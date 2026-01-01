SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

Daily Gold Sniper
Crescita
763%
Abbonati
26
Settimane
51
Trade
157
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.19
DD massimo
34%
NoPain MT5
Crescita
1 674%
Abbonati
78
Settimane
220
Trade
5560
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
TriumphCFD
Crescita
1 364%
Abbonati
32
Settimane
35
Trade
496
Vincita
75%
Fattore di profitto
3.49
DD massimo
11%
OnlyUJ
Crescita
329%
Abbonati
19
Settimane
79
Trade
470
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.45
DD massimo
17%
MagicGW audcad L
Crescita
1 838%
Abbonati
141
Settimane
58
Trade
1689
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.99
DD massimo
33%
Golden Nuggets
Crescita
1 161%
Abbonati
138
Settimane
36
Trade
779
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.88
DD massimo
21%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 762%
Abbonati
3
Settimane
164
Trade
658
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.10
DD massimo
38%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
570%
Abbonati
18
Settimane
135
Trade
1266
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.64
DD massimo
26%
Deux ex machina
Crescita
5 299%
Abbonati
1
Settimane
245
Trade
1502
Vincita
75%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
BreakThrustPro V2
Crescita
230%
Abbonati
18
Settimane
66
Trade
590
Vincita
57%
Fattore di profitto
1.44
DD massimo
22%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2567 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.