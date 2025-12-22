EquiGuard Monarch

⚜️ EquiGuard Monarch – トレンド王国の戴冠された支配者

「私はただのロボットではない。
混沌の海で秩序を守る守護者、
そしてトレンド王国の戴冠された王だ。」

私の兵士はローソク足、私の軍はトレンド。
市場を追いかけることはない——市場が私のもとへ来るのを待つ。
忍耐は私の力であり、精密さは私の武器である。

私はグリッドベースのトレンドフォロー型ストラテジストだ。
17個のインジケーターによって導かれ、それぞれが独自のロジックで目覚める。
3つの時間軸を航海し、毎時間、航海日誌に記録を残す。

精密さに生まれ、ボラティリティによって鍛えられた。
私はコロンブスが大洋を渡ったように市場を航行する——
感情ではなく、観察と規律に導かれて。

私は唯一無二のエキスパートアドバイザー。
ここでは規律が支配し、感情はひざまずく。
感情を捨てること——それはこれまでにないほどの実りをもたらす。

これがトレードの芸術である。
精密さと規律の融合。
EquiGuard Monarch. 👑


おすすめのプロダクト
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
エキスパート
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Unleash Precision. Dominate the Synthetic Markets. MADVENOMPRO ALGO EA is a cutting-edge, trend-following Expert Advisor engineered exclusively for synthetic indices, specifically the Boom and Crash markets. It combines institutional-grade market analysis, smart trade management, and advanced loss mitigation into a fully automated system — built for traders who demand accuracy, consistency, and dominance. Core Features: Smart Trend Detection : Analyzes H1 to M5 stru
CyberCore EA
Eduard Nagayev
エキスパート
Introducing CybeCore EA - a cutting-edge Forex trading advisor that utilizes an innovative strategy based on fully-transformers without decoders, operating on the foundation of the CyberVision EA advisor. What sets CybeCore EA apart from CyberVision EA is its ability to analyze data with unprecedented accuracy and speed, achieved through the application of advanced machine learning techniques. CybeCore EA employs a decoder-less architecture, significantly enhancing the efficiency of its trading
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
エキスパート
Aura Bitcoin Hash EA は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura BTC は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは、通貨ペア BTCUSD (ビットコイン) を取引するように設計されています。2017 年から 2025 年にかけて、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの危険な資金管理手法を回避します。Aura Bitcoin Hash は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、市場のトレンドと動きを予測するために利用しています。MLP は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は、「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
エキスパート
Regression analysis Candles EA used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to four modules. The
Conflux MT5
Jin Sangun
エキスパート
Overview Conflux EA is an expert advisor (EA) designed to analyze the market’s complex movements and execute intelligent trades accordingly. This EA is specifically tailored to adapt to market conditions using EA, particularly in assets like gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN), and other volatile instruments. Going beyond simple rule-based trading, it comprehensively interprets market data to help traders uncover hidden opportunities. The EA utilizes various technical indicators, such as RSI, Bolli
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
エキスパート
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
エキスパート
Synapse Trader: トレードの新たな可能性を開くニューラルネットワーク 市場を分析するだけでなく、日々学習し、変化する市場環境に適応するインテリジェントなアシスタントとなるアドバイザーを想像してください。Synapse Traderは、先進的なニューラルネットワーク技術を基にしたユニークなツールで、市場の微細なシグナルを捉えることができます。ただのアドバイザーではなく、思考し、予測し、進化する「生きたニューラルネットワーク」です。 限定特別価格として、ホリデー期間中にSynapse Trader EAを399ドルで提供します。その後、価格は大幅に上昇します。この機会をお見逃しなく！ 残り5つのコピーが399ドルで購入可能です。 プライベートチャンネルに加入するには、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 購入後に必ずご連絡ください。アドバイザーの設定をサポートいたします。 Synapse Trader は、トレーディングにおけるニューラルネットワークの可能性を最大限に引き出すために開発されました。数百の要因に基づいて市場を深く分析し、的確な意思決定を支援するツールをト
