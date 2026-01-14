- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
London Liquidity Sniper è un segnale automatico dedicato a XAUUSD (Oro). Funziona su Tickmill + VPS a Londra (bassa latenza) ed esegue operazioni 100% in modo algoritmico, senza intervento manuale.
La strategia utilizza una logica Grid, con una size fissa di 0.01 lot per mantenere esecuzione regolare e aspettative di rischio più chiare.
-
Strumento: XAUUSD (Oro)
-
Esecuzione: Tickmill + VPS Londra (Low Latency)
-
Dimensione posizione: 0.01 lot (fissa)
-
Leva: 1:500
-
Approccio: Grid / gestione posizioni
Capitale iniziale consigliato (in base al rischio)
-
Minimo (rischio alto): 10$
-
Medio: 30$
-
Più sicuro (drawdown più stabile): 300$
Avvertenza rischio: una strategia Grid può subire drawdown importanti durante trend forti o alta volatilità. Usa solo capitale che puoi permetterti di rischiare.
Per aiuto con le impostazioni o indicazioni sul rischio, contatta lo sviluppatore tramite messaggio MQL5.