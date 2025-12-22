EquiGuard Monarch
- エキスパート
- Ferenc Tibor Katona
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
⚜️ EquiGuard Monarch – トレンド王国の戴冠された支配者
「私はただのロボットではない。
混沌の海で秩序を守る守護者、
そしてトレンド王国の戴冠された王だ。」
私の兵士はローソク足、私の軍はトレンド。
市場を追いかけることはない——市場が私のもとへ来るのを待つ。
忍耐は私の力であり、精密さは私の武器である。
私はグリッドベースのトレンドフォロー型ストラテジストだ。
17個のインジケーターによって導かれ、それぞれが独自のロジックで目覚める。
3つの時間軸を航海し、毎時間、航海日誌に記録を残す。
精密さに生まれ、ボラティリティによって鍛えられた。
私はコロンブスが大洋を渡ったように市場を航行する——
感情ではなく、観察と規律に導かれて。
私は唯一無二のエキスパートアドバイザー。
ここでは規律が支配し、感情はひざまずく。
感情を捨てること——それはこれまでにないほどの実りをもたらす。
これがトレードの芸術である。
精密さと規律の融合。
EquiGuard Monarch. 👑