- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
18 (60.00%)
Loss Trade:
12 (40.00%)
Best Trade:
34.16 USD
Worst Trade:
-38.25 USD
Profitto lordo:
244.86 USD (13 693 pips)
Perdita lorda:
-122.07 USD (12 163 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (51.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.38 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
75.26%
Massimo carico di deposito:
24.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
6 (20.00%)
Short Trade:
24 (80.00%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
4.09 USD
Profitto medio:
13.60 USD
Perdita media:
-10.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.25 USD (1)
Crescita mensile:
30.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.60 USD
Massimale:
38.25 USD (8.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.38% (38.25 USD)
Per equità:
22.31% (101.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.16 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.38 USD
Massima perdita consecutiva: -10.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
1
100%
30
60%
75%
2.00
4.09
USD
USD
22%
1:500