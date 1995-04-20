Dynamic Flow Oscillator mw

「ダイナミックフローオシレーター」は、MT4向けの高度なカスタムCrypto_Forexインジケーターです。効率的な取引ツールです！

- 新世代のオシレーター - 使い方は画像をご覧ください。
- ダイナミックフローオシレーターは、適応型の売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えています。
- このインジケーターは、価格と出来高データを用いて売られ過ぎと買われ過ぎゾーンを特定します。
- オシレーターは、売られ過ぎ/買われ過ぎエリアから正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。
- 売られ過ぎ：グリーンラインを下回る、買われ過ぎ：レッドラインを上回る。
- 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。対応時間軸：M30、H1、H4、D1、W1。
- PCとモバイルの両方でアラート機能を搭載。

// 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、こちらから入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
おすすめのプロダクト
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
インディケータ
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
トレンドオシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーター、効率的な取引ツールです! - 高度な新しい計算方法を使用 - パラメーター「計算価格」のオプションは 20 種類。 - これまで開発された中で最もスムーズなオシレーター。 - 上昇トレンドの場合は緑色、下降トレンドの場合は赤色。 - 売られすぎの値: 5 未満、買われすぎの値: 95 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - PC およびモバイルアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
MTF Stochastic
Sergey Deev
インディケータ
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
インディケータ
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
インディケータ
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
インディケータ
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
インディケータ
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
インディケータ
SimSim Arrow Momentum は標準的な「Momentum」インジケーターですが、矢印バージョンになっています。 MetaTrader 5用バージョン インジケータ パラメータは標準のパラメータと同様ですが、さらに 1 つの追加パラメータ Delta があります。 Delta = 0 - 100 100 値を基準とした偏差。 100インジケーターのレベル変更、プラス、マイナスが可能です。 このインジケーターは、価格がレベル ライン = 100 +- Delta を横切るとシグナルを生成します。 操作に対して「CONTROL DEAL」を有効にすると、インジケーター信号に基づいた取引が自動的に開始されます。 インジケーターは、信頼性の高い信号装置として本来の目的に沿って使用できます。 ただし、その二次的な目的は、「 CONTROL DEAL 」ユーティリティのシグナルプロバイダーとして機能することです。 インジケーターとこのユーティリティの共生により、シグナルを確認するだけでなく、それに従って取引を行うこともできます。 これらのシグナルを効果的に活用したい場合は、無
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
インディケータ
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
インディケータ
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
インディケータ
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
インディケータ
フィボナッチリトレースと拡張ラインツール DiNapoliポイント取引方法とゴールデンセクション取引を使用するトレーダーにとって理想的なMT4プラットフォームのフィボナッチリトレースと拡張ラインツール 主な特長： あなたはフィボナッチリトレースメントの複数のセットを直接描くことができ、重要なリターンポイント間の関係は一目瞭然です。 2.フィボナッチ拡張を描画することができます。 3.フィボナッチフォールドバックとラインの延長は、簡単な観察と数値表示のために左右に動かすことができます。 4.チャートは非常に爽やかな 5.数字キーでサイクルを切り替えることができます。 ファンクションキー： 1。 [戻るを押す、要求に応じて描画する、最大8つのグループにする 2。拡張]を描くには[押す] 3。 \を押すと、現在のサイクルの下にあるすべての拡張機能と折り畳みが削除されます 4。フォールドバックを移動して削除して展開する （1）最初のフォールドバックセットのF5行をクリックします。 一度クリックすると（黄色に変わります）、キーボードのDeleteキーを押すと、フォーカ
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「ダイナミック・トレーディング・オシレーター」は、MT4向けの高度なカスタムCrypto_Forexインジケーターです。効率的なトレーディングツールです！ - 新世代のオシレーター - 使い方は画像をご覧ください。 - ダイナミック・トレーディング・オシレーターは、適応型の売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えています。 - オシレーターは、動的な売られ過ぎ/買われ過ぎエリアから正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られ過ぎ値：青線より下、買われ過ぎ値：赤線より上。 - このインジケーターは、プライスアクションパターンと組み合わせるのに最適です。 - 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。対応時間足：M30、H1、H4、D1、W1。 - PCとモバイルアラート機能付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
インディケータ
