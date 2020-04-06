Gold SWmax EA 4

Gold SWmax EA は、Meta Trader 4 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.

Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE

My Telegram channel >>> https://t.me/GoldVenamax 

推奨：

  • ブローカー：RoboForex, Weltrade, WorldForex またはその他（最適化成功後）
  • 口座タイプ：ヘッジ付き PRO/ECN
  • 時間足：M30
  • 銘柄：XAUUSD（ゴールド）
  • 初回入金額：5000～
  • レバレッジ：1:100～
  • 取引モード：VPS（24時間年中無休）推奨  許容可能なping値は0～30ミリ秒です
  • 最適化とテスト期間：12～60か月
  • 最適化の推奨頻度：3～6か月ごと

利点:

1. エキスパート アドバイザーはインジケーターを使用せず、外部リソースも使用せず、ファンダメンタル分析やニュースに依存しません。
2. エキスパート アドバイザーは、戦略テスターでもデモ アカウントや実際のアカウントでもほぼ同じ方法で取引します。
3. あらゆる資産 (通貨、金属、暗号通貨、株式、指数など) を取引できます。
4. エキスパート アドバイザーは、中長期投資や預金のオーバークロックに使用できます。
5. エキスパート アドバイザーは、任意の時間枠のチャートで取引するためにインストールできます。 エキスパート アドバイザーの設定で主要なパラメータを変更できるため、各トレーダーは自分のブローカー、アカウントの種類、預金に合わせてアドバイザーを簡単に最適化およびカスタマイズできます。 チャートには、EA の動作パラメータの統計情報パネルも表示されます。

注意:

1. エキスパート アドバイザーには、すべての注文にマジックが組み込まれています。 同じ取引端末の異なる資産にアドバイザーを使用することはできません。
2. エキスパート アドバイザーを購入する前に、エキスパート アドバイザーを最適化およびテストするための適切な経験とコンピューターがあることを確認してください。

警告:

1. エキスパート アドバイザーを実際のアカウントにインストールする前に、アドバイザーが取引する特定のブローカー、アカウントの種類、預金でアドバイザーを最適化およびテストする必要があります。


💥 このエキスパート アドバイザーを使用した取引で得られる利益は、どのようなリスクを負う覚悟があるかによって異なります...!!!

💥 エキスパート アドバイザー取引用の VPS >>> https://my.govpsfx.com/?ref=MzY0Mjg6OlJV >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824

💥 エキスパート アドバイザー取引用のブローカー >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh



皆様の取引の成功と安定した利益をお祈りします!
