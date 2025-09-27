GoldStream

4.5

GoldStream の価格は、販売ごとに徐々に増加します。現在の価格で購入したい場合は、今がその時です。

XAUUSD での実証されたパフォーマンス

83.25% 勝率 | 3.32 プロフィットファクター | 4.35% 最大ドローダウン

GoldStream は、体系的なエントリー検出と規律あるリスク管理を通じて、金取引で一貫した結果を提供します。209 件の取引でバックテストされ、このアルゴリズムは 144.9% の純利益を達成し、最大ドローダウンわずか 4.35% で優れた資本保全を維持しました。

検証済みバックテストメトリクス：

  • 総純利益：初期資本の +144.9%
  • 利益取引：209 ポジション中 174 （83.25% 成功率）
  • プロフィットファクター：3.32 （1 ドルの損失ごとに 3.32 ドルの利益）
  • リカバリーファクター：17.29 （不利な期間からの迅速な回復）
  • シャープレシオ：19.67 （優れたリスク調整後リターン）
  • 最大連続勝利：15 取引

先進的な XAUUSD 戦略

GoldStream は、金のボラティリティ特性に特化して設計されたモメンタム加速原則に基づいて動作します。アルゴリズムは、複数のタイムフレームで機関投資家のフロー パターンとボラティリティ ブレイクアウト シグナルを識別し、方向性運動の確率が強く有利な場合にポジションをエントリーします。モメンタム検出システム：先進的なアルゴリズムが、金の大規模な動きに先行する異常な注文フローとボリューム パターンを監視します。機関マネーが市場に入ると、GoldStream は小売認識の前にポジションを取り、価格運動の加速フェーズを捉えます。

  • マルチタイムフレーム分析：システムは M1、M5、M15、H1 チャートを同時に分析し、異なる時間軸でエントリーシグナルが一致することを確保します。この包括的なアプローチは、取引の正確性を大幅に向上させ、誤シグナルを減少させます。
  • ボラティリティベースの実行：ポジションサイズは現在の市場ボラティリティに基づいて自動調整され、金が 1 日に 200 または 800 ポイント動くかどうかに関わらず、一貫したリスク露出を維持します。高ボラティリティ期間中、アルゴリズムは露出を減らしながら利益ポテンシャルを維持します。

インテリジェントなリスク管理

  • ダイナミックストップロスシステム：ストップレベルは、金のイントラデイボラティリティパターンに基づいて ATR 計算を使用して自動調整されます。これにより、通常の市場ノイズ中の早期退出を防ぎ、重大な不利な動きから保護します。
  • セッション対応取引：アルゴリズムは、アジア、ヨーロッパ、ニューヨークセッション中の金のパターンを認識し、流動性と機関活動に基づいてセッション固有のロジックを適用してエントリーとエグジットを最適化します。
  • 経済カレンダー統合：組み込みニュースフィルタリングは、主要な経済発表前に取引を自動的に一時停止し、ニュースイベント中の金に特徴的な予測不能なボラティリティスパイクからポジションを保護します。
  • 取引間隔制御：連続取引間の最適な距離を維持し、ボラティリティの高い市場条件でポジションのクラスタリングを防ぎ、リスク露出を増幅させません。

市場状況への適応性

GoldStream の一貫した 83.25% 勝率は、市場環境に基づいて実行を適応させる能力に由来します：

  • トレンド市場：強い方向性運動中、アルゴリズムはポジション保持時間を延長し、トレーリングストップを使用して利益捕捉を最大化しながら利益を保護します。
  • レンジバウンド条件：統合市場では、システムは平均回帰機会とブレイクアウト検出に焦点を当て、金が主要なサポートとレジスタンスレベルを尊重する傾向を利用します。
  • 高ボラティリティ管理：極端な市場イベント中、システムは一時的に露出を減らしながら最適な再エントリー条件を監視し、規律あるリスク制御を維持します。

