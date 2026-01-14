SegnaliSezioni
Jinarto

London Liquidity Sniper

Jinarto
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.42 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.42 USD (245 pips)
Perdita lorda:
-0.03 USD
Vincite massime consecutive:
1 (2.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.42 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
79.67
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
80.67
Profitto previsto:
2.42 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.03 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.42 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 976
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
London Liquidity Sniper è un segnale automatico dedicato a XAUUSD (Oro). Funziona su Tickmill + VPS a Londra (bassa latenza) ed esegue operazioni 100% in modo algoritmico, senza intervento manuale.

La strategia utilizza una logica Grid, con una size fissa di 0.01 lot per mantenere esecuzione regolare e aspettative di rischio più chiare.

  • Strumento: XAUUSD (Oro)

  • Esecuzione: Tickmill + VPS Londra (Low Latency)

  • Dimensione posizione: 0.01 lot (fissa)

  • Leva: 1:500

  • Approccio: Grid / gestione posizioni

Capitale iniziale consigliato (in base al rischio)

  • Minimo (rischio alto): 10$

  • Medio: 30$

  • Più sicuro (drawdown più stabile): 300$

Avvertenza rischio: una strategia Grid può subire drawdown importanti durante trend forti o alta volatilità. Usa solo capitale che puoi permetterti di rischiare.

Per aiuto con le impostazioni o indicazioni sul rischio, contatta lo sviluppatore tramite messaggio MQL5.


2026.01.14 14:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
