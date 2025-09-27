Kintal
- エキスパート
- Dian Mayang Sari
- バージョン: 2.80
- アップデート済み: 18 12月 2025
- アクティベーション: 15
Kintal のご紹介 – 高度なリスク管理EA
Solar Crestは、スマートリスクマネージャーとプロップファームトレーダー向けに特化した堅牢なエキスパートアドバイザーです。これはXAUUSDで完全自動で実行され、基準チャートとしてM15を使用します。EAを1つのチャートのみにロードし、精密なロジックにすべてを任せてください。
「トレーリングストップロジックと厳格なドローダウン制御を備えたSolar Crestは、生存と成長のために構築されています。」
主な機能
- ベースに基づく：チャートの正しい長期および短期トレンドを見つけ、私が作成した最も素晴らしいインジケーターに基づいてエントリーを見つけます。
- 必要なチャートは1つだけ： XAUUSDに取り付ければ、EAがすべてのロジックを内部で処理します。
- シンボルリスト： XAUUSDと一緒に使用します — EAはこれらのペアに最適化されています。
- ロット管理モード：固定ロットまたはアカウント残高に基づくリスクロットのいずれかを選択します。
- 戦略的ドローダウンストップ：ドローダウンが設定した制限（例：70％）を超えた場合、自動的に取引を閉じ、取引を停止します。
- トレーリングストップモード：固定のピップベースのトレーリングまたはATRベースの動的トレーリングのいずれかを選択します。
推奨セットアップ
- 取り付け先： XAUUSD
- タイムフレーム： M15
- アカウント残高： 最低$250
- レバレッジ： 1:100またはそれ以上
- ブローカー： スプレッドの狭い任意のECNブローカー
プロップファームフレンドリー
- 日々の損失とリスク制限に従って構築されています
- 日々の損失がリスクパラメーターを超えた場合、取引を完全に停止できます
In all tests, it shows itself in a good light, but ... opened my first trade for half of my deposit on the premarket and without a stop loss !! If you want to risk your deposit, this EA is for you. Fortunately, I didn't sleep and managed to close the trade at a loss of 25% of my deposit.