[ZhiBiCCI]インディケータは全てのサイクル使用に適しており、そして全ての市場品種にも適しています。 [ZhiBiCCI]緑色の実線は強気の発散の逆転です。緑色の点線は古典的な強気の発散です。 [ZhiBiCCI]赤への実線は逆弱気の発散である。赤い点線は古典的な弱気の発散です。 [ZhiBiCCI]はパラメータ（アラート、メール送信、通知送信）で設定でき、（true）に設定するとインスタント信号をアラームウィンドウに送信し、Eメール、インスタントメッセージを送信できます。 パラメータ設定の説明 [displayAlert]：これはアラームスイッチで、trueに設定され、矢印が表示されればプロンプトに自動的に警告され、falseに設定されれば警告されません。 [sendmail_NO_OFF]：これはメールを送信するためのスイッチで、trueに設定します。矢印が表示されていればMT4で設定したメールボックスにメールを送信し、falseに設定されていればメールを送信しません。 [sendnotification_NO_OFF]：これはインスタントメッセージを送信するた
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
インディケータ
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4用インジケーター「 RSI SPEED 」は、優れた予測ツールで、リペイント機能はありません。 - このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。RSI SPEEDはRSI自体の1次導関数です。 - RSI SPEEDは、主要トレンドの方向にスキャルピングエントリーするのに適しています。 - 適切なトレンドインジケーター（例えばHTF MA（画像参照）など）と組み合わせて使用​​してください。 - RSI SPEEDインジケーターは、R​​SI自体がどれだけ速く方向転換するかを示します。非常に敏感です。 - モメンタムトレード戦略にはRSI SPEEDインジケーターの使用をお勧めします。RSI SPEEDインジケーターの値が0未満の場合は価格モメンタムが下降し、RSI SPEEDインジケーターの値が0を超える場合は価格モメンタムが上昇します。 - インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5ウェブサイトで
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
インディケータ
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
インディケータ
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
インディケータ
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model: 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "fu
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4 用インジケーター「モーニング スター パターン」 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、プライス アクション トレーディングに非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上で強気のモーニング スター パターンを検出します。チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - また、その兄弟である弱気の「イブニング スター パターン」インジケーターも利用できます (以下のリンクに従ってください)。 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
インディケータ
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Kangaroo Tailz
Brenden Caleb Luebeck
インディケータ
Looking for an indicator that identifies high-probability price action patterns? Love counter-trend trading? The Kangaroo Tailz indicator might be just for you. This indicator is meant to be used as a reversal detector. I personally would rather enter a position at the beginning of a trend rather than catch the last couple of moves. This indicator does a good job of alerting when price may reverse by identifying price action patterns that occur frequently in markets. Even though this indicator i
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
インディケータ
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
インディケータ
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features Easy to use. Filter configuration only requires selection of sensitivity in the " Sensitivity of the indicator " input. Signals can be filtered using
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
インディケータ
Miraculous Indicator – ガン・スクエア・オブ・ナインに基づく100%非リペイントのFXおよびバイナリーツール この動画では、FXおよびバイナリーオプションのトレーダー向けに特別に開発された、非常に正確で強力な取引ツールである Miraculous Indicator を紹介しています。このインジケーターがユニークなのは、伝説的な ガン・スクエア・オブ・ナイン と ガンの振動の法則 に基づいている点で、現代の取引で利用できる最も正確な予測ツールの一つとなっています。 Miraculous Indicatorは 完全に非リペイント であり、ローソク足が確定した後にシグナルが変化したり消えたりすることはありません。つまり、見たものがそのまま利用できます。これにより、トレーダーは自信を持ってエントリーおよびエグジットを行うための信頼性と一貫性のある根拠を得ることができます。 主な特徴: ガン・スクエア・オブ・ナインとガン理論に基づいて構築 100%非リペイントのシグナルシステム すべての時間枠（M1、M5、H1、H4、日足、週足）で機能 FXおよびバイナリーオプション取引
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
インディケータ
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
インディケータ
F-16 Plane Indicatorをご紹介します。これは、取引体験を革新するために設計された最先端のMT4ツールです。F-16戦闘機の無類のスピードと精度に触発され、このインジケーターは高度なアルゴリズムと最新技術を組み合わせ、金融市場で比類のないパフォーマンスを提供します。 F-16 Plane Indicatorを使用すると、リアルタイムの分析と高精度な取引シグナルの生成が可能で、競争相手を圧倒します。ダイナミックな機能により、さまざまな資産クラスで利益を見つけることができ、自信を持って的確な決定を行うことができます。 使いやすいインターフェースを備えたF-16 Plane Indicatorは、人気のあるMetaTrader 4プラットフォームとシームレスに統合され、スムーズで効率的な取引プロセスを実現します。初心者のトレーダーでも経験豊富なプロフェッショナルでも、このインジケーターは独自の取引スタイルと好みに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 F-16 Plane Indicatorのパワーを体感し、市場のトレンドを精密かつ敏捷にナビゲートします。高度なチャー
