Daniel Munafo

MunScalp

Daniel Munafo
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -99%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
4 (57.14%)
Loss Trade:
3 (42.86%)
Best Trade:
0.53 USD
Worst Trade:
-9.61 USD
Profitto lordo:
0.72 USD (1 959 pips)
Perdita lorda:
-14.36 USD (47 984 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.53 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.40
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
146 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-1.95 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.61 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.69 USD
Massimale:
13.74 USD (272.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.93% (13.74 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 4
NAS100ft 1
XAUUSD+ 1
SOLUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -5
NAS100ft 1
XAUUSD+ -10
SOLUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -46K
NAS100ft 529
XAUUSD+ -956
SOLUSD 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.53 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.53 USD
Massima perdita consecutiva: -9.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.16 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.89% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 145 days
