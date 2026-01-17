SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Scalping Assasin
Tomas Kuprinskas

Gold Scalping Assasin

Tomas Kuprinskas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2026 9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
34 (97.14%)
Loss Trade:
1 (2.86%)
Best Trade:
23.56 USD
Worst Trade:
-11.75 USD
Profitto lordo:
206.86 USD (7 001 pips)
Perdita lorda:
-15.60 USD (388 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (137.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.00 USD (26)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
12.83%
Massimo carico di deposito:
7.08%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
16.28
Long Trade:
30 (85.71%)
Short Trade:
5 (14.29%)
Fattore di profitto:
13.26
Profitto previsto:
5.46 USD
Profitto medio:
6.08 USD
Perdita media:
-15.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.75 USD (1)
Crescita mensile:
8.50%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
11.75 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (11.86 USD)
Per equità:
1.89% (43.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.56 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +137.00 USD
Massima perdita consecutiva: -11.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.55 × 11
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.67 × 119
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
12.22 × 300
TradeMaxGlobal-Live
12.84 × 129
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
16.45 × 71
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
24.03 × 157
Earnex-Trade
24.07 × 293
2 più
Gold Scalping Assassin is a high-frequency XAUUSD scalping system using a controlled grid strategy (NO martingale).

The system executes precise entries during high-liquidity sessions, managing positions with lot sizing per balance and intelligent grid logic.

🔧 Trading Parameters

✔ Instrument: XAUUSD only
✔ Strategy: High-frequency scalping
✔ Grid system: YES (fixed lot, no martingale)
✔ Account type: ECN / Raw Spread required
✔ Minimum deposit: $750
✔ Risk model: 0.01 lot per $750 balance
✔ Recommended leverage: 1:500
✔ No martingale
✔ No lot multiplication

Designed for traders who want active gold trading with controlled risk.

⚠️ Risk Disclaimer

Trading involves risk.
Grid strategies can experience drawdown during strong trends.
Past performance does not guarantee future results.


Non ci sono recensioni
2026.01.19 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 08:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 00:34
Share of trading days is too low
2026.01.19 00:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 00:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.17 09:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.17 09:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.17 09:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.17 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