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
エキスパート
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
エキスパート
Momentum Shift EA 「Momentum Shift EA」は、 USDJPY の**H1（1時間足）**タイムフレーム専用に開発された自動売買システム（EA）です。その核となる戦略は、市場の潜在的な転換点を特定し、モメンタム（勢い）の変化を利用することに基づいています。 このEAは 逆張り を基本とし、現在の市場の方向性が勢いを失った兆候を見せたときにエントリーを狙います。このアプローチにより、市場の調整局面や反転の可能性を捉えることを目指します。 戦略 このEAは、複数のテクニカル指標を組み合わせた確認システムを用いて、取引シグナルをフィルタリングします。戦略には以下のツールが統合されています。 パラボリックSAR:   潜在的なトレンドの反転を特定するための主要なエントリートリガーとして使用されます。また、保有ポジションを管理するための動的なトレーリングストップの基準としても機能します。 オーサムオシレーター (AO):   市場のモメンタムの変化を確認するのに役立ちます。パラボリックSARによって生成されたシグナルを検証するために、AOの特定のパターンを監視します
StarTrader AI
Younes Bordbar
エキスパート
Just Download & Test It – You’ll Love It! To get started, run StarTrader EA on Gold (XAU/USD) with a 15-minute timeframe and watch the magic happen! StarTrader EA – The Ultimate Low-Risk, High-Reward Trading Bot! If you're looking for a professional trading bot that: Enters trades with precision , Keeps losing streaks to a minimum , Offers an excellent risk-to-reward ratio , Works seamlessly on all indices and assets , Can run on multiple symbols simultaneously , Then StarT
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
エキスパート
誇張もなく、無謀なリスクもなし。最小限のドローダウンでトレードする：One Man Army は、個人トレードにもプロップファームトレードにも対応したマルチカレンシー自動売買システムです。 短期および中期の市場調整や反転を狙うスキャルピング戦略を採用し、**指値の保留注文（リミットオーダー）**で取引を行います。 このトレーディングボットは方向を予想しません。最も有利な価格帯で高精度にエントリーします。まさにあなたが求めていたスタイルです。では、詳しく見ていきましょう。 テストには、EURCAD通貨ペア、M15時間枠を使用してください.  One Man Army は、複数の資産とさまざまな市場局面における広範なテストに基づいて開発されました。このシステムの動作は安定的で予測可能、そして分析しやすい設計です。コントロール、安全性、そして体系的なアプローチを重視するトレーダーのために作られています。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here LIVE SIGNAL "М15" -   Click here Installation and setu
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
エキスパート
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Nova AO Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova AO Trader is built on the core principles of market momentum and acceleration, leveraging the power of the Awesome Oscillator to identify high-probability turning points with clarity and speed. This Expert Advisor transforms raw histogram signals into structured, risk-managed trades — removing hesitation and emotion from momentum trading. Rather than relying on outdated moving averages or lagging filters, Nova AO Trader cuts straight to the core of directional energy. It’s engineered to det
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
エキスパート
このEAは，Meta Trader 5プラットフォーム向けのシンプルな自動取引システムです．パラボリックSARを用いて，市場のトレンドを見極めてロットサイズを自動的に調整し，コツコツと利益を積み上げていきます． 主な特徴 ロットサイズの調整にマーチンゲール法を用いません． 外国為替市場閉場前にポジションを持っている場合，そのポジションは週末に持ち越しされます． このEAは複数のポジションを同時に持つことを前提としているため，利用しているブローカーのMT5口座がヘッジングシステムタイプであることを確認してください． どの執行方式・フィルポリシーであっても対応できる回路をEAに組み込んでいます． 注文価格がストップレベルに違反していた場合には自動調整が行われます． 推奨設定 シンボル：USDJPY タイムフレーム：M5(5分足チャート) デポジット：最低1,000ドル(100,000円)を推奨します すべてのパラメータはデフォルト値に設定することを推奨します．TradeVolumeは証拠金に応じて増やすことができますが，その分リスクも高まります．TakeProfitとStopLoss
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
エキスパート
