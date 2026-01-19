SegnaliSezioni
Islam Fares Abdulaziz Abdulghani

MK Forex Gold Master

Islam Fares Abdulaziz Abdulghani
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 41%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
639
Profit Trade:
532 (83.25%)
Loss Trade:
107 (16.74%)
Best Trade:
667.80 USD
Worst Trade:
-164.68 USD
Profitto lordo:
3 198.94 USD (945 858 pips)
Perdita lorda:
-1 739.42 USD (802 362 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (46.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
714.84 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.36%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
640
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
639 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
6.01 USD
Perdita media:
-16.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-547.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-547.31 USD (4)
Crescita mensile:
40.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
550.24 USD (12.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.45% (550.24 USD)
Per equità:
0.41% (21.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 639
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 143K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +667.80 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.09 USD
Massima perdita consecutiva: -547.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.19 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MK Forex Gold Master
100USD al mese
41%
0
0
USD
5.2K
USD
1
100%
639
83%
100%
1.83
2.28
USD
9%
1:200
Copia

