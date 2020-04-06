XtremeGold MT4

XtremeGold - 自動化されたゴールド取引ロボット (XAUUSD)

XtremeGoldは、リスクを最小限に抑えながら金市場の機会を活用するために設計された高度な取引ロボットです。サポートレベルとレジスタンスレベルを基にした戦略と、単純移動平均線(SMA)および指数移動平均線(EMA)の使用により、XtremeGoldは複数の時間枠を分析して正確なシグナルを捕え、最適な条件で取引を実行します。

アジアからアメリカへの継続的な分析：
ロボットはアジアセッションから機会を探し始め、アメリカセッション終了まで分析を続け、24時間市場を監視して継続的な機会を捕えます。

ダイナミックなポジション管理：
XtremeGoldは、各ポジションを最適化するために、エントリーとエグジットを自動的に管理します。損失が発生しているポジションに対しては、日が終わる前に損失を制限するためにそのポジションを閉じます。一方、利益が出ているポジションは、トレンドが有利なままであれば、数日間保持することができます。

Take Profitの柔軟性：
Take Profitはあなたの好みに合わせて調整可能で、あなたの取引戦略に基づいて利益目標をカスタマイズできます。

パラメータと分析の頻度：
ロボットは主に15分のインターバルで動作し、アジアセッションからアメリカセッションまでのすべての取引セッションに適応します。そのデフォルトのパラメータは、合理的な初期資本で安定したパフォーマンスを提供するように最適化されています。

最低資本要件：
ロボットを最適に使用するためには、最初に50ドルの資本が推奨され、ロットサイズは0.01です。

バックテストとパフォーマンス：
XtremeGoldは、金市場で優れたパフォーマンスを発揮することを保証するために、数年間の過去データで厳格にテストされました。しかし、過去の結果は未来の結果を保証するものではなく、市場の状況が実際の結果に影響を与える可能性があります。

カスタマイズされたサポート：
XtremeGoldのインストールと使用に関して、最大限に活用できるように完全なサポートを提供しています。

