- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
163.43 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
214.42 USD (2 177 pips)
Perdita lorda:
-0.90 USD
Vincite massime consecutive:
5 (214.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
214.42 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.16%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
237.24
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
238.24
Profitto previsto:
42.88 USD
Profitto medio:
42.88 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.90 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ADAUSD
|123
|USDJPY+
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +163.43 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +214.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
SD-Pivot - Mean Reversion
Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.
-
Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.
-
Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.
-
Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.
