PulseX

管理されたリスクと取引シリーズの動的な制御を備えたスマートなインパルス取引アルゴリズム。

モニタリング: https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — プライベートメッセージ経由でセットファイルをリクエストします。


PulseXの仕組み

PulseX EAは、幅広い通貨ペアで動作するように設計された、徹底的に最適化されたスタンドアロンのインパルストレードシステムです。アドバイザーは市場のミクロ構造を分析し、価格が短期的なインパルスを形成し、その後減速する瞬間を特定します。このモデルは従来のバウンスシステムとは異なります。PulseXは、滑らかに変化する価格帯を分析し、価格が長期的なダイナミクスから着実に乖離する瞬間を特定します。このアプローチにより、あらゆる通貨ペアにおいて、冷静で自信に満ちたエントリーと、同様に正確な取引が可能になります。

アドバイザーは、USD、EUR、GBP、CHF、CAD、AUD、NZD、JPY クロスを含む 28 の主要な Forex ペアすべてに対してテストされ、最適化されています。


PulseXの主な機能

• 市場の衝動と瞬間的な減速をインテリジェントに検出します。

• シンプルな「シングルエントリー - 固定 SL/TP」システム、または固定された全体ストップロスによるポジションシリーズのスムーズな構築。

• ボラティリティとミクロトレンドの方向に応じて適応的に利益確定します。

• 簡単なセットアップと 24 時間 365 日の自動操作。

• 信頼性の高いリスク管理システム - 各取引または取引シリーズは、ハード SL によって厳密に制限されます。

• ドローダウンが低い安定した複数月取引に適しています。


技術要件

• 時間枠: M5

• ペア: あらゆる通貨ペア

• 口座の種類: あらゆるヘッジ口座

• 推奨：低スプレッドのECN口座

• スワップ：好条件は長期取引の持続可能性を高める


取引のヒント

• 過去の収益性は将来の結果を保証するものではありません。

• 複数のペアを使用すると資本負担が増大します。1 ペアあたり少なくとも 300 ドルを割り当てます。

• アドバイザーはどの通貨に対しても最適化されていますが、低ボラティリティクロス（JPY なし）で最高の結果が期待できます。

• PulseX はシングルペア アルゴリズムです。複数のチャートに意識的にインストールして、全体的なリスクを制御します。


PulseX についてご質問がある場合は、プライベート メッセージで私にご連絡ください。

