUUSDペアを精密に取引し、利益機会を逃さないよう支援します。
発売価格 = $299
通常価格 = $1499
AI GOLD ATMは高度なアルゴリズムで高確率トレードを検知：
💯 時間を節約
💯 手動ミスを削減
💯 トレードの安定性を向上
💯 最小限のドローダウンで巨額の利益を生み出す
トレンド・グリッド・ピラミッドシステムのスマートな組み合わせにより、リスク管理を効果的に行いながら、あらゆる相場変動からより多くの利益を獲得します。
AI GOLD ATMなら、AI駆動の精度で裏付けられた取引を確信し、自信を持って資産を増やせます。
ローンチ価格を今すぐ活用（期間限定オファー）
ローンチ価格は、実際の価格に達するまで、10件の購入ごとに100ドルずつ上昇します。
重要：ご購入後、インストールマニュアルと設定手順を受け取るため、メッセージをお送りください。さらに、追加特典として、非常に価値のあるサポートグループにもご招待いたします。
本製品を最大限に活用するための最低要件と推奨事項
1. 推奨通貨ペア：XAUUSD
2. 推奨初期入金額：口座に2000ドル、または10,000 USCのセント口座の利用が望ましい
3. レバレッジ：最低1:200、1:500を推奨
4. 口座タイプ：ヘッジ口座