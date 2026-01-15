SegnaliSezioni
Jerry Unamba

Mtchew

Jerry Unamba
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 67%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
7.41 USD
Worst Trade:
-1.50 USD
Profitto lordo:
12.68 USD (1 740 pips)
Perdita lorda:
-4.27 USD (537 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
3.17 USD
Perdita media:
-1.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.98 USD (3)
Crescita mensile:
66.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.98 USD
Massimale:
2.98 USD (23.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.65% (2.98 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 7
USDJPY -1
NZDUSD -1
EURUSD -2
GBPUSD 3
USDCHF 3
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 1.3K
USDJPY -98
NZDUSD -85
EURUSD -150
GBPUSD 258
USDCHF 224
AUDJPY -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.41 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
XMTrading-MT5 2
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
263 più
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