パフォーマンスの一貫性

取引分布分析：

  • ロングポジション：85.19% 成功率（126 取引中 108 利益）
  • ショートポジション：81.19% 成功率（124 取引中 101 利益）
  • 平均勝利取引：$11.91
  • 平均敗北取引：$17.58
  • 最大単一勝利：$42.85
  • アルゴリズムの 3.32 プロフィットファクターは優れたリスク報酬実行を示し、17.29 のリカバリーファクターは不利な取引期間を克服する優れた能力を示します。

技術要件

推奨セットアップ：

  • 最小開始残高：$1,000
  • 通貨ペア：XAUUSD（金 vs USD）
  • プラットフォーム：MetaTrader 5
  • 実行：リアルタイム分析による完全自動化
  • ブローカー要件：低スプレッド ECN を推奨
  • 操作：GoldStream は設定後、手動介入を必要としません。アルゴリズムには自動取引実行、リアルタイムリスク監視、パフォーマンス分析のための包括的な取引ログが含まれます。

インストールと販売後サポート

システムは最小限のシステムリソース使用で独立して動作し、異なるブローカー環境で安定した実行を行います。GoldStream は自動化された金取引でのテストされたパフォーマンスを表します：144.9% 利益、4.35% 最大ドローダウン、83.25% の精度で 209 件の体系的に実行された取引。

