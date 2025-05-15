Luxor The Oscillators Engine
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 24 7月 2025
Luxor — プロトレーダーのための高精度インジケーター
Luxor は、信頼性の高い2つのアルゴリズム ALMA（アルノー・ルグー移動平均） と PCH（パーセント変化） を組み合わせた、先進的な取引インジケーターです。買い・売り・手仕舞いシグナルを明確に提示し、動的なRMSバンドとリアルタイムのプッシュ通知でトレードをサポートします。
主な特徴：
正確なエントリー・エグジットシグナルで自信を持って取引可能；
ALMAによる高度なスムージングでノイズを低減；
PCH変化検出でトレンドの加速や反転を捕捉；
RMSバンドで相場のボラティリティに応じた柔軟な信号生成；
リアルタイムプッシュ通知をスマホで受信；
分離ウィンドウでの表示で視認性に優れたデザイン。
カスタマイズ可能なパラメーター：
input_length , input_smooth ：シグナル感度の調整；
offset , sigma ：ALMA曲線の最適化；
blen , bmult ：RMSバンドの幅を設定；
ShowSignals , EnableNotifications ：視覚シグナルや通知のON/OFF。
推奨の使用法：
通貨ペア、株価指数、暗号資産、株式などに対応；
M15～H4の時間足での使用を推奨；
裁量トレードにも自動売買にも最適。
プッシュ通知アラート：
次の条件で通知が届きます：
BUY：強気ブレイク発生；
SELL：弱気ブレイク発生；
EXIT：モメンタムの低下やトレンド反転。
※プッシュ通知を受け取るには、ターミナルの通知設定が有効になっている必要があります。
その他情報：
開発者：Titouan Cadoux
サポート：質問はMQL5のプライベートメッセージでどうぞ。
Luxorで取引をレベルアップ
今すぐダウンロードし、デモ口座で試した後、リアル取引に移行しましょう。
thank you so mch !!!