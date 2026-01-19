- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
639
Profit Trade:
532 (83.25%)
Loss Trade:
107 (16.74%)
Best Trade:
667.80 USD
Worst Trade:
-164.68 USD
Profitto lordo:
3 198.94 USD (945 858 pips)
Perdita lorda:
-1 739.42 USD (802 362 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (46.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
714.84 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.36%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
640
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
639 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
6.01 USD
Perdita media:
-16.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-547.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-547.31 USD (4)
Crescita mensile:
40.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
550.24 USD (12.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.45% (550.24 USD)
Per equità:
0.41% (21.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|639
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|143K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +667.80 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.09 USD
Massima perdita consecutiva: -547.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