レビュー 7
megr5050
82
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

Violette
428
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

おすすめのプロダクト
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
エキスパート
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
エキスパート
Explosive Breakout Hunter は、 強烈 なブレイクアウトを捉えることで 利益の最大化を目指すEAです。 勝率は約50%、月に数回のエントリーのみと少ないながらも、量ではなく質を重視。 じっくりとチャンスを待ち構え、着実に大きな勝利を積み上げていきます。 このEAでどれだけの利益を期待できるか、バックテストの結果をスクリーンショットでご確認ください。 また、ぜひ無料のデモを試してみてください。 インストールはとても簡単で、設定の変更は一切不要。 初期設定のままで、GMT+2（サマータイムあり）のサーバー時間を使用するほとんどのブローカーで問題なく動作します。 もしブローカーのサーバー時間が異なる場合でも、プロパティから簡単に調整できます。 必須条件: 通貨ペア:   USDJPY タイムフレーム:   1時間足 エントリー時間:   東ヨーロッパ時間（EET）7:00～12:00 推奨条件: 最低初期資金:  10万円程度から レバレッジ: 最低1:25（推奨1:100） VPS での運用: VPSを使用して24 時間365日安定して稼働させましょう 中長期運
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
エキスパート
A fully automated trading system   based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle.   The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligat
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
エキスパート
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Star light
Kazuya Koizumi
エキスパート
EURJPYが主としたターゲットです。 局所的なチャートの変動をトリガーにしてポジションエントリーを行うEAです。 マーチンゲール法やグリッドを使用していません。 このプログラムは数年単位の長期運用を意図しています。 エントリートリガー: [ level1 ] 1. 下がった→下がった→現時点で規定の差額より上がって見える = BUYエントリー 2. 上がった→上がった→現時点で規定の差額より下がって見える = SELLエントリー [ lebel2 ] 1. 下がった→下がった→間をおいて上がった→規定の差額より上がった = BUYエントリー 2. 上がった→上がった→間をおいて下がった→規定の差額より下がった = SELLエントリー たったこれだけのシンプルなものです。 そのほか Support Line / Resistance Line を定義して近似値でエントリーを抑止する機能があります メインターゲットはEURJPYですがその他の Forex や Stocks でも利用可能です。 setfiles.zip: https://www.mql5.com/ja/blogs/
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
エキスパート
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
エキスパート
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
エキスパート
Please contact me for the original version. (The original will be sent from my EA Telegram account.) Hedge Martingale EA. Works only on the MT4 platform. It works on all pairs, but the most ideal symbol is XAUUSD. Recommended broker and account type: Exness Cent account. It is recommended to use it with a minimum balance of $1,000. It provides approximately 40-80% monthly profit. Hedging is more secure. The screenshots are of Exness Cent Real account transactions, not backtest results. I can s
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
エキスパート
Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения с использованием подсчёта вероятностей Искусственного Интеллекта Модель 1. Валютная пара : AUDCAD М15, NZDCAD M15. Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2346533?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную пр
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
エキスパート
EAの紹介 私たちが全力で開発したこのEAは、かつては内部専用の安定した戦略ツールでした。このEAは、特定の時間帯の市場パターンを捉えることに特化しており、高頻度のオーダーと安定した勝率を誇り、小額資金の柔軟なトレーダーに最適です。バックテストと実際の取引においても優れた安定性を示しており、FX市場で徐々に利益を積み重ねたいユーザーに特に適しています。実際のシグナルによって実力を証明しています。 リアルタイムシグナル 実際のパフォーマンスは一切の人工的な介入なしに表示されます IC MarketsのRAW口座 高リスク: https ://www .mql5 .com /en /signals /2263555 IC MarketsのRAW口座 低リスク: https ://www .mql5 .com /en /signals /2265629 Instructions for Use   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784 推奨口座およびプラットフォーム EAの戦略特性を最大限に引き出すため、ECNまたはRAW口座、スプレッドが
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
エキスパート
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Rangex EA
Morris Mukono Waithaka
エキスパート
Rangex EA – Intelligent Range Breakout Trading with Trend Filters Rangex EA is a fully automated Expert Advisor built for traders who prefer structured, rule-based strategies. It specializes in detecting price consolidation zones (ranges) and executing trades based on breakout or reversal logic, configurable by the user. The EA adapts to various market conditions with the aid of sophisticated filters and logical risk management. IMPORTANT! After the purchase, please send me a private message to
Xau Hack
Brandon James Goldmann
エキスパート