EURUSDアルゴ取引 は、MT5プラットフォーム上で動作するシンプルでありながら非常に効果的なEAです。このEAは、世界で最も安定した通貨ペアであるEURUSD専用に設計されています。 EAは日中取引の戦略を使用しており、90％の取引が数時間以内に完了します。H1タイムフレームで主要なレベルを特定し、エントリーポイントを見つけて、適切に設定されたストップロス（SL）レベルを事前に設定することに重点を置いています。 このEAはトレーリングストップ機能をサポートしており、トレーダーが高い勝率で利益を確保するのに役立ちます。また、資金管理機能、時間管理機能、ドローダウン管理、ニュース管理ツールなども搭載されており、さまざまなトレードスタイルや異なる口座タイプに対応しています。 EAは過去17年間のバックテストを実施し、2008年の金融危機や2019年のCOVIDパンデミック、その他の不況など、さまざまな経済状況に対しても効果的に対応してきました。 最低口座資金の要件はなく、 数百ドルの小額の資本から開始できます。 セットアップ： - 通貨ペア：EURUSD  - タイムフレーム：任意
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
エキスパート
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
エキスパート
Running recommendations Recommended currency pairs: XAUUSD, gold Time cycle: H4 Operating capital: recommended above $1000 Account type: No special requirements, better effect of low difference Levers: No special requirements main parameter Typess - open position direction buy many, sell empty Lots - number of open positions Tp_pips stop profit micro points Sl_pops Stop Loss Micropoints Profit_pips profit micro points initiate mobile stop loss Reduced_profiles stepping back on m
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
エキスパート
Zahav AI Trade: Transform the Gold Market into Your Cash-Flow Business The Zahav AI Trade is an intelligently designed automated trading system (Expert Advisor) built to generate returns from the volatility of the gold market (XAUUSD). It shifts the mindset from "occasional speculative trading" to "managing an investment portfolio like a business," with a core focus on creating a consistent stream of cash flow. Are you tired of simple EAs that perform well in trends but collapse during market c
SchermanActionPro
AutomaticTrading
エキスパート
SchermanActionPro のご紹介:Automatictrading の新しい自動取引ボット Automatictrading は、SchermanActionPro をご紹介できることを誇りに思っています。 注目の機能:  • 設定可能なインジケーター: Ivan の推奨に従って、平均とローソク足の数を調整します。  • 運用の柔軟性: 購入か販売かを選択します。  • 利益確定: ATR または逆シグナルに基づく固定オプション。  • Loss Stop: ATR または逆の信号に従って固定に設定可能。  • ロットタイプ: 固定ロットの選択、アカウントの % または固定金額での固定リスク。  • 最大バッチ保護: 設定可能。  • ピップと滑りのサイズ: 完全に調整可能。  • フィルタと出力: ATR およびスプレッド レベルに従って入力フィルタと出力フィルタをアクティブにします。  • 利益確定と部分損失決済: レベルごとに設定可能。  • トレーリングストップと損益分岐点: 距離、パーセンテージ、スリッページを設定可能。  • キャンドルの数による出力: 設定可能
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
Sytem Equivalent
Sabil Yudifera
エキスパート
The Sytem Equivalent is a breakout trading system in data distribution based on deep machine learning, parameterized neural network technology. Data distribution has different types of breakout - different systems study and analyze in terms of neural network parameters, something progress up to date. The system analyzes every profit from the distribution of breakout types so that it is tested on the backtest and it is very successful.The accuracy of profit in the learning system for neural netwo
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
ユーティリティ
The Wall Street Player (Ultimatum version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and
SentimentExpert
Lhoussaine Ait Ben Mouh
エキスパート
Easy to Use: SentimentExpert Designed for traders of all levels, our EA comes with user-friendly settings and comprehensive documentation. Set it up in minutes and let it work tirelessly to grow your trading account. Consistent Performance: Backed by rigorous testing and optimization, the Enhanced Trading EA delivers reliable and consistent results. It’s like having a professional trader working around the clock, analyzing markets, and executing trades on your behalf. Take Your Trading to the Ne
