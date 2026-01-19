- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
222.50 USD
Worst Trade:
-105.80 USD
Profitto lordo:
727.69 USD (23 320 pips)
Perdita lorda:
-307.91 USD (15 347 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (292.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
435.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
92.29%
Massimo carico di deposito:
36.27%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
3 (20.00%)
Short Trade:
12 (80.00%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
27.99 USD
Profitto medio:
72.77 USD
Perdita media:
-61.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-210.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.81 USD (3)
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
210.81 USD
Massimale:
210.81 USD (5.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.27% (210.81 USD)
Per equità:
1.76% (79.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|420
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +222.50 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +292.64 USD
Massima perdita consecutiva: -210.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|2.40 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
