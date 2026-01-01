連邦予算リリースは年に1回提示されます。2月1日に、インド政府の代表を務める財務大臣が、4月1日から始まる次会計年度の国の予算を提示します。予算リリースには、政府の経済ビジョンと国の繁栄を高めることを目的とした主要な政策イニシアチブの声明が掲載されています。

連邦予算は、特定の会計年度に予測される政府の歳入と歳出の詳細を提供するインドの年次財務文書です。これは最も完全な文書であり、政府および社会生活のすべての領域を調査し、翌年の開発目標を決定します。主要目的のいくつかは、インドにおける連邦予算の重要性を強調するものです。資源の効率的な配分、失業率の削減、価格変動による変化を抑制するための価格チェック、税制の変更がその例です。連邦予算リリースには、来年度に予想されるインドのGDP成長率についての情報も含まれています。

連邦予算リリースは、インドルピーの相場と国内指数に強い影響を及ぼします。ほとんどの場合、リリースの後には市場の変動が続きますが、その性質は経済学者や政治家のレトリックと反応に依存します。