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
インディケータ
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
インディケータ
SHOGUN Trade  【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレンド」なのか「静観すべき調整」
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
インディケータ
MT5バージョンはこちらからご利用いただけます： https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx V.I.Pグループアクセス： 有料商品の購入証明を当方の受信箱へ送信してください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4用の強力な反転およびブレイクアウト検出システム 初心者から上級者まで使いやすい、マーケット構造の変化、ブレイクアウト、トレンド反転を視覚的に捉えるオールインワンのノンリペイントインジケーターです。 本インジケーターは「123」パターンに従って動作します： ステップ1: 新しい高値または安値をビッグアローで表示し、エキゾーストポイント（勢いの弱まり）を示します ステップ2: 構造のブレイクを知らせ、トレンド反転の可能性を示唆します ステップ3: リトルアローとサポート/レジスタンスドットでエントリーを確定します
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
インディケータ
これはMT4のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
インディケータ
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
インディケータ
現在26%OFF! このインディケータは、当社のメインインディケータ（ Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ）の両方のスーパーコンビネーションです。28の外国為替ペアのTICK-UNITSとアラートシグナルの通貨強度の値を示しています。11種類のTick-Unitが使用可能です。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒の11種類です。サブウィンドウのTick-Unitバーは、秒単位のタイマーに1ティック以上含まれる場合に表示され、左側にシフトされます。 たった1枚のチャートで、28のFXペアをスキャルピングできます。スキャルピングのチャンスとなるトリガーポイントを正確に把握することで、スキャルピングが上達することを想像してみてください。 1分足よりも短い期間で動作する市場初の通貨強度インジケーターです! このインジケータは、素早いインとアウトを行い、小さなピップを切り取ることを望む高速スキャルパーのためのものです。 ユーザーマニュアル: ここをクリック h
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
作者のその他のプロダクト
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA の機能: - 追加のスプレッド設定。 - 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - 固定 SL オプション。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT5 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。 ..................................................................................................................... - トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。 - 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 - トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。 - インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。 - モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 - トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。 ...............................................................
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただければ幸いです。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! Crypto_Forex インジケーター: MT4 用 Heiken Ashi Candles。再描画なし。 - Heiken_Ashi_Candles は、画像にあるように、トレンドライン MA インジケーターとの組み合わせが優れています。 - インジケーター Heiken_Ashi_Candles は、トレンドをより目立たせるための非常に便利な補助インジケーターです。 - ローソク足チャートをより読みやすくし、トレンドを分析しやすくするのに役立ちます。 - 利益のほとんどは、市場がトレンドのときに発生するため、トレンドを正しく予測する必要があります。 - 平均足チャートは、各バーを計算するための式が異なることを除いて、通常のローソク足チャートと同様に構築されています - 平均足は、基本的に動きの平均を取っているため、より滑ら
