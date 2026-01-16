- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
6 (33.33%)
Loss Trade:
12 (66.67%)
Best Trade:
11.75 ZAR
Worst Trade:
-35.58 ZAR
Profitto lordo:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Perdita lorda:
-253.97 ZAR (898 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (39.86 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
39.86 ZAR (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
226 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-1.03
Long Trade:
6 (33.33%)
Short Trade:
12 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.16
Profitto previsto:
-11.90 ZAR
Profitto medio:
6.64 ZAR
Perdita media:
-21.16 ZAR
Massime perdite consecutive:
6 (-68.64 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-131.47 ZAR (5)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
208.31 ZAR
Massimale:
208.31 ZAR (520.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|USOil
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-12
|USOil
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-286
|USOil
|-443
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.75 ZAR
Worst Trade: -36 ZAR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +39.86 ZAR
Massima perdita consecutiva: -68.64 ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RCGMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
Non ci sono recensioni