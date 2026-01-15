- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
25 (78.12%)
Loss Trade:
7 (21.88%)
Best Trade:
8.13 USD
Worst Trade:
-5.49 USD
Profitto lordo:
51.37 USD (5 123 pips)
Perdita lorda:
-21.18 USD (2 112 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
51.34%
Massimo carico di deposito:
35.93%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
32 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.49 USD (1)
Crescita mensile:
30.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.54 USD
Massimale:
5.49 USD (5.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.44% (5.49 USD)
Per equità:
41.91% (47.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.13 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.63 USD
Massima perdita consecutiva: -5.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Min. : USD$100
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