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「フラクタルトレンドライン」MT4用。 - このインジケーターは、ブレイクアウトを伴うグラフィカル分析を使用するトレーダーに最適です!!! - 「フラクタルトレンドライン」は、グラフィカルな上昇トレンド (紫色) と下降トレンド (赤色) のラインを表示します。 - 上昇トレンドと下降トレンドのラインは、2つの最も近い対応するフラクタルに基づいて構築されます。 - インジケーターには、トレンドラインの色と幅を決定するパラメーターがほとんどありません。 - インジケーターには、ブレイクアウトのモバイルおよびPCアラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5 Webサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター スプレッド ディスプレイ、優れた補助取引ツール。 - スプレッド ディスプレイ インジケーターは、接続された Forex ペアの現在のスプレッドを表示します。 - スプレッド ディスプレイの値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター SWAP 表示、優れた補助取引ツール。 - SWAP 表示インジケーターは、それが接続されている Forex ペアのロング トレードとショート トレードの現在の SWAP を表示します。 - SWAP 表示の値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 - トレードを 1 日以上オープンにしておく場合、各トレーダーは SWAP を知っておく必要があります。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」 - インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」は、非常に便利な補助取引ツールです。 - 価格 (価格帯レベル) で到達できる日次、週次、月次の最も可能性の高いレベルを表示します。 - 日次範囲は、日中トレーダーに役立ちます。 - 週次および月次範囲は、スイングおよび長期トレーダー向けです。 - インジケーターは、テイク プロフィット ターゲットを計画したり、ストップ ロスを設定したりするのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT4 用)、再描画なし。 - MT4 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。 - HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。 - 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
ダイナミック オシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、MT4 用の効率的な取引ツールです。 - 新世代のオシレーター - 使い方については画像をご覧ください。 - ダイナミック オシレーターには、適応型の売られすぎ/買われすぎゾーンがあります。 - オシレーターは、売られすぎ/買われすぎ領域から正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 緑の線より下、買われすぎの値: 赤の線より上。 - 標準のオシレーターよりもはるかに正確です。適切な時間枠: M30、H1、H4、D1、W1。 - PC とモバイルのアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「 RSI for 8 Symbols 」。再描画なし。 - RSI は、取引で最も人気のあるオシレーターの 1 つです。 - 強い買われすぎゾーン (70 以上) から売りエントリーを取り、強い売られすぎゾーン (30 以下) から買いエントリーを取るのに最適です。 - RSI は、ダイバージェンス検出に非常に役立ちます。 - 「RSI for 8 Symbols」を使用すると、1 つのチャートで最大 8 つの異なるシンボルの RSI 値を制御できます。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーと組み合わせるのにも最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「Scalping_Channel」。 - スキャルピング チャネルには、ATR ベースのボラティリティ境界があります。 - スキャルピング取引に最適です: - 中間ラインの保留中の指値注文の配置を介して取引を開始します。 - 緑の安定した上向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが上端の境界より上で閉じられた場合は、強気のエントリーを検討します (画像を参照)。 - 赤い安定した下向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが下端の境界より下で閉じられた場合は、弱気のエントリーを検討します (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Follow Trend Oscillator」は、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、効率的な取引ツールです。 - ユーザー フレンドリーなインジケーターは、主要なトレンドの方向にスキャルピングする機会を提供します。 - 信号ヒスト部分を備えた、滑らかで調整可能なオシレーター。 - 上昇トレンドの場合はオシレーターの色が緑色、下降トレンドの場合は茶色。 - 売られすぎの値: -30 未満、買われすぎの値: 30 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files v25.11 を使用してください。 - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - EA は 10 ペアで同時に実行する必要があります - 対応する Set_files は、「コメント」セクションにあります。 - この EA は非常にユーザー フレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が使用できます。 - ロボットは複利計算を自動的に行います - 必要なのは、以下の手順に従って、関連するリスク (デフォルト 2%) で MT4 に
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。 - トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。 - 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 - トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。 - インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。 - モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 - トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。 インジケーターの使用方法: 1) 少なくとも 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色であることを確認します。これは新しいトレンドの始まりを意味します。たとえば、下の画像には 7 つ以上の青い列があります。 2) 反対色の列が 1 つ (1 つ) 表示されるのを待ちます。この場合は赤ですが、その直後に再び青い列に変わります。これはトレンド修正であったことを意
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
エキスパート
MULTI SNIPER EA は、MT4プラットフォームで約90%の精度を誇る高精度自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピングEAは、現在市場で最も安定したシステムの一つです。 このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。 GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 複利法とスキャルピングテクニックを実装しています。 - システムは市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - EAはデフォルトで自動（ロット計算）リスク管理機能を備えており、固定ロットオプションも利用可能です。 - 取引エントリー感度パラメータを調整可能。 - 週末の取引ギャップを回避。 - 1分単位の高精度な動作時間フィルター。 - スプレッド表示機能搭載。 - ロボットには損益分岐点機能があります。 - 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で設定可能。 - 最も推奨される通貨ペアはGBPCADとGBPAUDです。 - 危険なマーチンゲール/グリッドは使用していません