Backtested report check the screenshots. This bot is perfect for prop firms. Only one losing month with a 3.67% max drawdown and a 100% return. We ran this bot through tons of different simulations to find a bot that can literally pass prop firms with little to no risk at all based off the settings. We ran this through monte Carlo simulations to make sure it works in any market condition. With this EA you'll have nothing to worry about when it comes to ever losing.  Everything we do is based off
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
エキスパート
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
エキスパート
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Angelwing
Shinichi Ikeda
エキスパート
概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
IchiScalpGold
Adriano Cali
エキスパート
Trading bot based on Ichimoku. Excellent bot that can even surpass its own parameters. The bot should be started on multiple levels, I recommend from the minute up to the 4h. It's set up to auto-limit trades according to a cross trigger so as not to have thousands of positions open. It's also written in such a way as to have variable TP, SL, and size according to the user's preferences. Tested on accounts with balances of 1.5k and 5k, excellent performance. Ideal for the European session. This
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
エキスパート
「Smart Golden」は、ゴールド市場向けに設計された製品で、スキャルピング戦略を使用しています。マーチンゲール、グリッド、ヘッジングなどの管理方法は使用しません。 私たちはAIツール（機械学習）を使用して、過去のゴールドデータから堅牢な特徴を抽出し、それらを「Smart Golden」に直接エンコードしています。 特定の過去データ（過適合）やChatGPTの予測に継続的にトレーニングを行わないため、過適合の可能性を最大限に抑えることができます。 取引信号 現在の価格は 199 USD です。次の価格は 299 USD で、残り 5個 のみです。 特徴： スキャルピング戦略 マーチンゲール、グリッド、ヘッジングなどの資金管理方法は使用しません。 バックテストの最大ドローダウン < 5% 予期しない損失を防ぐために、すべてのトレードにストップロスがあります。 設定： 取引対象：XAUUSD タイムフレーム：M1 最低入金額：200ドル 口座タイプ：ECN/Raw/Razor レバレッジ：1:30+ 開始ロット：0.01 リスク管理：有効 GMTオフセット：あなたのブローカーに
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
エキスパート
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Asia Scalper
Antoine Melhem
エキスパート
Asia Scalper はセッションベースのエキスパートアドバイザーで、GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) 向けに設計されています。 本EAはアジアセッションおよびロンドン初動の移行時間に取引を行い、相場がレンジから明確な動きへ変化する場面を狙います。 選択的で低頻度なアプローチを採用し、条件が整ったときのみエントリーします。 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 主な特徴 • GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) のみ取引 • セッションベースで、1日の取引数は少なめ • 固定または自動ロット、最大ロット制限あり • SL/TP が表示され、入力から調整可能 • シンボルごとの最大取引数を管理 • オプションのローソク足クローズ決済 • オプションの高・中ニュースフィルター • エクイティストップ、エクイティトレーリング、日次/週次ロックアウト • 100% MT5 ネイティブ、外部 DLL 不使用 推奨設定 通貨ペア：GBPUSD (M30), USDJPY (H1)
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (2)
エキスパート
TurboGain EA  //////////// Don't go to the market, let the market come to you.////////// Real  Performance   OLD PRICE 1400$  Christmas promo price 300$ Advanced Automated Expert Advisor Powered by Artificial Intelligence Fully Automated Trading – Smart – Reliable Performance report on a real account with     FTMO             Real  Performance                                           Demo Performance  Overview: TurboGain EA is an advanced Expert Advisor designed for fully automated trading on
Multy TDM
Andriy Sydoruk
エキスパート
Multy TDM this bot works using the   Trend TD   indicator. The multicurrency bot works with 12 pairs, pairs can be changed and others can be used. The essence of the work is to open a small series of orders and exit the market either in profit or with losses, but exit and not linger and open the next series on the signals of the indicator. The heart of this algorithm is the formula for exiting the market, when to exit and with what profit or loss, how many orders can be allowed to be used in a
Tuesday Reversal Rocket
Javier Antonio Gomez Miranda
エキスパート
