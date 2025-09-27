GoldStream
- エキスパート
- Marek Stanislaw Zygala
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
XAUUSD での実証されたパフォーマンス
83.25% 勝率 | 3.32 プロフィットファクター | 4.35% 最大ドローダウン
GoldStream は、体系的なエントリー検出と規律あるリスク管理を通じて、金取引で一貫した結果を提供します。209 件の取引でバックテストされ、このアルゴリズムは 144.9% の純利益を達成し、最大ドローダウンわずか 4.35% で優れた資本保全を維持しました。
検証済みバックテストメトリクス：
- 総純利益：初期資本の +144.9%
- 利益取引：209 ポジション中 174 （83.25% 成功率）
- プロフィットファクター：3.32 （1 ドルの損失ごとに 3.32 ドルの利益）
- リカバリーファクター：17.29 （不利な期間からの迅速な回復）
- シャープレシオ：19.67 （優れたリスク調整後リターン）
- 最大連続勝利：15 取引
先進的な XAUUSD 戦略
GoldStream は、金のボラティリティ特性に特化して設計されたモメンタム加速原則に基づいて動作します。アルゴリズムは、複数のタイムフレームで機関投資家のフロー パターンとボラティリティ ブレイクアウト シグナルを識別し、方向性運動の確率が強く有利な場合にポジションをエントリーします。モメンタム検出システム：先進的なアルゴリズムが、金の大規模な動きに先行する異常な注文フローとボリューム パターンを監視します。機関マネーが市場に入ると、GoldStream は小売認識の前にポジションを取り、価格運動の加速フェーズを捉えます。
- マルチタイムフレーム分析：システムは M1、M5、M15、H1 チャートを同時に分析し、異なる時間軸でエントリーシグナルが一致することを確保します。この包括的なアプローチは、取引の正確性を大幅に向上させ、誤シグナルを減少させます。
- ボラティリティベースの実行：ポジションサイズは現在の市場ボラティリティに基づいて自動調整され、金が 1 日に 200 または 800 ポイント動くかどうかに関わらず、一貫したリスク露出を維持します。高ボラティリティ期間中、アルゴリズムは露出を減らしながら利益ポテンシャルを維持します。
インテリジェントなリスク管理
- ダイナミックストップロスシステム：ストップレベルは、金のイントラデイボラティリティパターンに基づいて ATR 計算を使用して自動調整されます。これにより、通常の市場ノイズ中の早期退出を防ぎ、重大な不利な動きから保護します。
- セッション対応取引：アルゴリズムは、アジア、ヨーロッパ、ニューヨークセッション中の金のパターンを認識し、流動性と機関活動に基づいてセッション固有のロジックを適用してエントリーとエグジットを最適化します。
- 経済カレンダー統合：組み込みニュースフィルタリングは、主要な経済発表前に取引を自動的に一時停止し、ニュースイベント中の金に特徴的な予測不能なボラティリティスパイクからポジションを保護します。
- 取引間隔制御：連続取引間の最適な距離を維持し、ボラティリティの高い市場条件でポジションのクラスタリングを防ぎ、リスク露出を増幅させません。
市場状況への適応性
GoldStream の一貫した 83.25% 勝率は、市場環境に基づいて実行を適応させる能力に由来します：
- トレンド市場：強い方向性運動中、アルゴリズムはポジション保持時間を延長し、トレーリングストップを使用して利益捕捉を最大化しながら利益を保護します。
- レンジバウンド条件：統合市場では、システムは平均回帰機会とブレイクアウト検出に焦点を当て、金が主要なサポートとレジスタンスレベルを尊重する傾向を利用します。
- 高ボラティリティ管理：極端な市場イベント中、システムは一時的に露出を減らしながら最適な再エントリー条件を監視し、規律あるリスク制御を維持します。
パフォーマンスの一貫性
取引分布分析：
- ロングポジション：85.19% 成功率（126 取引中 108 利益）
- ショートポジション：81.19% 成功率（124 取引中 101 利益）
- 平均勝利取引：$11.91
- 平均敗北取引：$17.58
- 最大単一勝利：$42.85
- アルゴリズムの 3.32 プロフィットファクターは優れたリスク報酬実行を示し、17.29 のリカバリーファクターは不利な取引期間を克服する優れた能力を示します。
技術要件
推奨セットアップ：
- 最小開始残高：$1,000
- 通貨ペア：XAUUSD（金 vs USD）
- プラットフォーム：MetaTrader 5
- 実行：リアルタイム分析による完全自動化
- ブローカー要件：低スプレッド ECN を推奨
- 操作：GoldStream は設定後、手動介入を必要としません。アルゴリズムには自動取引実行、リアルタイムリスク監視、パフォーマンス分析のための包括的な取引ログが含まれます。
インストールと販売後サポート
システムは最小限のシステムリソース使用で独立して動作し、異なるブローカー環境で安定した実行を行います。GoldStream は自動化された金取引でのテストされたパフォーマンスを表します：144.9% 利益、4.35% 最大ドローダウン、83.25% の精度で 209 件の体系的に実行された取引。
Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.