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド ジグザグ付き MACD」。 - MACD インジケーター自体は、トレンド トレーディングの最も人気のあるツールの 1 つです。 - 「MACD with Trend ZigZag」は、プライス アクション エントリや他のインジケーターと組み合わせて使用​​するのに最適です。 - このインジケーターを使用して、最も正確なエントリ シグナルを選択します。 _ MACD が 0 (緑色) より上であり、ジグザグ ラインが上向きの場合 - 買いプライス アクション パターンのみを検索します。 _ MACD が 0 (ピンク色) より下であり、ジグザグ ラインが下向きの場合 - 売りプライス アクション パターンのみを検索します。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「スキャルピング ヒストグラム」MT4 用、リペイントなし。 - スキャルピング ヒストグラム インジケーターは、マイナーな価格修正後の価格モメンタムの主な方向へのエントリー シグナルの検索に使用できます。 - スキャルピング ヒストグラムは 2 色で表示されます。弱気のモメンタムの場合はオレンジ、強気のモメンタムの場合は緑です。 - 同じ色のヒストグラム バーが 10 本以上連続して表示されると、強いモメンタムが発生していることを意味します。 - エントリー シグナルは、ヒストグラムで反対色の 1 列と、最初のモメンタム色で表示される次の列です (画像を参照)。 - スキャルピング ターゲットを使用 - チャート上の最も近い高値/安値。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 インジケーターの使用方法: - 買いシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続した緑のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本のオレンジ色のバー (修正) + 1 本の緑のバー (ここでロング トレード
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター SCALPING SNIPER for MT4、リペイントなしのトレーディング システム。 スキャルピング スナイパー - 正確な価格モメンタムを示す高度なシステム (インジケーター) です。 - MT4 のプロフェッショナルなスキャルピング スナイパー インジケーターを使用して、トレーディング メソッドをアップグレードします。 - このシステムは非常に正確ですが、まれなスナイピング シグナルを提供し、勝率は最大 90% です。 - システムは、1 ペアあたりのシグナル数の少なさを補うために、シグナルの検索に多くのペアを使用することを想定しています。 - スキャルピング スナイパーは、次の要素で構成されています。 - トップとボトムのボラティリティ ライン (青色)。 - ミドル ライン (オレンジまたは黄色) - 主要なトレンドを示します。 - シグナル方向ライン (赤) - ローカル トレンドの方向を示します。 - 70 レベルを超える領域 - 買われすぎゾーン (そこでは買わないでください)。 - 30 未満の領域 - 売られすぎゾー
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」MT4用。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力です。再描画なし、遅延なし。 - インジケータは、チャート上のインサイドバーとアウトサイドバーパターンを検出します。 - 強気パターン - チャート上の青い矢印信号（画像を参照）。 - 弱気パターン - チャート上の赤い矢印信号（画像を参照）。 - インサイドバー自体の R/R 比率（報酬/リスク）が高い。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
「 SINGLE SNIPER 」EAは、MT4プラットフォーム用の強力なスキャルピング取引システムです！ 勝率は約85～90%です！システムは複利リスク管理を使用しています！ これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引にはSet_fileを使用します: EA set_fileをダウンロード - 取引は非常に正確です：約85～90%。 - システムは、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法を使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自のSLがあります。 - 複利メソッドを実装しました。 - エントリー感度設定用の注文オープニングセンサー。 - EAは、市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - 週末の取引はありません。 - 1分精度の正確な動作時間フィルター。 - アカウントのレバレッジ：1：30～1：2000。 - 推奨ペアは、GBPAUDとGBPCADです。 - スプレッド表示が組み込まれています。 - 動作時間: EA は、設定の時間フィルターに従って、米国取引セッションの終了からアジア セッションの途中
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 ペアに対して 10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files (v25.11) を使用してください。 この EA は、Adaptive Scalper EA の高度なバージョンです。 Advanced Adaptive Scalper EA の基本的な Adaptive Scalper EA との比較における追加機能: - 追加のスプレッド設定。 - SPREAD 表示。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - Fixed_SL オプション。 両方のバージョンに共通する機能: - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用し
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
SwapFree Adaptive Scalper EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。9 つのペアに対して 9 つの Set_files が利用可能です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA の機能: - スキャルピング テクニック。 - ロールオーバーの影響はありません。 - スワップは関係ありません。 - 週末のギャップは関係ありません。 - EA は AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッド
