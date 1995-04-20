「ダイナミックフローオシレーター」は、MT4向けの高度なカスタムCrypto_Forexインジケーターです。効率的な取引ツールです！





- 新世代のオシレーター - 使い方は画像をご覧ください。

- ダイナミックフローオシレーターは、適応型の売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えています。

- このインジケーターは、価格と出来高データを用いて売られ過ぎと買われ過ぎゾーンを特定します。

- オシレーターは、売られ過ぎ/買われ過ぎエリアから正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。

- 売られ過ぎ：グリーンラインを下回る、買われ過ぎ：レッドラインを上回る。

- 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。対応時間軸：M30、H1、H4、D1、W1。

- PCとモバイルの両方でアラート機能を搭載。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。