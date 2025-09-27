Kintal

2

LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 340.

Kintal のご紹介 – 高度なリスク管理EA 


Solar Crestは、スマートリスクマネージャーとプロップファームトレーダー向けに特化した堅牢なエキスパートアドバイザーです。これはXAUUSDで完全自動で実行され、基準チャートとしてM15を使用します。EAを1つのチャートのみにロードし、精密なロジックにすべてを任せてください。

「トレーリングストップロジックと厳格なドローダウン制御を備えたSolar Crestは、生存と成長のために構築されています。」


主な機能

  • ベースに基づく：チャートの正しい長期および短期トレンドを見つけ、私が作成した最も素晴らしいインジケーターに基づいてエントリーを見つけます。 
  • 必要なチャートは1つだけ： XAUUSDに取り付ければ、EAがすべてのロジックを内部で処理します。
  • シンボルリスト： XAUUSDと一緒に使用します — EAはこれらのペアに最適化されています。
  • ロット管理モード：固定ロットまたはアカウント残高に基づくリスクロットのいずれかを選択します。
  • 戦略的ドローダウンストップ：ドローダウンが設定した制限（例：70％）を超えた場合、自動的に取引を閉じ、取引を停止します。
  • トレーリングストップモード：固定のピップベースのトレーリングまたはATRベースの動的トレーリングのいずれかを選択します。


推奨セットアップ


プロップファームフレンドリー

  • 日々の損失とリスク制限に従って構築されています
  • 日々の損失がリスクパラメーターを超えた場合、取引を完全に停止できます


購入後

すぐにご連絡ください 我々のプライベートTelegramチャンネルにアクセスするために、更新、ニュース、独占的なEAのヒントを投稿しています。




作者のその他のプロダクト
Solar Crest
Dian Mayang Sari
5 (2)
エキスパート
期間限定ローンチ価格：   現在の価格は割引中です！最終価格は$499以上に上昇する可能性があります。 Solar Crestのご紹介 – 高度なリスク管理EA  Solar Crestは、スマートリスクマネージャーとプロップファームトレーダー向けに特化した堅牢なエキスパートアドバイザーです。これは XAUUSD で完全自動で実行され、基準チャートとして M15 を使用します。EAを 1つのチャートのみ にロードし、精密なロジックにすべてを任せてください。 「トレーリングストップロジックと厳格なドローダウン制御を備えたSolar Crestは、生存と成長のために構築されています。」 主な機能 ベースに基づく： チャートの正しい長期および短期トレンドを見つけ、私が作成した最も素晴らしいインジケーターに基づいてエントリーを見つけます。  必要なチャートは1つだけ：   XAUUSDに取り付ければ、EAがすべてのロジックを内部で処理します。 シンボルリスト：   XAUUSD と一緒に使用します — EAはこれらのペアに最適化されています。 ロット管理モード： 固定ロットまたはアカウン
True Spark MT5
Dian Mayang Sari
1 (1)
エキスパート
限定キャンペーン価格： 現在の55価格は割引中です！最終価格は 81 まで上昇します。 高度なリスク管理EA  True Spark は、賢いリスク管理者とプロップファームのトレーダーのために調整された堅牢なエキスパートアドバイザーです。これは NZDCAD で完全自動で動作し、基準チャートとして M15 を使用します。EAを 1つのチャートにのみ ロードし、精密論理がすべてを処理します。 ボーナスが含まれています： 購入後にメッセージを送信すると、 無料の  エキスパートアドバイザーを獲得できます。 有効な バックテスト 結果については、ガイダンスと セットアップファイル を共有するために私に連絡してください。 お気軽にお問い合わせいただければ、 デモ専用の試用版コピー をお送りします。 「厳格なドローダウン管理とニュースフィルターを備えた - True Sparkは、生存と成長のために構築されています。」 主要な機能 ベースで動作： 価格アクションのブレイクアウトゾーンと適応型レンジ圧縮論理を組み合わせています。このシステムは、市場が爆発する準備が整うまで忍耐強く待機し、
Tarnix
Dian Mayang Sari
エキスパート
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 84 . Tarnixを紹介します – 高度なリスク管理EA  Tarnixは、スマートなリスクマネージャーおよびプロップファームトレーダーのために特別に設計された堅牢なエキスパートアドバイザーです。 EURCHF で完全自動で動作し、 M30 を基本チャートとして使用します。一つのチャートにEAを読み込むだけで、精密ロジックがすべてを処理します。 “トレーリングストップロジックと厳格なドローダウン管理を備えた – Tarnixは生存と成長のために構築されています。” 主な機能 基づく働き： RSIダイバージェンス、カスタムフラクタル対称、ボリュームショックゾーンを統合したハイブリッドアルゴリズムを使用して、高確率の反転を計算します。エントリーは私の精密フィルターで検証され、偽の信号を回避します。 必要なチャートは一つだけ： EURCHFに取り付けると、EAは内部で全てのロジックを処理します。 シンボ
Nova Stem
Dian Mayang Sari
エキスパート
期間限定の発売価格： 現在の 800 価格は割引されています！最終価格は 1024 に上昇します。 高度なリスク管理EA  Nova Stem は、スマートなリスクマネージャーとプロップファームトレーダー向けに特別に設計された堅牢なエキスパートアドバイザーです。それは GBPJPY で完全に自動化され、 M15 をベースチャートとして使用します。EAを 1つのチャートのみに ロードし、精密なロジックにすべてを任せてください。 ボーナスを含む： 購入後にメッセージを送信して、あなたの 無料  エキスパートアドバイザーを請求してください。 有効な バックテスト 結果については、私に連絡して、ガイダンスと セットアップファイル を共有します。 ご連絡いただければ、 デモ専用の試用版をお送りします。 “厳格なドローダウン管理とニュースフィルターを備えた — Nova Stem は生存と成長のために構築されています。” 主な機能 ベースに基づく機能： モメンタム加速パターンを使用して衝動的な市場フェーズを特定し、マイナーな引き戻しの終わりに取引を開始し、私がゼロから設計したボラティリテ
monja1980
42
monja1980 2025.11.17 23:11 
 

In all tests, it shows itself in a good light, but ... opened my first trade for half of my deposit on the premarket and without a stop loss !! If you want to risk your deposit, this EA is for you. Fortunately, I didn't sleep and managed to close the trade at a loss of 25% of my deposit.

Dian Mayang Sari
469
開発者からの返信 Dian Mayang Sari 2025.11.18 06:53
Definitely thats not normal please contact me in private massage and send me your inputs, yes not having sl is normal as it tries to recover trade but one trade for half of deposit thats not normal, and as i said you can turn on SL by activating prop firm input.
レビューに返信