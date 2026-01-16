SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hand of Midas
Handyka Yudha

Hand of Midas

Handyka Yudha
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-10.10 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-10.10 USD (5 048 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-10.10 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-10.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.10 USD (1)
Crescita mensile:
-10.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.10 USD
Massimale:
10.10 USD (10.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.10 USD

Hand of Midas
Non ci sono recensioni
2026.01.16 09:54
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.16 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 09:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
