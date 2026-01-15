- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
4 (57.14%)
Loss Trade:
3 (42.86%)
Best Trade:
0.53 USD
Worst Trade:
-9.61 USD
Profitto lordo:
0.72 USD (1 959 pips)
Perdita lorda:
-14.36 USD (47 984 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.53 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.40
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
146 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-1.95 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.61 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.69 USD
Massimale:
13.74 USD (272.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.93% (13.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.53 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.53 USD
Massima perdita consecutiva: -9.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