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「MA スピード」、MT4 用、リペイントなし。 移動平均のスピードは、ユニークなトレンド インジケーターです。 - このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。 - スピードは、移動平均の 1 次導関数です。 - MA スピード インジケーターは、MA 自体が方向を変える速度を示します。 - MA スピードを使用して、標準戦略でもアップグレードする機会がたくさんあります。SMA、EMA、SMMA、LWMA に適しています。 - トレンド戦略では、MA スピードを使用することをお勧めします。インジケーターの値が < 0 の場合: トレンドが下降し、インジケーターの値が > 0 の場合: トレンドが上昇します。 - 時間枠 - 任意。取引ペア - 任意。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 パラメーター (設定は非常に簡単です): 1) スピードの期間。推奨値は 3 ～ 7 です。スピードの期間が低いほどインジケーターの感度が高まり、その逆も同様です。 2) MA の期間 (この M
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA は、MT4 プラットフォーム用の高精度な自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです。 この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 SF Multi Sniper EA は、すべての取引作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files を使用してください。 - ロールオーバーの影響を受けません。 - スワップは関係ありません。 - 週末の取引はありません。 - スキャルピング テクニックを使用した複利法を実装しました。 - システムは、市場のボラティリティに応じて動的 SL を自動的に設定します。 - EA には、自動ロット リスク管理 (デフォルト) と固定ロット オプションがあります。 - 調整可能な取引エントリ感度パラメーター。 - 1 分精度の正確な動作時間フィルター。 - 組み込みの SPREAD 表示。 - ロボットには調整可能なト
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
トレンドオシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーター、効率的な取引ツールです! - 高度な新しい計算方法を使用 - パラメーター「計算価格」のオプションは 20 種類。 - これまで開発された中で最もスムーズなオシレーター。 - 上昇トレンドの場合は緑色、下降トレンドの場合は赤色。 - 売られすぎの値: 5 未満、買われすぎの値: 95 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - PC およびモバイルアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター MT4 用コンソリデーション バー パターン。 - インジケーター「コンソリデーション バー」は、価格アクション取引用の非常に強力なブレイクアウト重視のインジケーターです。 - インジケーターは、1 つのバーの間に狭い領域で価格コンソリデーションを検出し、ブレイクアウトの方向、保留中の注文の場所、および SL の場所を表示します。 - 強気コンソリデーション バー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気コンソリデーション バー - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - 再描画なし、遅延なし、高い R/R 比率 (報酬/リスク)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - インジケーター「コンソリデーション バー パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
OSB オシレーター - 高度なカスタム インジケーター、効率的なプライス アクション補助ツールです。 - 高度な新しい計算方法が使用されます。 - 新世代のオシレーター - 使用方法を確認するには画像を参照してください。 - OSB オシレーターは、プライス アクション、ダイバージェンス、売られすぎ/買われすぎのシグナルの正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 30 未満。 - 買われすぎの値: 70 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - 標準オシレーターよりもはるかに高速で正確です。 インジケーターの設定は非常に簡単です。パラメーターは 1 つだけです - 感度。 使用方法: - プライス アクション フィルターとして (画像を参照)。 - 主なトレンド方向のエントリ シグナルとして (画像を参照)。 - 正確なシグナルを持つダイバージェンス インジケーターとして (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください!
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」MT4 用。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上の強気の逆ハンマーと弱気のハンギングマンパターンを検出します。 - 強気の逆ハンマー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気のハンギングマン - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルおよび保留中の注文と組み合わせるのに最適です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、 https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller から入手できます。 これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
DeMarker with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ダイナミック売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えた DeMarker」MT4 用。再描画なし。 - DeMarker オシレーター曲線は、インジケーター計算期間中の以前の高値と安値に対する現在の価格位置を示します。 - ダイナミック買われ過ぎゾーンから売りエントリーを行い、ダイナミック売られ過ぎゾーンから買いエントリーを行うのに最適です。 - このインジケーターは、プライスアクションエントリーと組み合わせるのにも最適です。 - ダイナミック買われ過ぎゾーン - 黄色の線より上。 - ダイナミック売られ過ぎゾーン - 緑の線より下。 - DeMarker 自体は、他のオシレーターの中で最も効率的な定期的なダイバージェンス信号を提供します。 - PC およびモバイルアラート付き。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、こちらで入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信