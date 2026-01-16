- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
311
Profit Trade:
172 (55.30%)
Loss Trade:
139 (44.69%)
Best Trade:
9 110.40 USD
Worst Trade:
-9 043.20 USD
Profitto lordo:
67 662.30 USD (71 792 pips)
Perdita lorda:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 622.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 110.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
19.53%
Massimo carico di deposito:
43.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
169 (54.34%)
Short Trade:
142 (45.66%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-41.07 USD
Profitto medio:
393.39 USD
Perdita media:
-578.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8 223.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 624.00 USD (4)
Crescita mensile:
-35.17%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 691.40 USD
Massimale:
23 080.80 USD (65.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.39% (23 000.80 USD)
Per equità:
18.32% (3 315.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 110.40 USD
Worst Trade: -9 043 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 622.60 USD
Massima perdita consecutiva: -8 223.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