Tuesday Reversal Rocket - Precision for Turnaround Tuesday The Tuesday Reversal Rocket takes the classic Turnaround Tuesday strategy to the next level. This EA opens strategic positions at the close of Monday, leveraging the market’s natural tendency to reverse on Tuesdays. To make entries even sharper, we’ve added a trend filter that ensures the EA only operates under optimal market conditions. No random trades—just calculated moves to maximize results and minimize risks. It’s simple: spot the
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
エキスパート
CyNeron: 精密な取引とAIイノベーションの融合 マニュアルと設定ファイル : 購入後にお問い合わせいただければ、マニュアルと設定ファイルをお送りします 価格 : 販売されたコピー数に応じて価格が上昇します 利用可能なコピー : 5 AI駆動のスナップショット分析：市場初 CyNeronは、市場で初めて高度なAIを革命的な取引アプローチに統合したEAであり、 市場状況の詳細なスナップショットをキャプチャして処理します。 最先端のAI対応ニューラルネットワークを利用して価格データと技術指標を評価し、 市場の動きを高精度に予測して、正確かつ戦略的な取引決定を可能にします。 このAI駆動技術はCyNeronを際立たせ、リアルタイムで進化する市場動向に動的に適応し、 これまで得られなかった洞察をトレーダーに提供します。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M15またはM30   資本 最低 $100 ブローカー 任意のブローカー 口座タイプ 任意、スプレッドが低いものが推奨 レバレッジ 1:20以上 VPS 推奨されますが必須ではありません、MQL VPSも使用可能 Cy
Finox
Tsuchitani Kazuhiroshi
エキスパート
10回購入されるごとに、200$値上げします。 ECN口座必須 Finoxは、AUDUSDの通貨ペアに特化し、5分足（5M）のチャートデータを基にして動作するエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、為替市場の小さな価格変動から利益を得ることを目指した高頻度取引戦略を採用しています。Finoxの主な特徴としては、高度なテクニカル分析、精密なエントリーとエグジット戦略、そして自動リスク管理機能が挙げられます。以下に、Finoxの詳細な説明を記します。 主な特徴 高度なテクニカル分析: Finoxは、複数のテクニカル指標を組み合わせた独自のアルゴリズムを使用しています。このアルゴリズムは、市場のトレンドとボラティリティをリアルタイムで分析し、最適な取引機会を見極めます。 精密なエントリーとエグジット戦略: EAは、設定されたパラメータに基づき、利益を最大化するためのエントリーポイントと、損失を最小限に抑えるためのエグジットポイントを自動で決定します。 リスク管理機能: Finoxには、各取引におけるリスクを自動で調整する機能が備わっています。これにより、資金の大きな
Catching Bot
Andriy Sydoruk
エキスパート
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
GoldMining
Mr Sarut Panjan
エキスパート
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
エキスパート
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
エキスパート
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
エキスパート
SCIPIO AIは、金融市場で20年以上の経験を積んだ私が開発した自動取引BOTです。エントリー、管理、ストップロスなど、取引活動のすべてを100%自動化するため、トレーダーは毎日何もする必要がありません。 このEAは一度に1つの取引のみを開き、ストップロスを即座に非常に近い値に設定します。グリッドやマーチンゲール法は使用せず、1取引ずつ行うため、大きなドローダウンを回避できます。 過去数日間の動向に基づいて、人工知能（AI）が取引（ロング+ショート）を開始する最適なタイミングを特定します。 取引方法 + EAをチャートに配置し、自動取引を有効にするだけで、他に何もする必要はありません。 + このEAはGBPUSD専用に作成されており、他の資産には対応していません。 + どの時間枠でも操作は同じなので、最終結果は変わりません。 + 中期的には、毎日辛抱強く続ければ結果が得られます。 + このEAは常に同じロットサイズを使用するため、使用するロットを慎重に選択してください。 + ロットは設定インターフェースから設定でき、いつでも変更できます。 + SCIPIO EAをアクティブ
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
エキスパート
META i9 – 量子アダプティブ・トレーディングエンジン  -  技術リファレンス META i9 は、3 層アーキテクチャに基づく完全自律型のエキスパートアドバイザーです： Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 量子状態パターン分析 Neuro-Fractal Engine (NFE) ニューロ・フラクタルエンジン Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 自己修正型トレードメモリ META i9 を購入すると META i7 を無料で入手できます！（このオファーは 1 週間のみの期間限定） META i7 は 2 つの協調ニューラルネットワークを使用していますが、 META i9 はさらに一歩進んでいます： ニューラルアーキテクチャは大幅に拡張・最適化され、より深いパターン認識および 1 秒あたりの意思決定回数の大幅増加を可能にします。 さらに META i9 は、マーケットフラクタル、価格サイクル、流動性フロー、隠れた市場力学をリアルタイムでモデル化し、高精度のトレード判断を生成します。 META i
フィルタ:
megr5050
82
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

SSGGLL
315
SSGGLL 2025.12.18 05:32 
 

Based on the recent real trading performance of this EA, it is difficult not to doubt that this EA work is developed through overfitting historical data to obtain a beautiful funding curve; For this reason, I can only give a 2-star rating. If the characteristics of the funding curve can return to the level of performance before September 15th, I will change my rating!

Violette
428
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

Dmitrii Castravet
819
Dmitrii Castravet 2025.10.17 14:40 
 

Very well coded ea. Author shares regularly in comment section robot performance were we can compare betwen accounts. Got an positive trade on first order. hope in stable income afterward.

Kashta
1159
Kashta 2025.10.02 16:26 
 

Этот советник хорошо адаптируется к торговым возможностям. Мои бэктесты совпали с сделками, показанными в комментариях, что внушает доверие. Я пробовал много других советников, и у всех были проблемы — этот действительно выделяется.

Lion
389
Lion 2025.09.27 19:25 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信