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
エキスパート
XAUUSD Precision EA— Dominate the Market with Precision Timing XAU Breakout Pro is a high-performance Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), capitalizing on a powerful early-morning breakout at 7:00 AM GMT on the M5 chart. This strategy is built to catch momentum before the majority of the market reacts — offering a sharp edge in volatile sessions. Core Features Fully automated breakout system for XAUUSD Trades only once per day to avoid overtrading Optimized for the 7:
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
エキスパート
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
エキスパート
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
エキスパート
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Quantum Trend Fusion
Geoffrey Maina Kimani
エキスパート
Quantum Trend Fusion EA – Unleash the Power of Hybrid Intelligence in Trading Quantum Trend Fusion EA is a next-generation, all-in-one Expert Advisor built for serious traders who demand accuracy, adaptability, and results. Powered by a fusion of trend-following logic, reversal detection, dynamic filtering, and smart money concepts, this EA is engineered to capitalize on high-probability setups across all major sessions with minimal human intervention.   Core Logic Breakdown: Double Moving Avera
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remston
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
エキスパート
We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
エキスパート
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル:  こちらをクリック 現在の価格 —   次の10名様はわずか $1937。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加す
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
エキスパート
ようこそ     GoldSKY EAは、   XAUUSD（金）向けの高性能デイトレードプログラムです。当社チームによって開発され、…     当座預金口座、資金を入金したビジネス口座、ビジネス通話！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSkyは 1分足チャートを使用しています。5年間および10年間のテスト結果はコメント欄でご覧いただけます。システムは長期間にわたり同じ構成で正常に動作しており、その信頼性と安定性を実証しています。 この自動取引システ
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.44 (27)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
エキスパート
Zenith FX – 高度機械型AIシステム 概要 Zenith FX は、 XAUUSD（金） および USDJPY（ドル/円） において、機関投資家レベルの精度を実現するために設計された、次世代のアルゴリズム取引アーキテクチャです。 Axon Shift と Vector Prime の分析基盤をもとに、リアルタイムのボラティリティ、流動性の変化、金属と主要通貨のクロスアセット相関に適応できる強化型ニューラル構造を統合しています。 本システムは完全自動で動作し、複数の時間軸で市場構造を分析しながら、取引実行のタイミングをグローバルな市場サイクルと同期させます。 ゴールド DQS リアルシグナル:   https://www.mql5.com/en/signals/2343270 リアルシグナル USDJPY：  https://www.mql5.com/en/signals/2308259 販売数は限定されています — 最初の7コピー は $399 で提供。 続く 5コピー は $499 に値上げされ、 その後は 5コピーごとに$100 ずつ価格が上昇します。 早期購入者は
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
エキスパート
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den P
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
エキスパート
価格: 606$ -> 808$ 取扱説明書:  Manual ENEA mt5 – レジームスイッチング + GPT5 と隠れマルコフモデル (HMM) ENEA mt5 は、人工知能 ChatGPT-5 のパワーと隠れマルコフモデル (HMM) の精密な統計分析を組み合わせた、最先端の全自動取引アルゴリズムです。リアルタイムで市場を監視し、複雑で検出が難しい市場状態（レジーム）を特定し、現状に応じて取引戦略を動的に調整します。目的は明確です：市場のあらゆる局面 — トレンド、レンジ相場、高ボラティリティ — において、最適な取引ロジックを適用し、機会を最大限に活かしつつ、リスクを効果的に管理することです。 主な特徴: リアルタイムのレジーム検出 : トレンド、レンジ、ボラティリティ、安定期 市場レジームに応じた戦略の動的切替 AIモデル GPT5   (HMM) が過去データから教師なし学習 自動TPの有効化、SLの調整 M30 タイムフレームに対応し、 XAUUSD をベースに構築 隠れマルコフモデル (HMM) の仕組み 隠れマルコフモデル (HMM) は、金融市
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信