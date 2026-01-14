SegnaliSezioni
Mean Reversion Trading
Thammasak Sanguansatwaja

Mean Reversion Trading

Thammasak Sanguansatwaja
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 22%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
163.43 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
214.42 USD (2 177 pips)
Perdita lorda:
-0.90 USD
Vincite massime consecutive:
5 (214.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
214.42 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.16%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
237.24
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
238.24
Profitto previsto:
42.88 USD
Profitto medio:
42.88 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.90 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ADAUSD 3
USDJPY+ 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ADAUSD 3
USDJPY+ 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ADAUSD 123
USDJPY+ 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +163.43 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +214.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SD-Pivot - Mean Reversion

Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.

  • Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.

  • Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.

  • Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.


Non ci sono recensioni
2026.01.14 17:31
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8.33% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.14 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
